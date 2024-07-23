Threads必追蹤10大用戶　Edan／保錡／YT大哥　無架子與粉絲互動

Threads｜Threads是近年非常流行的社交平台之一，有不少明星及KOL更會在Threads上分享日常、與粉絲們互動！《香港01》「好食玩飛」頻道是次為大家整合Threads上必追蹤的10大用戶，有Edan、保錡大派笑彈，更有「YT大哥」周殷廷的心靈雞湯陪住你！即睇內文！



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Threads必追蹤用戶【1】保錡（@k_p0k1）

ERROR成員保錡是Threads的活躍用家之一，更帶起了「笑一個」的潮流！保錡除了會在自己的threads上瘋狂出post配以「笑一個」的文案外，更會在其他人的貼文上回覆「笑一個」，另不少網民更風「笑一個」！

Threads必追蹤用戶【2】吳肇軒（@siuhinng）

吳肇軒除了是演員，更是Threads的重度使用者！吳肇軒的Threads上有許多非常搞笑的貼文，也會在別人的貼文下回覆有趣的留言，非常親民！

Threads必追蹤用戶【3】Edan（@edanlui）

男子組合MIRROR成員Edan在Threads上非常活躍，更自稱「亂說一通大師」，累積了超過23萬粉絲追蹤！Edan除了會在threads上post文外，也會在其他人及粉絲的貼文下留言！最近有一名鏡粉在Threads上表示癌症復發並擴散，Edan亦有親自留言回覆打氣。

Threads必追蹤用戶【4】Alton（@altonwongz）

男子組合MIRROR另一成員Alton同樣是Threads的活躍用戶，經常會在Threads上發布貼文與粉絲們互動。最搞笑的是他發布了一張半身照，希望粉絲們「用AI補返框以外嘅動作」，結果卻被AI惡搞成「美女」，非常搞笑！

Threads必追蹤用戶【5】Tyson Yoshi（@tysonyoshi）

Tyson Yoshi除了在Instagram上會與粉絲互動，在Threads上的他更活躍！Tyson幾乎每天都會在Threads上發布貼文分享日常，貫徹無包袱的作風，累積了超過21萬粉絲追蹤。

延伸閱讀：Threads新手fb、ig用家轉會必學17大特色！隱藏術語Imagine點解？

Threads必追蹤用戶【6】Jeffrey Ngai（@jeffreyngai）

魏浚笙Jeffrey因為思想簡單、稚氣未脫而被譽為是「中二病男神」，不過日常生活中的他跟Threads上的他就有好大分別！Jeffrey在Threads上除了會發布有關日常生活及新歌資訊外，也會有「emo」的時刻，發布一些有深度、抒發情緒的貼文。

Threads必追蹤用戶【7】游學修（@neoyau19）

被周殷廷指「最勁喺threads亂噏嘢」的游學修也是Threads的活躍用戶之一。游學修在Threads經常分享有關其YouTube頻道「試當真」的日常，也會與followers及其他用戶互動。

Threads必追蹤用戶【8】周殷廷（@whoisyanting）

「YT大哥」周殷廷出名長氣和愛講經，在threads上的他也經常發布長篇大論的貼文，發放正能量，更有網民指「YT不紅，天理不容」！如果需要「心靈雞湯」，追蹤周殷廷的threads絕對是不二選擇！

Threads必追蹤用戶【9】自由男孩（@freeeboyzzzz）

自由男孩freeeboyzzzz雖然不是藝人，但絕對是threads上的名人！自由男孩freeeboyzzzz經常在Threads上傳不少搞笑短片及圖片，近日更因為扮演電影「玩轉腦朋友2」的角色而獲得更多人氣，threads上已有過萬位粉絲！

Threads必追蹤用戶【10】柯震東（@kaikaiko）

台灣演員柯震東熱愛與粉絲在Threads上互動，除了對於粉絲鎖喉合照要求來者不拒，更會在線上與粉絲們一起討論劇情、幫粉絲取回遺忘在日本的行動電源、幫粉絲們尋找合適的模特兒等。不少人更因為知道在貼文上提及柯震東是「流量密碼」，更會明知貼文與柯震東無關都提及他，務求有更多觸及率！

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