Sweet Home2｜豆瓣5.3分負評如潮「宋江戲份超少」網民缺點逐個數

南韓人氣劇集《Sweet Home 2》（甜蜜家園）於1日上架，第一季繳出一張亮眼成績單，官方宣布籌備第二、三季時，引起大批劇迷轟動，戲劇未播先熱，怎料，苦等了3年時間，第二季上架後卻引來一片負評，韓國網友狠酸「看不懂在演啥」、「卡司很大但故事爛透了」，但也有人認為第二季應該是在為第三季鋪陳。



《Sweet Home 2》一共8集於1日全部上架，評價卻不如預期，網友點出數個不合理之處「很可笑的是怪物化，然後突然把人聚集到運動場都殺光，說什麼是清掃，那其他國家沒事嗎」、「死了那麼多人，但軍人也太多人沒事」，觀眾直諷刺第二季根本就是「Sweet軍人」、「軍人的故事」。

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不僅如此，宋江、李陣郁雖是掛主演的角色，第二季兩人的戲份卻超少，反而是多加了很多配角，但配角故事線不足，雖然找了一堆大咖《惡鬼》吳正世、《政客誠實中2》金武烈、《屍戰朝鮮》金是兒、《地獄使者》金信祿等人加盟，但還是讓人看得一頭霧水。

網友狠批「該跟漫畫原著道歉吧」，由於第一季的設定是怪物化的人會先流鼻血或者是有慾望的人，但第二季怪物化定義變得薄弱，更有網友認為第二季的CG效果做得比第一季還差，難過大喊「還來我的8小時」。

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不過，也有粉絲表示，第二季可能只是鋪陳，還是很期待第三季上架，且最後一幕出現反轉，劇迷仍相當有信心「第三季也會看」。《Sweet home》第二、三季同時開拍，現第二季已上架，第三季公布之日待日後公開。

南韓人氣劇集《Sweet Home 2》僅得豆瓣5.3分（截圖）

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