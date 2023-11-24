史上最恐怖電影是哪部？3大港產片上榜　林正英一經典討論度最高

有許多觀眾愛看恐怖片，自電影普及以來，每年都有各種類型的恐怖片不斷推出。一名台灣網友在PTT發起討論，詢問鄉民：「有什麼老電影現在看還會毛毛的嗎？」底下回覆的答案幾乎都是港產片，其中又以林正英主演的《新殭屍先生》（又名《新暫時停止呼吸》）討論度最高。



《新殭屍先生》紅白雙煞成殭屍片最恐怖一幕

《新殭屍先生》由已逝香港演員「英叔」林正英主演，講述茅山道士設法將死於墮胎的嬰兒轉生，但因怨氣太重而屢屢失敗，一名女子無意間掀開魔嬰靈的鎮靈眼罩，而遭到附身。

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《新殭屍先生》中最著名的一幕，就是「紅白雙煞」，蔗姑和念英在樹林中，同時遇上全部身穿紅衣的鬼娶親隊伍，以及全穿白衣的送葬隊伍，兩邊交會時，蔗姑被關進棺材中，念英則是被關入喜轎，蔗姑在關鍵時刻發揮高強法力，兩人才驚險逃出。

「紅白雙煞」片段營造出的詭譎氣氛，過了30年還是備受討論，堪稱殭屍片中最恐怖的一幕，網友紛紛表示「以前的港片真的強，仔細看紅白女鬼都蠻漂亮的」、「《新殭屍先生》，出殯跟出嫁撞在一起」、「小時候看感覺更可怕」、「看到這標題直接想到」。

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此片段也曾在Facebook《靈異公社》引起討論，有專業網友解說，白色坐棺材的應是道行極高的水鬼，身穿紅衣的則是結婚時死掉的新娘，電影中的狀況叫做「撞煞」，要抓替身的怨氣極深，一般人遇到很可能就沒命了。

《鬼掹腳》、《猛鬼佛跳牆》也是童年陰影

也有許多網友提及《鬼掹腳》（又名《鬼抓人》）、《猛鬼佛跳牆》，這兩部香港電影都是在1988年上映，《鬼掹腳》講述一對男女通姦被發現，男子被村長淹死在海中，女子試圖逃走時，也墜入流沙地死亡，多年後一名女子在游泳時被一股力量拉入水中而身亡，並接續發生一連串恐怖事件。提名此片的網友寫道「《鬼掹腳》現在看還是很恐怖」、「《鬼掹腳》，托兒所放來看的，陰影面積超大」、「《鬼掹腳》，在監獄屍體旁邊綁鞋帶，我心臟快跳出」。

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《猛鬼佛跳牆》劇情是一名建築設計師升職後，搬入公司的別墅宿舍，但屋中卻不斷發生怪事，連來驅邪的居士都被惡鬼嚇走，原來別墅裡曾發生一場慘絕人寰的血案。鄉民對片中撕壁紙的片段印象深刻，「小時候看《猛鬼佛跳牆》，整片牆壁滲出血跟撕壁紙，做了，一個禮拜的惡夢」、「《猛鬼佛跳牆》撕壁紙真的很毛」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：史上最強恐怖片是哪部？PTT憶3部超毛港片，出殯撞出嫁「紅白雙煞」成童年陰影】