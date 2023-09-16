說笑之人影評｜袁富華吳肇軒火花十足　藉棟篤笑講出港式父子情

相信大家對於棟篤笑並不陌生，當中也有不少為人熟悉的棟篤笑表演者，不論是香港還是外國，表演者隨著社會的風氣和現象，加入個人的經歷，以諷刺幽默的風格，迎合市場，為觀眾帶來歡笑，抒發情緒，放開壓力，可是，由於香港市場狹窄，棟篤笑也難以立足。是夜觀看這部由區焯文執導最新的作品，以一位熱愛棟篤笑的少年，回看跟輕度智障的父親一起生活的片段，編織出感人的父子之情。《說笑之人》台上為大家帶來歡樂，台下卻默默承受生活困苦，從困境中帶來一點的笑聲。



《說笑之人》故事發生在疫情下的香港，生於單親家庭的文少，自少跟輕度智障的父親華哥一起過著簡單的生活，文少就讀大學的時候，一次偶然的機會，接觸了棟篤笑，漸漸便迷上了。雖然華哥是輕度智障，但是他對文少的要求很高，一直覺得他做棟篤笑沒有前途，賺不到錢，希望他畢業後，能夠當老師，出人頭地，但是文少卻希望他能夠從興趣中找到一點的輕鬆，堅持把棟篤笑當正職。一天，華哥突然暈倒，發現身體漸漸老退...

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影片是導演區焯文繼前作《鴨王》與《毛俠》後執導的新作 ，影片除了由他編寫劇本之外，還有《天水圍的日與夜》編劇呂筱華，以及吳凱敏三位合編劇本，無疑此片跟區焯文之前執導的作品，略有不同，加上三位編劇的合作，影片則呈現著各位編劇的個人風格和特色，這也是《說笑之人》的可取之處。

電影先從一場棟篤笑的笑話開始，帶出了華哥與文少兩父子的故事，他們的生活並不簡單，雖然華哥是一名智障人士，但是他能夠工作，跟別人溝通，對兒子的要求很高，希望他能夠成為一位成功人士。不過，文少卻喜歡了棟篤笑，他把跟自己生活有關的瑣事，變成棟篤笑讓觀眾帶來一點的歡笑，也成為了文少生活的一部份。

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就如上段所說，由於《說笑之人》有三位編劇負責，所以整部作品具有不同的元素，棟篤笑於影片中並不是主線的部份，大概電影可會說是從這個部份，引申至今天社會對於智障人士與單親家庭的關注，以及人和人之間的歧視問題。從這不同的觀點與角度來看，影片在題材上的比例相對平均，沒有一方的偏重，從而讓觀眾在觀看的時候，集中於電影的焦點，能夠明瞭到導演與編劇在創作上的不同方向和意念。

電影發生的時間，是戴著口罩的日子，大概是發生在這兩年的香港，觀看電影的一刻，看著片中的人物，戴著口罩的時候，刻下勾起了不少的共鳴，或許這也是創作者對於疫情下的香港，作出一點的回想，這時是需要放下過去的生活壓力，繼續向前步進。荃灣是電影的主要場景，對於人物的設定及背景，荃灣也不失為一個不錯的選擇，三阪坊、大涌道、聖芳濟中學，這些熟悉的地方，容納著不同的階層，市鎮的規劃，從影像上看到這個地區的周圍，帶出對於兩位主角的背景和經歷。

區焯文這次無論在導演的技巧，還是劇本的處理上，均是水準之上，平實的導技，夥拍呂筱華和吳凱敏兩位編劇的創作，劇本的結構完整流暢，恰到好處。當然，電影還有一些可以修飾的部份，例如可以多一點描寫其他角色的部份，現在有些角色其實是蜻蜓點水，定位未夠清晰，故未算十分深刻。

袁富華與吳肇軒這次的合作，擦出了不少的火花，他們二人幾乎是每一場戲都有同場的演出，袁富華的演出不慍不火，細緻地演繹著華哥這角色的內心深處，真摯動容。吳肇軒今次在演出上，顯然是比之前的演出有著很大的轉變，基於角色的定位，他在演出上有著不同的層次和變化，有頗多發揮的空間。除了他們二人之外，片中其他參與演出的演員，如伍詠詩、阮兆輝、陳麗雲和蔣祖曼等的演出，雖然並不是各人戲份相若，但是各人的演出均是好看，表現自然。

《說笑之人》可以說是一部勵志片，也是一部親情人，這可能沒有異議吧，電影以棟篤笑來引申一對父子之間的感情，細膩感人的描寫，透過疫情的背景，不同人物的寫照，把生活之苦變成棟篤笑的題材，苦中作樂，解開當前的壓力，從歡樂中帶來一絲的溫暖。

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