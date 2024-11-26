鳥貴族12月16日登陸屯門市廣場　親民抵食日本居酒屋鳥貴族5特色

鳥貴族｜日本居酒屋｜屯門美食｜日本人氣平價居酒屋「鳥貴族」（Torikizoku）將於12月16日登陸屯門市廣場，喜歡食日式串燒有口福啦！「鳥貴族」源自大阪，主打價錢親民，菜式包括各式雞肉部位串燒，無骨雞翅根、雞翅、雞腿、雞肝、雞腎尖、雞脖肉等等，首推是「鹽味雞胸貴族烤」和「秘汁雞腿貴族烤」，至於香港的餐牌還有待公佈，想知更多「鳥貴族」特色和受歡迎原因，即看下文！



日本鳥貴族的菜品均一價370円（約港幣$19.2）CP值超高！（鳥貴族x.com圖片）

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鳥貴族香港於12月16日在屯門開首店

日本連鎖串燒居酒屋鳥貴族（Torikizoku）早於2月26日宣布，將在香港開設由四洲經營的特許經營店。今天，鳥貴族宣布12月16日正式開店，首店設於屯門市廣場1期1樓1108-1111號舖，營業時間為上午11時半至晚上10時。店內面積有2,000呎大，設有2至6人座，近百個座位，啱曬一家大細或者一班朋友嚟聚餐！

鳥貴族為香港首間分店做好準備，除了使用從日本引入的專用烤爐外，一班廚房團隊早前特地飛往日本，到日本總店向日籍總廚拜師。

早前有網民發現，鳥貴族在求職平台刊登招聘啟示。（moovup好工速遞網站截圖）

鳥貴族香港【1】鳥貴族600間分店 受歡迎原因？

有39年歷史的連鎖燒鳥品牌鳥貴族，於1985在日本大阪創立，至今在日本國內擁有超過600間直營與加盟店，主打鮮嫩多汁、份量滿分的雞肉串燒，一口肉串一口啤酒，非常過癮。鳥貴族部分分店營業至深夜，成為許多日本人下班後的聚會場所首選，就連旅客也會把鳥貴族當成行街血拼後小酌、體驗日本居酒屋文化的必去地點。

創辦人大倉忠司社長表示：「我們期望通過重現日本鳥貴族的燒鳥和店內氛圍，讓更多的顧客透過鳥貴族體驗日本的燒鳥文化。」，他非常期待能在香港掀起居酒屋熱潮。

鳥貴族在日本國內擁有超過600間直營與加盟店。（鳥貴族x.com圖片）

鳥貴族香港【2】鳥貴族的香港餐牌價錢？

雖然鳥貴族的香港餐牌價錢還未岀爐，但據官方所指，香港分店將繼續以親民價錢撼動人心，並提供與日本本店相同的特色餐單，為大家帶來超高質素的燒鳥居酒屋美食，體驗地道的居酒屋文化！依日本餐牌上顯示，鳥貴族主打的日式雞肉串燒，一盤有兩串，在日本均一價370円（約港幣$19.2），便宜又大份，CP值超高！

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鳥貴族香港【3】3種串燒口味：秘製、鹽燒、香辣

日本鳥貴族串燒口味上有3種醬料選擇：招牌秘製醬燒是將整雞與蔬果一起煮制而成的醬汁；鹽燒選用岩鹽來調味，特點是純度高、無雜味、鹽味鮮明，帶出食材的鮮味；香辣採用辛辣味道強烈的胡椒調制而成的香辣粉。

鳥貴族香港【4】多款特色菜：山藥泥鐵板燒烤、貴族雞湯釜蒸飯

各款特色菜也是鳥貴族必點佳餚，例如山藥泥鐵板燒烤、北海道海鮮雞肉薯仔沙律、貴族雞湯燴飯、醬汁炸雞排蓋飯等。使用日本米的貴族雞湯釜蒸飯最特別，上桌後點火炊飯，還要等30分鐘才能食用！鳥貴族還會不定期推出限定菜單，日本店3月時就推出過串燒熱狗，非常有創意！

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鳥貴族香港【5】日本菜單一覽

以下附上日本鳥貴族的中文版菜單，有各式前菜、串燒、特色菜、飯、飲料、甜品，幫助大家提前搵定心水美食。

日本鳥貴族菜單（鳥貴族網站圖片）

日本鳥貴族菜單（鳥貴族網站圖片）

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