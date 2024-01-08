金球獎2024｜羅拔唐尼8歲吸毒曾入獄　最後靠芝士漢堡救自己一命

《第81屆金球獎》於香港時間今日（8日）舉行，羅拔唐尼（Robert Downey Jr）憑基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）奪得劇情片「最佳男配角」獎。這是繼2010年，憑《福爾摩斯》 （Sherlock Holmes）奪得最佳音樂及喜劇類電影男主角後，再次獲得金球獎演技獎項。



羅拔唐尼憑《奧本海默》奪得劇情片「最佳男配角」獎。（影片截圖）

羅拔唐尼準備好一整頁致謝辭。（影片截圖）

羅拔唐尼的吸毒問題，可追溯到在他8歲時，父親第一次給他抽大麻。1997年，曾被逮捕，並因為沒通過法庭的強制藥物檢測而坐牢。在1999年8月至2000年8月，他因此罪名於柯克蘭的加州藥物濫用勒戒所暨州監獄服刑。出獄後便遠離毒品投身演藝事業。

羅拔唐尼於《奧本海默》裡飾演路易斯斯特勞斯，是原子能協會的創始成員。（《奧本海默》電影劇照）

Tony Stark返回美國後，首要就是開記者會和吃芝士漢堡。（網上圖片）

「芝士漢堡」在《復仇者聯盟4：終局之戰》、《鐵甲奇俠》甚至乎《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的彩蛋都有出現。在《鐵甲奇俠》中，他返回美國時第一個要求正是召開記者會和吃芝士漢堡，而在《復仇者聯盟4》中，Tony Stark的囡囡Morgan跟Tony的好友Happy說想吃芝士漢堡，而他回應：「Your dad loved cheeseburgers.（你爸爸也愛吃芝士漢堡）」對應返《鐵甲奇俠》！

從此埋下「芝士漢堡」這一條彩蛋。（網上圖片）

原來現實中「芝士漢堡」對羅拔唐尼有極大幫助，簡直是起了極大的人生變化！在2008年他接受《New York Daily News》訪問時提及「車上擺放了大量藥物，因為Burger King令我停止在過去5年間吸毒的行為，我必須感謝Burger King，我點了一個很嘔心的漢堡，還有一杯大梳打，我感到將會發生一些不好的事。」

《復仇者聯盟2：奧創紀元》中「芝士漢堡」同樣有出現。（網上圖片）

隨後羅拔唐尼將他一車的的藥品全部扔到路旁的海中徹底戒毒，其後就以男主角的身份演出《鐵甲奇俠》，更成為MCU中舉足輕重的人物。有指毒品的關係令他的味覺出現問題，在他接受戒毒前，他的首任太太和兒子離他而去，神經質的認為無處不在的可樂是垃圾，所以令他覺得「芝士漢堡」難食到極點。

吸毒一事無疑對羅拔唐尼的事業有巨大打擊，不過戒毒以後他又將自己帶回事業的巔峰。（網上圖片）

其實戒毒對於羅拔唐尼是一件頗為艱巨的事，他8歲第一次吸大麻就是爸爸為他提供，因此令他染上毒癮。不過在2003年，他接拍電影《鬼影人》（Gothika）時，遇上了Susan Levin，羅拔唐尼更在她30歲生日前向她求婚，雖然Susan答應了羅拔唐尼，不過就帶上附加條件，正是要他徹底戒毒，否則就會分手離場。而羅拔唐尼帶着愛和意志成功戒毒，現時擁有美滿的家庭生活，事業更是全盛時期，戒毒一舉再度帶羅拔唐尼重返巔峰。

羅拔唐尼曾因吸毒而被捕。（網上圖片）

隨後靠「鐵甲奇俠」一角返回事業巔峰。（網上圖片）