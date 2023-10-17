我的麻吉4個鬼影評｜改編車太鉉開心鬼上身　豆瓣7.4分感動無數人

靈異題材的電影作品，雖然可以是很恐怖，不過也可以是很可愛，甚至會是讓人感動流淚，電影的骨子裡，也會道出了人生的悲與喜，生命的真諦。《大餓》台灣導演謝沛如最新執導的作品，改編自2010年由車太鉉主演的南韓電影作品《開心鬼上身》，一部意想不到的改編佳作。《我的麻吉4個鬼》延續導演的個人風格，笑聲中道出了人生的珍惜，笑中有淚，令人感動。



《我的麻吉4個鬼》故事講述生活倒楣的阿緯，從小無依無靠，在工廠老闆跑路後，生活力不從心，對人生漸漸感到心灰意冷之時，這天，阿緯決定要終結自己的人生，可是，他偏偏又死不掉，直到這刻，當他以為自己走近死神之時，可是他依然死不成，同時他更遇上了四個不同性格的「冤鬼」纏身，令阿緯感到十分困擾，後來得到大師的指點，只要為他們完成遺願，便會安心上路，於是，阿緯便開始為他們完成遺願。此時，阿緯卻重遇曾經拯救他的救護員筱茵，令他對人生漸漸感到希望…

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還記得早前於台北的一家戲院外的海報版，看到《我的麻吉4個鬼》的海報的時候，心裡也會對於影片感到一點的好奇 — 或者也應該這樣說，從影片的片名與海報上出現的人物，其實也很難猜想到，這會是一部什麼類型的作品，當然，看到幾位主要演員的配搭，加上是導演謝沛如的最新執導作品，至少也會對《我的麻吉4個鬼》有多一點的信心。

謝沛如首部劇情長片《大餓》，以輕鬆幽默的方式，描寫一位肥胖的女子，利用什麼的方式來進行減肥，風趣中帶點諷刺和暗喻，寫下身型肥胖男女面對的生活困擾，恐怕被受歧視，繼而改變自己。後來執導的短片《十年台灣：蝦餃》，同樣以輕鬆的方式，透過拍攝廣告的過程，寫下台灣家庭的真義。《我的麻吉4個鬼》無疑延續了導演的個人風格，以輕鬆喜劇的模式，執導了這個關於尋死男子與四個冤鬼交織而成的故事。

影片以一個比較消極的前設作開端，以主角阿緯的第一身的角度，以旁白交代角色的背景，然後，隨著阿緯「大難不死」過後，遇到四個冤鬼的纏繞，雖然不斷地打擾他的生活，但是阿緯跟他們一起之後，但漸漸習慣了他們的「存在」，同時他們又協助阿緯追求筱茵，那四個冤鬼，其實又並不是這麼的麻煩吧！

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「心只要還在跳，一切都會好的。」

當然，電影並不只是一部喜劇，笑聲中領悟人生的積極，任何時候都要勇於面對或承受，並不只是消極地在自我埋怨，最後只是尋死，終結人生，那這又能夠解決一切嗎？大概這也是電影其中一個最想提及的命題。阿緯雖然一直被四個冤鬼纏繞，要求阿緯協助他們達成遺願，但是，他們其實也一直地在幫助阿緯，希望他能夠從暗霾中走出來，能夠改變自己的人生，只要心一直在跳動，一切也會好的。

電影整體的結構尚算完整，節奏明快，略嫌前半部份比較散亂，但到了後半部份則顯得工整多了，影片的素材和喜感豐富，趣味十足。雖然這是一部改編作品，但是電影中保留很多台灣本土的色彩，觀看時更會易於投入。此外，就如觀感的開始時記著，《我的麻吉4個鬼》也是一部笑中有淚的電影，箇中原因就不多說了，說了就會減低了觀影的投入度，縱使觀看電影之前，早就做定了這個心理準備，但是當劇情發展到該情節的時候，眼淚就自然地流出來，已經煞不及掣了。

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曾敬驊與邵雨薇這個情侶的組合十分配襯，曾敬驊在片中因為要迎合角色的設定，既是目瞪口呆的表情，還有以不同的方式演出，整體的表現恰好自如，同時亦會讓人留下印象。邵雨薇這次的演出，配合角色的工作背景，故人物的設計會是有點外表硬朗，但內心柔弱的性格，而她在演出上的表現亦見自然。除了他們二人之外，演出「四個鬼」的陸弈靜、張再興、蔡嘉茵和洪君昊十分好看，四人的喜感演出十足，他們亦能夠帶動了整部作品的節奏，能夠易於投入電影的氛圍之中。

雖然《我的麻吉4個鬼》是一部改編自十多年前的電影作品，對於曾經看過原版的觀眾來說，難免珠玉在前，會有比較，但是，從導演的角度，謝沛如能夠把其個人的風格，於電影中展現出來，無疑是讓電影本身多了一點導演個人的特色，同時亦加入了不少今天的元素，親切感十足，增添了電影改編過後的。同時，電影從笑聲裡帶來一點的溫暖，改變自己的人生，以兩個主要的角色，呼應了對於家庭與家人的珍惜。

曾敬驊邵雨薇主演的台灣電影《我的麻吉4個鬼》獲得豆瓣7.4分好評。（截圖）

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