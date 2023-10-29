Marvel｜Kevin Feige終揭湯告魯斯演不了Iron Man原因：風險太高

漫威超級英雄電影（Marvel Cinematic Universe，MCU）曾經在全球各地掀起賣座熱潮，甚至有段時間，幾乎出什麼片子都大賣。



這也讓操盤這些英雄片的凱文費吉（Kevin Feige）在公司內部掌握大權，關於漫威英雄電影的選角、拍攝有何內幕，他亦比任何人都更清楚。

近日一本叫作《漫威帝國：美國大眾文化的崛起》（暫譯）新書推出，凱文費吉在和作者的訪談中，揭露了一些各方好奇已久的問題之真正答案，其中之一，就是為何湯告魯斯（Tom Cruise）沒能順利接下《鐵甲奇俠》（Iron Man）這個角色。

點圖放大看看粉絲用「AI換臉」製作改由湯告魯斯飾演鐵甲奇俠的經典片段：

+ 18

眾所周知，漫威影視帝國是由於《鐵甲奇俠》大賣才得以建立，當時男主角羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），才經歷過持有毒品入獄服刑這樣的負面事件，還是外界眼中的2、3線演員。

如果不是漫威曾經差一點就要破產，實在無法給出太多的片酬，也很難讓人相信如此一部超級英雄商業片，會由這種咖位的演員擔任主演。

妙的是，羅拔唐尼之所以雀屏中選的關鍵因素，正好就是湯告魯斯之所以被排除的原因，凱文費吉答道：「湯告魯斯開出的價碼高到連有獲利的公司如Fox，都不敢承擔這種風險。」

【相關圖輯】網民票選Marvel「十大最佳演員」美國隊長Iron Man都唔係冠軍？（點圖放大瀏覽）：

+ 10

因為當時超級英雄片還並非商業上的保證，加上湯告魯斯又非常貴，為了減少賠累的可能，漫威必須在沒有那麼大牌的男星之中物色人選。

當年有被考慮的人包括今年夏天主演奇蹟大賣片《自由之聲》（Sound Of Freedom）的占卡維素（Jim Caviezel）、影集《火線警探》（Justified）男主角添姆菲奧芬（Timothy Olyphant）等，最後才確定是羅拔唐尼。

【相關圖輯】AI繪圖｜腹愁者聯盟？肥版Marvel、DC英雄大集結 神奇女俠變大媽（點圖放大瀏覽）：

+ 10

延伸閱讀：

資深天后再登封面殘酷對決！77歲雪兒完敗61歲梅格萊恩

「花月殺手」片長太長！導演不爽戲院增設中場休息時間 遭觀眾反嗆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】