轟天猛將4影評｜爛番茄16%死因有三　史泰龍打戲少靠把口「發揮」

我在觀影的時候就在思考，《轟天猛將4》（Expend4bles）製作出來的意義到底是什麼？史泰龍（Sylvester Stallone）、積遜史達頓（Jason Statham）、Tony Jaa等東西方動作明星領銜的電影《轟天猛將4》，於9月21日在香港上映。這部電影集合了俗套的故事、年邁的演員，在整個系列中顯得畫蛇添足。



《轟天猛將4》史泰龍出場即時「殉職」

《轟天猛將》前三部的故事主打簡單直接，正邪兩派之間的對話就是槍炮開火，第四部也不例外。

《轟天猛將4》講述了反派人物拉赫馬特（伊科烏艾斯／Iko Uwais飾）率隊進攻利比亞的一處廢棄工廠，他要奪取核武器引爆裝置。巴尼羅斯（史泰龍飾）和聖誕（積遜史達頓飾）領導的轟天猛將，奉命前去奪回引爆裝置。可是，「轟天猛將」任務執行失敗，巴尼當場殉職，聖誕陷入危機。

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第四部的開局，「轟天猛將」地空協同作戰。巴尼駕駛運輸機在空中對敵軍進行干擾襲擊，聖誕帶領隊員在廢棄工廠和拉赫馬特一夥展開交鋒。影片中轟鳴的汽車引擎聲，節奏感強烈的機槍聲，配合著轟天猛將員藐視生死的態度，猛男型的槍戰大片就該這麼熱血激烈。誰能想到，影片的精彩基本止步於這一段開場。

電影後來的乏味和無聊，主要歸咎於以下三點原因。第一，巴尼死了。「轟天猛將」喪失了主心骨，電影仿佛失去了靈魂。

「轟天猛將」雖然在新隊長吉娜（美瑾霍絲／Megan Fox飾）的領導下繼續執行任務，但是完全沒有了過去虎狼之師的氣勢。有的隊員變得沉默寡言，有的隊員懷疑團隊有內奸，聖誕甚至離開了「轟天猛將」。

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《轟天猛將》系列一直都不是獨角戲，史泰龍飾演的巴尼是團隊的定海神針。這個角色在前三部展現出卓越的領導才能，總是在危難時刻拯救隊員、賦予隊員強大的信心。巴尼的隕落，導致整個團隊失去凝聚力。成員們聚在一起，相互爭吵和猜忌，文戲顯得索然無味。

第二，聖誕獨挑大樑。《轟天猛將4》是積遜史達頓的個人秀，其他隊員在後半段被關押貨輪之上，毫無用武之地。影片突出了聖誕在「轟天猛將」危難時刻發揮的救星作用，確保他具備接棒巴尼的資質。

這樣的故事設定違背了《轟天猛將》系列的創作初衷。系列從第一部就強調團隊作戰，每個人物發揮不同的特長。同時，每位隊員的扮演者大都是一代動作明星，他們在片中呈現的高光時刻，總讓觀眾回想起他往昔的風采。

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《轟天猛將4》群戲不足，很少給聖誕之外的隊員發揮空間。整部電影的氣質和《極速秒殺》（The Mechanic）、《快克殺手》（Crank）越來越接近，因為這些影片都是由積遜史達頓主演，靠他的個人魅力撐起的動作片。

第三，「轟天猛將」垂垂老矣。《轟天猛將》（2010）第一部上映時，看點就是一群老牌動作明星的銀幕盛會。四部作品演下來，史泰龍從64歲演到了77歲，積遜史達頓也已56歲的「高齡」。第四部雖然吸收了50分、Tony Jaa等中年演員，但是觀眾的焦點還是在老牌動作明星的身上。

演員年紀大了，演動作片會很吃力。影片中，史泰龍能吵吵就儘量不動手。杜夫朗格（Dolph Lundgren）這位空手道高手在片中飾演狙擊手岡納，作戰時鮮有近身格鬥戲份。他們早已過了當打之年，硬撐著演完這一部戲，屬實不易。

動作片夕陽之歌

史泰龍、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）、李連杰、韋斯利史納斯（Wesley Snipes）、夏里遜福（Harrison Ford）、布斯韋利士（Bruce Willis）……他們在1970到2010年間，都是響噹噹的動作明星，他們一個人的名字就能保證電影票房。

《轟天猛將》系列的可貴之處，在於把不同年代、不同地區的動作明星彙聚一堂，實現動作片影迷的夢想。這其中，還能看到東西方動作明星的成長差異。

《轟天猛將4》邀請泰國的Tony Jaa、印尼的伊科烏艾斯加盟，這兩位是21世紀在亞洲走紅的動作明星。他倆和李小龍、成龍的成長軌跡類似，都是年少習武，並且能夠在電影中完成高難度動作表演。

比如Tony Jaa的代表作《拳霸》，伊科烏艾斯的《突擊死亡塔》（The Raid）。兩人在電影中拳拳到肉的動作設計，以及危險係數極高的打鬥場景，給觀眾留下深刻印象。但是，泰國和印尼的電影市場有限，他倆的事業發展也因此受限。

美國動作明星的成長體系則大不一樣，他們不必從小習武，動作明星的身份多是靠後天包裝。

史泰龍大學主修戲劇，最初以編劇身份進入影壇。他自編自演的電影《洛奇》票房熱賣並贏得奧斯卡最佳影片，一躍成為家喻戶曉的大明星。史泰龍為了演好《洛奇》（Rocky）而苦練拳擊，這也激發了他主演動作片的潛能，他之後領銜的《第一滴血》（First Blood）系列一度風靡全球。

阿諾舒華辛力加從影之前是健美冠軍，布斯韋利士最初是百老匯的戲劇演員。他們能夠成為動作明星，主要是憑藉後天的體能訓練，以及電腦特效和替身演員的加持。

積遜史達頓是運動健將，自幼學習空手道，他還曾作為英國國家跳水隊運動員代表英國參加了巴塞隆拿奧運會。他在《轟天猛將》系列中堪稱是動作擔當，第一部拍攝時，他42歲正值壯年，動作乾脆俐落，揮拳虎虎生風。

史泰龍到積遜史達頓，他們背靠強大的荷李活電影工業，找准了自己的擅長戲路，作為動作演員在銀幕上打出一片天地。這些演員的戲路沒有局限在動作片，科幻片、懸疑片、喜劇片都會去挑戰。動作演員是他們的一個標籤，需要時就會在影片中大顯身手。

《轟天猛將4》老態龍鍾的氣質，註定了它黯淡的票房前景。電影在內地公映首日票房報收2451萬人民幣，貓眼專業版APP預測影片總票房會達到1.5億人民幣，相較於《轟天猛將3》4.52億人民幣的成績而言，屬於斷崖式下滑。第四部的副片名是「最終章」，希望片方言而有信。

《轟天猛將4》（Expend4bles）爛番茄新鮮度僅得16%的低分。（截圖）

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