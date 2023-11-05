白日之下｜簡君晋要向社會發問　爾冬陞︰再拍《癲佬正傳》唔會咁

一部改編自發生在香港，關於殘疾院舍的新聞電影《白日之下》，當中有虐待院友、離奇死亡，甚至有院長涉嫌性侵智障女孩，每宗案件都令人髮指。電影由新晉導演簡君晋執導，監製為著名導演爾冬陞。



1986年，爾冬陞首部執導作《癲佬正傳》，都是改編自真實新聞的社會議題電影，探討當年熾熱的精神病康後者，入住設於屋邨內的中途宿舍。戲中恐怖的場面引起社會極大迴響及爭議。時至今日，爾冬陞仍為當初的拍攝手法感到遺憾，那麼37年過去，當中有何經驗可以承傳予簡導，又有甚麼可作借鏡。



導演簡君晋與監製爾冬陞，手執《白日之下》的劇本，一同經歷了５年歲月。（梁碧玲 攝）

「爾冬陞監製都冇幫助」

《白日之下》的劇本，經歷了5年時間，除了創作需要沉澱，資金亦需要尋找。當初拿著劇本找爾冬陞做監製，簡導都是一副戰戰兢兢的模樣。「起初好驚對方，神高神大，但我好記得他對我講過一句話︰『《白日之下》令我想起37年前拍《癲佬正傳》，這個故事是值得拍出來，未必可以改變個世界，但至少要不斷提出問題。」

電影場景為求真實，劇組花了不少時間才找到一個荒廢了的院舍場地拍攝。（《白日之下》電影劇照）

劇本獲爾冬陞垂青，理應是開了方便之門，但在爾導眼中，這道門從未開過。「話爾冬陞監製都冇幫助，套戲開唔開得成，最終票房如何，監製都冇能力操控，我只是一個管工。當我拎到劇本時，已知道將會好難找投資方，老闆覺得票房最強的依然是動作喜劇，加大明星，縱使回看近十年香港電影，大製作大明星都可以仆得好慘，但依然難改這想法。」

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想不到有「爾冬陞監製」這幾隻字，都幫不到部戲走少一點冤枉路。「監製都冇能力操控，我只是一個管工。」（梁碧玲 攝）

「我哋都好錫住古仔」

結果電影經歷了5年，去到第五位老闆手上（古天樂）才順利開拍。爾冬陞︰「平了我《旺角黑夜》的紀錄，當初都是找到第五間公司才肯投資，但正正是這幾年時間不斷修改和蘊釀，劇本才有今日的水準。」

如果爾冬陞這個大名幫不到，劇集《IT狗》的成績總算是催化劑吧？簡君晋在尋找投資者期間，拍了一部電視劇《IT狗》，坊間迴響甚大，但原來都催不起，化不來，劇本都係得「劑」字。「播完《IT狗》後，《白日之下》個劇本都仍被兩間公司拒絕，會話不如你拍番喜劇啦。我理解的，大家都有壓力和難處。」

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劇集《IT狗》有聲有息，但對簡導的迴響只有一句︰「你拍番喜劇啦！」（《IT狗》劇照）

此時爾導按奈不住︰「無眼光就無眼光啦！唔使幫佢哋講好說話。香港就是缺乏有眼光的製片家，我們行內會講笑話，現時香港電影最大的投資方是電影發展基金，第二就係古老闆（古天樂），所以而家拍戲，故仔唔緊要，古仔先緊要，我哋都好錫住佢，始終風險要佢去冒。」

簡君晋對於要經歷到第五間電影公司才拍得成，覺得是理解，「大家都有壓力和難處。」（梁碧玲 攝）

「改變唔到但唔好漠視」

不公義的事一直都在發生，許冠文在獲得終身成就獎時，曾鼓勵大家拍多些喜劇，新聞事件平時已經看不少，不用再拍給我看。爾冬陞都認同這說法，但他為《白日之下》當監製時，有問自己，電影除了娛樂，是否可以再做多少少？「我們不志在去改變社會，但要提出問題，不要令大家變得漠視。《癲佬正傳》拍出來有改變嗎？我相信各方都有進步到的，所以要提出來引起關注。」

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一宗院舍新聞，看罷當然會有情感牽動，但何以會轉化成一個創作？簡君晋︰「每個人都有父母，祖父母公公婆婆，香港人口老化中，是你我他將會面對的事，社會表面看似光鮮，為何活到最後，或許身體有缺憾時，就連生存的尊嚴都沒有，很多人仲以為唔關自己事，這個故事一搞便搞了5年，時間其實過得好快。」

爾冬陞深深感受到《癲佬正傳》在處理上的失據，亦一直以此作為警剔。（梁碧玲 攝）

「四個人就有一個有精神病」

寫實電影，盡可能如實地反映，但37年前拍下的《癲佬正傳》，就因為一個譁眾取寵，甚至去到危言聳聽的宣傳手法，引起社會極大爭議。爾冬陞︰「當年有個數據指每四個人就有一個患有精神病，而我們便拿這句話做宣傳，結果有人投訴，的確是危言聳聽，到現在一提起這部戲我都會講一次。」

《癲佬正傳》中，秦沛是一名精神病患者，電影透過斬人事件揭示出社會上隱藏的問題。（《癲佬正傳》劇照）

除了宣傳手法，戲中大肆渲染暴力元素亦不恰當。爾冬陞︰「畀我再拍一定唔會咁拍，因為有帶來負面影響。當年有精神病中途宿舍，康復者要入屋邨，那些暴力畫面正正破壞緊社福界做緊的工作，現在回想起來是自己冇仔細考慮，只關心個效應，以為已足夠讓人同情，但其實畫面太暴力令事件無法挽救。借用真實個案拍電影好容易，但就是冇一個立場去標明取態……總之是有遺憾。」

「3年後有冇偵查組？」「10年後仲有冇記者？」傳媒的生存空間成為《白日之下》另一重點提出的提問。（《白日之下》電影劇照）

「點擊比真相更重要？」

除了老人問題，電影還對傳媒旁敲側擊，「3年後有冇偵查組？」「10年後仲有冇記者？」都是令人發人深省的問題。簡君晋︰「過去經歷過的荒謬和混亂，特別是新聞工作者，自會想到到底仲有冇人關注真相，我們是活在後真相年代，是否點擊比真相更重要？我接觸過的新聞工作者，幾乎每一位都不太樂觀，但講完、鬧完，抹一抹汗第二日又會重回崗位堅持住，這種堅持精神就是我最想講的。」

余香凝飾演的記者角色藍本，取材自前《香港01》記者。（《白日之下》電影劇照）

表面是為傳媒打氣，其實內裡都為電影業加油。簡君晋︰「新聞工作者都跟電影工作者有共通處，到底將來還有冇人關心電影，大家愈來愈喜歡看短片，人的耐性愈來愈低，將來仲會想入戲院睇戲嗎？」爾冬陞︰「電影業是難行的，甚麼題材都拍過，甚麼手法都試過，現在開任何一個串流平台，最困難是揀邊套去睇，一開出來覺得唔好睇就會放棄。相比做新聞，記者並不會消失，只會令大家想想到底真定假，新媒體發展反而令空間變得更大。」

電影去到最後，有一句對白︰「唔好為做啱嘅事而內疚」或許是在事件未見成果，甚至帶來反效果時，一句自我安慰的說話，是迷茫的時候，唯一堅守到底的理據。