夜屯園｜屯門夜市20+美食攤檔+音樂表演懶人包　一連三日免費入場

夜屯園｜「18區日夜都繽紛」來到屯門，本周末4月12日至4月14日（星期五六日），屯門文娛廣場將會舉辦「夜屯園」，雲集20多個特色商品、美食攤檔，並展出香港傳統手工藝「霓虹燈」裝置藝術品！大家在「夜屯園」可以盡情食、玩、買、打卡，是周末情侶、朋友、家人的好去處！



18區日夜都繽紛@夜屯園活動日期為4月12-14日。（facebook圖片：夜屯園Vespere Tuen Mun ）

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夜屯園｜20+食玩買攤檔

現場有超過20個攤檔售賣不同產品，當中美食攤檔種類最多，包括中、西、日、韓、星馬泰、傳統小食等，絕對可以大飽口福！現場還會派發優惠券，讓大家可以吃得更盡情！

現場可登記參加搖搖馬鎖匙扣工作坊。（facebook圖片：夜屯園Vespere Tuen Mun ）

夜屯園｜青年藝術工作坊

夜屯園現場還有青年藝術工作坊，由工作人員會教大家親手製作一個獨一無二的搖搖馬鎖匙扣，不論送禮自用都非常適合。

師傅製作出霓虹燈裝置藝術。（facebook圖片：夜屯園Vespere Tuen Mun ）

夜屯園｜霓虹燈打卡

這次夜屯園為了重現香港昔日霓虹燈滿街的景色，特意邀請入行40年的霓虹燈師傅製作獨一無二的霓虹燈裝置，讓夜屯園變得色彩斑斕，展現昔日香港繁華街道的特色面貌，讓到場的市民、遊客近距離仔細欣賞及打卡影相。

夜屯園｜開放時間

夜屯園舉辦日期為4月12至4月14日（星期五、六、日），每晚6時30分開始，現場音樂表演會由晚上6時30分至8時正；美食攤位及青年藝術工作坊由晚上6時30分至10時30分，非常適合晚飯前後去食買玩。

夜屯園｜地點及交通

夜屯園會屯門文娛廣場（屯門大會堂對出，即海豚噴水池位置）舉辦，可乘搭港鐵至屯門站，B出口步行10分鐘或於屯門輕鐵站乘坐505往三聖、507往屯門碼頭、751往友愛到市中心輕鐵站即可抵達。亦可乘坐途徑或終點站為屯門大會堂的巴士，下車後步行至屯門文娛廣場。

夜屯園｜入場費用

夜屯園的入場費用全免，青年手作藝術工坊亦無需額外費用，惟需要到場登記。

夜屯園｜贈品、優惠券

入場打卡並上載至社交媒體，可獲得小禮物一份。現場更會派發優惠券予市民消費使用，優惠券可在現場超過20個攤位使用，消費滿$12即減$2、消費滿$25即減$5、消費滿$75即減$15。

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