政府津貼｜身體檢查津貼17大　免費中醫／牙科／大腸癌篩查／疫苗

政府身體檢查津貼2024！香港政府有多項身體檢查及疫苗接種津貼，男女老幼都受惠！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合政府17大身體檢查津貼，可以享有免費中醫門診、牙科保健及大腸癌篩查服務！即睇內文！



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政府身體檢查津貼【1】香港兒童免疫接種計劃

香港兒童免疫接種計劃是母嬰健康院為初生至五歲的嬰幼兒童提供的免疫接種服務，包括卡介苗；乙型肝炎疫苗；白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗；肺炎球菌疫苗；水痘疫苗；麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗。

小學學童則由衞生署轄下的學童免疫注射小組到學校提供接種服務。學童免疫注射小組每學年走訪全港小學進行兩次免疫接種運動，分別為「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗接種運動」及「麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗/人類乳頭瘤病毒疫苗」，同時為未有依期接種三針乙型肝炎疫苗的小六學童進行補注。

政府身體檢查津貼【2】 季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃

季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃由政府安排私營合作外展隊或衞生署外展隊到參與計劃的中學、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的學童免費接種季節性流感疫苗。

至於不參與外展計劃的學校，可透過「疫苗資助學校外展（可額外收費）」計劃，按照計劃下提供外展疫苗接種的醫生名單，邀請醫生到校提供接種服務。

政府身體檢查津貼【3】學童牙科保健服務

衞生署會為全港小學生提供每年一度的基本牙齒及口腔健康護理，學童會被派往學校附近的學童牙科診所接受服務。服務包括口腔護理指導、口腔檢查、預防性的牙科治療、基本的牙科治療及特定時間的急症服務，收費為HK$36。

衞生署學童牙科保健服務為全港小學生提供基本牙齒及口腔健康護理。（資料圖片）

政府身體檢查津貼【4】衞生署學生健康服務

衞生署學生健康服務為中小學生提供周年檢查，檢查內容包括生長、營養、血壓、視力、聽力、脊柱、心理健康及行為等有關的健康評估；個別健康輔導及健康教育。學生如屬「符合資格人士」即可免費使用學生健康服務。

政府身體檢查津貼【5】長者醫療券計劃

長者醫療券計劃為65歲以上持有效香港身份證的長者提供醫療券以支付私營基層醫療服務的費用，金額為每年HK$2000，累積金額最多HK$8000，以電子方式透過「醫健通」發放。

醫療券適用於已登記參加計劃的服務提供者，例如：私營西醫、中醫、牙醫、視光師等。長者不需預先登記，只需向已登記的醫療服務提供者出示身份證，便可以開設個人的醫療券戶口。

長者醫療券計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【6】關愛基金「長者牙科服務資助」

關愛基金「長者牙科服務資助」項目是關愛基金所資助的其中一個援助項目，為符合資格的長者提供免費口腔檢查、洗牙、補牙、鑲活動假牙、X光檢查等服務。長者可以前往長者中心、社區中心或指定的牙科診所接受初步甄別及進行申請。

關愛基金「長者牙科服務資助」申請方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【7】政府防疫注射計劃

政府防疫注射計劃為合資格人士提供季節性流感疫苗免費接種服務，以及為65歲或以上的合資格長者免費接種肺炎球菌疫苗。可免費接種季節性流感疫苗的群組包括：孕婦、居於護理院舍的人士、50歲或以上人士、有長期健康問題的人士、醫護人員、年齡介乎 6 個月至未滿18歲的兒童及青少年、家禽業從業員及從事養豬及屠宰豬隻行業的人士。

政府防疫注射計劃（免費接種肺炎球菌疫苗）（圖片來源：衛生防護中心網頁截圖）

可免費接種肺炎球菌疫苗的合資格長者包括居於社區有高風險情況並在公立診所求診；領取綜合社會保障援助；持有由社會福利署簽發的有效醫療費用減免證明書；居於安老院舍；居於殘疾人士院舍；療養院、老年精神科、精神科或智障病院 住院的長者。

政府防疫注射計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【8】醫療費用減免

持有長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券、75歲或以上長者生活津貼，只須於每次登記求診時通知醫院屬「符合醫療費用豁免資格人士」並出示身份證明文件，即可獲得豁免公營醫療服務收費。低收入人士、長期病患者及貧困年長病人，則可到指定服務單位申請減免繳費。

醫療費用減免申請方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【9】地區康健中心

地區康健中心主要為市民提供基層醫療服務，只要持有根據香港身份證或《豁免登記證明書》的人士，或為香港居民的11歲以下兒童，以及同意加入「電子健康紀錄互通系統」的人士都可以登記成為地區康健中心會員。服務範圍包括：健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康服務。醫務諮詢可獲HK$250津貼，差額由服務使用者繳付，自付費用上限為HK$150。

地區康健中心會員申請方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【10】政府資助中醫門診服務

政府資助中醫門診服務在18間中醫診所暨教研中心於地區層面提供政府資助門診服務。持有香港身份證或已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身分證；或11歲以下的香港居民，可獲得中醫內科、針灸、骨傷或推拿的資助服務。每次診症收費為HK$120，領取綜援或長生津的人士將獲豁免收費。

政府有18間中醫診所暨教研中心（圖片來源：醫管局）

政府資助中醫門診預約方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【11】慢性疾病共同治理先導計劃（慢病共治計劃）

慢性疾病共同治理先導計劃針對45歲或以上的香港市民，提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，並度身訂造健康管理方案，以控制慢性疾病的風險因素。政府提供部分費用資助，鼓勵市民儘早進行健康篩查，合資格市民可以前往地區康健中心登記成為會員，加入「醫健通」，報名參加計劃及自行揀選家庭醫生。

慢性疾病共同治理先導計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【12】大腸癌篩查計劃

「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲及沒有症狀的香港居民在私營機構接受篩查服務，預防大腸癌。大腸癌篩查計劃由政府大幅度資助，每次診症可獲政府資助HK$280，如需切除瘜肉，會獲定額資助HK$8,500；若無需切除瘜肉，會獲定額資助HK$7,800。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於HK$1,000的額外費用。

大腸癌篩查計劃申請方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【13】乳癌篩查先導計劃

年齡介乎44至69歲而有某些組合的個人化乳癌風險因素的婦女，其罹患乳癌的風險增加，應考慮每兩年接受一次乳房X光造影篩查。衛生署推出「乳癌篩查先導計劃」，在3間婦女健康中心及10間母嬰健康院提供檢查。香港居民只要繳付HK$310「婦女健康服務」年費，即可以HK$225進行乳房X光造影檢查，有經濟困難人士例如領取綜援者亦可免費。。如有需要亦可獲安排接受輔助性的超聲波乳房檢查。

乳癌篩查先導計劃預約方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【14】子宮頸普查計劃

母嬰健康院為25歲至64歲，並曾有性行為的婦女提供子宮頸檢驗服務。持有香港身份證或衞生署署長認可的人士即可以HK$100接受子宮頸檢查。

子宮頸普查服務預約方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【15】衛生署婦女健康檢查

衛生署婦女健康檢查是較為全面的婦科檢查，為64歲或以下的女性提供基本健康評估和身體檢查，亦會視乎個別需要及經醫生評估後，提供血液檢驗，大腸癌、子宮頸及乳癌篩查。合資格人士費用為每年HK$310。

衛生署婦女健康檢查預約方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【16】家計會輸精管結紮手術

家計會男性保健服務為男型提供「輸精管結紮手術」。已婚男士須攜同妻子一同出席術前輔導面談。擁有居港權的人士手術收費為HK$3,300，費用已經包含輸精管結紮手術及局部麻醉。

家計會男性保健服務預約方法及詳情👉🏻 按此

政府身體檢查津貼【17】終止懷孕服務

家計會為婦女提供合法終止懷孕服務。終止懷孕服務包含商議及評估終止懷孕風險，並且進行身體及盆腔檢查，以確定就診者是否適合進行終止懷孕。擁有居港權的人士以藥物終止早期懷孕費用為HK$3,800；終止早期懷孕手術及局部麻醉費用為HK$3,800；監測麻醉費用為HK$2,000。

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