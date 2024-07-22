九龍麵粉廠體驗館免費入場　假日好去處！Cafe／市集／絲印工作坊

日常生活經常會進食麵包、餅乾，大家又知道這類食品背後，其實都由麵粉製作嗎？香港唯一一間麵粉廠「九龍麵粉廠」最近舉辦展覽，體驗館複製九龍麵粉廠各種逾半世紀歷史機器設備，帶大家走進擁有60年歷史的九龍麵粉廠，現場還有期間限定咖啡店、工作坊，有得打卡，仲有得食買玩！



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在香港擁有60年歷史的九龍麵粉廠於深水埗黃竹街舉辦期間限定體驗館。（Facebook圖片：九龍麵粉廠 Kowloon Flour Mills）

大會複製了九龍麵粉廠的設備，打造仿真麵粉廠。（Facebook圖片：九龍麵粉廠 Kowloon Flour Mills）

九龍麵粉廠體驗館｜仿製廠房設備超多打卡位

九龍麵粉廠座屹立香港60年，是本地唯一一間仍在運作的麵粉廠，廠內有不少逾半世紀歷史機器設備，這次九龍麵粉廠體驗館便製作了「仿真」廠房，複製了九龍麵粉廠的九龍麵粉廠的圓柱麥倉、橙色吸麥塔、綠色輸送管道，更會展出廠房內逾半世紀歷史各種機器設備！讓大家仿佛置身於廠房內部，窺探麵粉的生產過程，同時也是打卡好位置！

利用九龍麵粉廠的產品製作的限定美食。（Facebook圖片：九龍麵粉廠 Kowloon Flour Mills）

九龍麵粉廠體驗館｜Cafe期間限定美食

今次九龍麵粉廠體驗館，又豈能不帶大家認識九龍麵粉廠的主角——「麵粉」呢？場館地下的咖啡店Colour Brown，每天都會採用九龍麵粉廠的生產的麵粉製作出一系列期間限定烘焙品、麵食和飲品。當中包括每天新鮮焗製的合桃酥牛角包、英式鬆餅、鹽可頌和生吐司，也有麵食如豆干拌麵、蔥油雞拌麵和蒜油蝦意粉。還有利用「高纖胚芽」沖調的胚芽薑黃咖啡、樽仔胚芽奶茶和樽仔胚芽鴛鴦。

活動期間鮮奶咖啡更會用可可粉為奶泡灑上「九廠」及廠房外觀，是打卡必點的飲品！而且還有以藍水仙低筋麵粉製作的特別版瑪德蓮蛋糕。

現場展出多款已絕版的麵粉袋。（Facebook圖片：九龍麵粉廠 Kowloon Flour Mills）

九龍麵粉廠體驗館｜限量版藍水仙麵粉袋Tote Bag

談及九龍麵粉廠的特色標誌，就不得不提及各色各樣的麵粉袋。九龍麵粉廠利用不同顏色、花來分辨各種麵粉，藍水仙低筋、綠劍蘭中筋、黃僑高筋麵粉跟麥胚，每款辨識度都非常高，讓人一目瞭然，這些圖案都是來自於九廠負責人蔡太之家翁蔡老先生手筆！這次體驗館設有「麵粉袋藝術廊」展出九龍麵粉廠歷年各款麵粉袋，部份更加已經絕版！現場更掛出巨型麵粉袋布幕，絕對是打卡必到的位置。

平日用來製作海棉蛋糕、曲奇用的低筋麵粉，就是用藍水仙麵粉袋包裝。這次九龍麵粉廠體驗館，更加邀請了布藝師傅把利用絲印，製作出布材、顏料、車線都跟藍水仙麵粉袋如出一轍的「藍水仙麵粉袋Tote Bag」！離開體驗館前，記得把這個極具特色的藍水仙麵粉袋Tote Bag買回家。

藍水仙麵粉袋Tote Bag限量發售。（Facebook圖片：九龍麵粉廠 Kowloon Flour Mills）

九龍麵粉廠體驗館｜周末市集&工作坊有得玩、有得食

每逢周末，現場更會舉辦市集及工作坊，現場不單有九龍麵粉廠出品的麵粉、麵條及文具等，更有一直使用九廠麵粉的商業夥伴，

製作出烘焙產品及美食，供大家品嘗！當中包括普洱朱古力味壓餅、椰香南瓜糕、芝麻糕等等。更有重頭節目「DIY絲印藍水仙工作坊」，體驗透過絲印技術親身在麵粉袋上印上藍水仙圖案，體驗結束後更可以帶走親手印製的麵粉袋作留念！工作坊每位費用$180（已包括學費及材料費用），工作坊名額有限，詳情可向館方查詢。

麥香傳承．九廠體驗館

日期：2024年7月20日至8月4日

開放時間：11:00-18:30

地址：深水埗黃竹街13號地下及一樓（Colour Brown x GO.ON Space）



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