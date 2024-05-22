觀塘夜市2024｜5月免費入場！即睇掃街必食推介＋交通及開放時間

觀塘夜市2024｜「龍騰觀塘仲夏夜巿」即日起至5月29日便結束啦。！夜市除咖喱魚蛋、雞翼包飯及巨型羊肉串等好味又適合打卡的小食外，也有售賣另類小食及特色飲品，想知還有甚麼推介同點去？即睇下文。



龍騰觀塘新春夜市由5月9日去到5月29日舉行。（資料圖片）

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今年1月觀塘區曾舉辦過「龍騰觀塘新春夜市」，活動吸引大批市民入場，5月「龍騰觀塘仲夏夜巿」於觀塘市中心自由空間再度回歸，至5月29日便會完結，想入場就要把握最後機會了！

觀塘夜市｜掃街必吃$30/3串串燒

串燒可以說是掃街必吃的食物，而現場也有各式各樣的串燒，最抵食定要數到$30有3串的雞肉串燒，有燒雞腎、燒雞軟骨及免治雞肉棒，十分抵食。另外除了有$70兩串的八爪魚鬚外，也有即燒生蠔，也值得一試。

$30便有3串雞肉串燒。（資料圖片）

觀塘夜市｜掃街經典小食咖哩魚蛋、雞翼包飯

其中一個攤檔有掃街必吃的經典小食咖喱魚蛋（$20）、雞翼包飯（$40）和巨型羊肉串（$30），飲品方面有附閃燈的泰國梳打飲品（$30），有多種口味可選擇，推介檸檬梳打、乳酸梳打。

掃街經典小食咖哩魚蛋、雞翼包飯（資料圖片）

觀塘夜市｜果茶、特色雪花冰 消暑一流

夏天天時暑熱，定想來一口冰冰涼涼的東西。夜市也有攤檔售賣雪花冰及各款果茶，由$25起。除了有別具香港特色的阿華田雪花冰外，還有芒椰雪花冰及宇治金時雪花冰，大大份還有配料，僅售$40。

除雪花冰（$40）還有果茶（$25起），十分消暑。（資料圖片）

觀塘夜市推介｜宮畸牛、啤酒 另類享受

除了平民化的串燒和小吃外，也有售賣即叫即燒的宮畸牛和澳洲和牛，價值由$250起。在夜市享受高級食物，也是另類的享受。攤檔也設有韓國手工啤酒（$20）、梅酒梳打（$30）及其他酒類，在晚上小酌一杯也不錯。

即叫即燒宮畸牛和澳洲和牛。（資料圖片）

龍騰觀塘仲夏夜巿｜地址及交通方法

地址：觀塘市中心自由空間鄰近觀塘地鐵站及裕民坊）

交通：觀塘地鐵站A1出口，步行兩分鐘。

日期：2024年5月9日至5月29日（免費入場）



龍騰觀塘仲夏夜巿｜開放時間

星期一至四：下午4時至晚上10時

星期五、六、日、公眾假期及假期前夕：中午12時至晚上10時30分



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