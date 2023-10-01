封神第一部影評｜票房靠網絡文化起死回生　終奪豆瓣7.9分好評

【封神第一部朝歌風雲／影評】內地票房預測從12+億（人民幣、下同）上揚至24億+，口碑從映前鋪天蓋地的不看好到上映後路人緣一片大好，《封神第一部：朝歌風雲》（以下簡稱《封神》）到今天，已經成功從ICU病房走出轉危為安，讓這部電影的精神股東們暫時鬆了一口氣。



《封神》能夠實現這一奇跡轉折，很大程度上得益於電影自來水的神秘力量。這種力量，曾托舉過多部集合了燃與情懷於一身的中國動畫電影。如今，它選中了《封神》這部神話史詩片。

今天我們就來分析一下：《封神》如何擊中了「自來水」（編按：中國網絡用語，意即一群發自內心欣賞某作品或歌手，甚至自願義務宣傳的粉絲），自來水們又是如何搶救《封神》宣傳的？

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《封神》陰影開局

《封神》自官宣定檔開始，就引來了諸多負面質疑與爭議。

第一種聲音來自對題材與類型的質疑。在《封神》上映之前，封神相關題材的影視作品數不勝數，但低分氾濫；觀眾在過去幾年裡，一再上當受騙於「奇幻+神話史詩+群星彙聚大成本」電影，心理陰影未除，該類題材和類型的電影信譽值已被透支，而《封神》又是一部推遲上映的電影，對觀眾而言，「太多雷點」。

第二種聲音是妲己引發的爭議。妲己的演員人選、銀幕形象，作為電影宣傳的神秘「重磅炸彈」在最後時刻才被釋放，但映前的負面輿情幾乎是鋪天蓋地式的，關於「妲己美不美」這種不涉及任何立場的討論，在愛國與女性這兩類更激烈的話題面前，已經無足輕重。

網民們圍繞著演員娜然的國籍、妲己造型是否日式、狐狸概念圖是否涉及物化女性等一頓「審判」，討論一度上升到《封神》是西式神話or中式神話、是否是男凝/父權電影這種「致命」問題。

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以上，決定了電影《封神》宣傳開局失利。

上映當天電影並沒有充分調動起觀眾的觀影熱情，儘管有費翔「初代頂流」、「不老男神」的召喚，但許多觀眾對這部看似神秘端正傳統的中國神話史詩大片，仍然處於觀望態度。

「《封神》並不完美，但它值得一張IMAX，想馬上看到第二部」，這是來自第一波自來水觀眾的回饋，雖有安利之意，但缺乏抓手。

對第二部電影何時上映的追問，烏爾善的回應是：只有第一部票房回本才能有第二、三部。自來水擔心看不到第二部，由此開啟了《封神》出圈的第一個熱搜爆點。

隨後烏爾善在網民建議下將微博簡介改成了U23（暗示電影將有第二、三部），主演陳牧馳在微博轉發聞太師梗圖，呼籲網民為太師回朝砍一刀湊路費，引得著急上火自來水紛紛用電影裡的搞笑臺詞互動：「請宣傳立即傳位於陳牧馳」。

《封神》由此開始摸到年輕觀眾的自發傳播點，「推廣封神，人人有責」、「殷商勇士、踏平影院」成為宣傳口號。

不過，《封神》U23這個宣傳點不能持久使用，尤其是「10年還債」這樣字眼，很容易讓非自來水觀眾感到道德綁架，激發對影視圈的逆反心理，即使要情懷殺，也要首先讓觀眾感到快樂而非沉重。

《封神》的「質子團」，就是那個集快樂與情懷於一身的宣傳點。

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妲己失靈，質子有效

烏爾善說，《封神》是拍給年輕人看的。

他對這個故事做了幾個重要改編：讓姬發取代薑子牙走到故事中心，一開始就作為「質子團」成員出場，定下少年帝王英雄成長線；脫離神魔大亂鬥和明君義討昏主這種過時敘事，以中式家庭和「父仇者」聯盟結構第一部；妲己不再是禍水，殷壽才是萬惡之源，她的動物性只不過殷壽的欲望放大器。

其次，臺詞打磨得充滿了戲劇腔調和喜劇感，非常適合傳播和開玩笑。

如此一來，此前封神故事以妲己為中心的噱頭宣傳，在這部電影裡，順勢轉移到了殷壽和少年質子團身上，男凝視角轉為女凝視角。

妲己失靈，質子有效。在小紅書、微博、抖音上，《封神》簡直成了網民的暑期大本營，每個人都能找到自己的想看的東西。

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費翔版殷壽是全片的PUA大師，有種馬克白式的瘋魔氣質，影迷看得過癮，紛紛要做「殷壽最勇敢的女兒，讓他成為全天下的王」。殷郊IMAX胸肌被網民調侃為「封神綁」，妲己被網民寵物化稱為「哈基米」，楊戩和哪吒被劃入「昆侖快遞員工」。

養成系質子團成員被全員狗化，一臉壞水的崇應彪是網民最愛調侃的物件，他的臺詞已被玩成「現在都聽我比伯侯的」，還有了「彪子」的暱稱。

至於《封神》裡的CP，更是「廣闊空間大有作為」，到處都是雙箭頭，給網民和同人文圈層留下了無窮無盡的想像和創作空間。

如殷壽和妲己這組關係，頗受純愛黨、愛寵人士的喜歡；殷郊和姬發的CP粉叫做「郊通發達」；姬發和伯邑考的兄弟情，紂王、伯邑考和妲己未能展開的三角關係，妲己和姜王后的「同修」百合CP粉均在各大社交平臺佔有一席之地。

CP之外，姬發、殷郊、楊戩、伯邑考、姜文煥、蘇全孝等單人角色，也有了自己的「封神宇宙」。於是，以質子團為核心，《封神》的自來水宣傳進入了第二階段。

有趣的是，同期電影《芭比》有句出圈臺詞——「男人和馬統治世界」，這本來對《封神》形成了一種解構和對立，但在中國網民的語境裡，這句話反而促成了《芭比》和《封神》的夢幻聯動，外有「芭比海默」，內有「芭比封神」，殷壽、薑子牙和殷郊等角色均P上了粉色的外衣。

不得不說，如今的影視宣傳，得網民，得天下。

《封神第一部：朝歌風雲》獲得豆瓣7.9分的好評。（截圖）

基因覺醒與「耐品」的長尾效應

「看完《封神》，老中人基因覺醒了。」

如果說從《長安十二時辰》到《長安三萬里》，都在致力於通過夢回大唐，激發觀眾的文化自信和認同感，那麼《封神》也做到了，它讓觀眾沉浸式體會了一次濃烈的殷商氛圍感與青銅美學，陌生、新鮮而濃烈。

畢竟殷商這段神秘、充滿殺戮和瘋狂的上古歷史，不像中古和近代，被影視反復演繹。

《封神》的上映，正在帶動中國觀眾對殷商文化的歷史考據熱情和文旅熱情，如《翦商》和《殷商六百年》這兩本歷史學術著作，還有《隱秘的細節》等歷史紀錄片的討論熱度隨著《封神》票房上揚不斷走高。關於這段古老王朝的集體記憶，沉睡多年，因《封神》被喚醒。

其次，《封神》的權力關係與家庭敘事，也很合中國觀眾的口味。

相比直給、人物關係簡單的《芭比》，《封神》父子對峙的解讀空間更大，讓觀眾更有文化親近感。「耐品」是《封神》區別於一般「一次性」電影的重要底蘊，這一底蘊與質子男團的外表一起，促成了自來水們二刷、三刷的動力。

甚至有不少人，將烏爾善和郭帆稱為「中國奇幻與中國科幻的雙子星」，在「情懷殺」的道路上，以前有中國科幻崛起、中國動畫崛起，現在到了中國神話崛起。可見隨著自來水的宣傳力量和電影真誠口碑的積累，《封神》已經接近於「封神」。

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