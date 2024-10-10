深圳靚景酒店28間｜浸浴睇海景／100樓夜景／近商場／人均$129起

撰文：張雨靜
出版：更新：

深圳酒店｜羅湖酒店｜南山酒店｜福田酒店｜酒店房除了用來睡覺休息，還是放鬆身心的好地方！如果酒店房可以看到海景或迷人的夜景，心情自然會更加放鬆！接下來的重陽節短假期，不妨book一間靚景酒店，好好休息一下吧！這次《香港01》「好食玩飛」就幫大家搜羅了深圳的靚景酒店！而且羅湖、南山、福田統統都有！立即繼續看吧！

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深圳靚景酒店推介【1】深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）位於深圳市羅湖區CBD，鄰近有購物商場、知名打卡地、景點等，而且10分鐘內可抵香港！酒店擁有522間客房及套房，配備浴缸、書桌、特長睡床等設備，亦提供相連房。酒店另設6間特色餐廳、戶外泳池、桑拿、健身室、兒童遊樂場等設施。位於31及32樓的360°酒吧、餐廳及酒廊，提供西式菜色及各種佳釀，而且酒吧可以看到在高空360°俯瞰景色、遠眺香港！

深圳香格里拉大酒店（Shangri-La Shenzhen）
房價：人均HK$325起（高級大床房）
地址：深圳羅湖區建設路1002號
交通：羅湖站步行3分鐘
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深圳靚景酒店推介【2】深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）於2023年開幕，深圳羅湖口岸僅需15分鐘車程。酒店共有128間客房，從房內可俯瞰羅湖城市全景。酒店設有健身室。酒店在Trip.com網站中獲得4.8/5評分，不少人除了表示酒店的設備嶄新之外，酒店待客殷勤也是一大亮點，無論是執房的職員以至前台均可以耐心解答住客的問題。

深圳羅湖盛業逸扉酒店（UrCove by HYATT Shenzhen Luohu）
房價：人均HKD$230起（高級大床房）
地址：深圳羅湖區筍崗街道梨園路與梅園路交匯處深業泰富廣場A座
交通：於地鐵筍崗站出閘再步行5分鐘
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深圳靚景酒店推介【3】深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）於2022年開幕，位於福田區深業上城大樓高層，供應178間客房及套房，房間面積寬敞，部分更設有落地大玻璃，坐擁開揚的深圳灣及周邊城市繁榮景色。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民的讚賞酒店的職員用心服務，會留意住客有甚麼需要而即時提供幫助，另外亦有人表示酒店高層客房的景觀出色，建議住客可選擇較高的客房入住。如果男士想求婚不妨預訂套房，進門先是小客廳，有充足的空間用來佈置。

深圳文華東方酒店（Mandarin Oriental, Shenzhen）
房價：人均HK$1256起（豪華大床房「遠眺城市天際線」）
地址：深圳市福田區皇崗路5001號深業上城A座
交通：冬瓜嶺地鐵站步行約12分鐘
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深圳靚景酒店推介【4】深圳福田皇崗城際酒店（Intercity Shenzhen Futian Huanggang）

於2023年4月正式開業，為德國城際酒店集團（Intercity Hotel）旗下、華南地區首間分店，選址深圳CBD中心區，地鐵7號線皇崗村站出口直達，非常方便！酒店貫徹集團的德式簡約時尚風格，供應超過350間智能客房，空間非常寬敞，另設有健身房、自助洗衣中心等。於Trip.com獲得4.8/5的高分評分，不少網民都表示，新酒店無論在硬件及居住體驗方面都獲得高分，特別交通便利，一出酒店門口即達地鐵，而且晚上9:30後亦提供宵夜時段，令住客有驚喜。

深圳福田皇崗城際酒店（Intercity Shenzhen Futian Huanggang）
房價：人均HK$183起（城際高級大床房）
地址：深圳福田區福民路28號
交通：皇崗村地鐵站出口直達
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深圳靚景酒店推介【5】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）
房價：人均HK$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區裕亨路38號
交通：福田口岸步行5分鐘
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深圳靚景酒店推介【6】金茂深圳JW萬豪酒店（JW Marriott Shenzhen）

酒店地理位置佳且交通方便，它位於福田商業區中心地段，臨近福田口岸、深圳會展中心和主要旅遊景點步行約200米即可到達深圳四線交匯的車公廟地鐵站（J1出口），交通便利，為商務和休閑客人的優選下榻之所。酒店房間雅緻明亮，更設有獨特的經典行政客房房型，內含多功能的客房延伸空間，特設禪茶、親子、瑜伽等主題。酒店於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，有住客讚賞酒店的設備齊全，床品舒適柔軟，職員態度及其服務品質也相當優秀，而且其地理位置優越，有機會會再次選擇入住。

金茂深圳JW萬豪酒店（JW Marriott Shenzhen）
房價：人均HK$461.5起（豪華雙床房）
地址：深圳福田區深南大道6005號
交通：車公廟地鐵站（J1出口）步行3分鐘
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深圳靚景酒店推介【7】深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）於2020年開業，位於深圳福田區CBD中心，鄰近KKONE時尚購物商場及CT Mall，步行8分鐘便可到達地鐵站，生活機能極佳！酒店設計時尚簡約，全部客房均有一整片落地大玻璃窗，部分客房更有面向城景的圓形大浴缸，可以一邊欣賞城市日落一邊浸浴，更非常打卡able！

深圳濱河時代ICON LAB艾墾酒店（ICON LAB Hotel Shenzhen Futian）
房價：人均HK$248起（天際雙床房）
地址：深圳福田區沙嘴路8號尚美.紅樹灣1號A棟1層
交通：上沙地鐵站步行8分鐘
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深圳靚景酒店推介【8】大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）面朝南海，三面環山，步出酒店即到金色沙灘。酒店客房坐擁迷人海景及庭園景色，設有露台及浴缸，讓你度過美好時光！酒店亦有提供6個室內及户外游泳池隨心暢泳，當中更有無邊際游泳池！小童游泳池則設有水上滑梯和水上娛樂設施，另外亦有餐廳、酒廊等休閑設施。

大梅沙京基洲際度假酒店（Intercontinental Shenzhen Dameisha Resort）
房價：人均HK$607起（豪華海景客房；包1份早餐）
地址：深圳鹽田區鹽葵路9號
交通：羅湖口岸約35分鐘車程
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深圳靚景酒店推介【9】深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）於2024年5月開幕，鄰近地鐵站及沙灘。酒店以海洋為主題，提供專屬海灘區、2個室外游泳池、親子樂園、空中庭院、健身室、托兒服務、生態之旅、燒烤、晚間M秀、主題派對等玩樂設施及活動。酒店提供321間全海景客房及套房，當中亦有親子主題房。房間均配備海景露台、圓形大浴缸、音響設備等，最小的房型也有50平方米，空間超寬敞！

深圳美高梅酒店（MGM Shenzhen）
房價：人均HK$1,068起（豪華海景大床房）
地址：深圳鹽田區鹽梅路33號
交通：小梅沙地鐵站步行7分鐘
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深圳靚景酒店推介【10】深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）於2024年7月開幕，前往大梅沙金色沙灘及地鐵站僅需分別步行3分鐘及2分鐘。酒店擁有132間客房及套房，均配備串流媒體服務、寬敞的浴室、免費飲料等，大部分房間更設有露台！酒店亦附設免費私人停車場、健身室、餐廳、洗衣房等設施。

深圳大梅沙萬楓酒店（Fairfield by Marriott Shenzhen Dameisha）
房價：人均HK$245起（精選大床房；包早餐）
地址：深圳鹽田區宋彩道1號
交通：大梅沙站步行3分鐘
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深圳靚景酒店推介【11】深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）

深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）是2024年開幕的酒店，鄰近金色海岸。酒店擁有客房及親子房，部分房間坐擁海景並設有露台及浴缸，可以看到整個鹽田港！酒店亦附設日光浴場、公共海灘、洗衣服務、小食吧等。

深圳鹽田藍汐酒店（OCT Bay Breeze Hotel）
房價：人均HK$144起（舒適大床房；包下午茶）
地址：深圳鹽田區海鮮街66號三樓
交通：鹽田墟站步行10分鐘
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深圳靚景酒店推介【12】蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度Agoda假美宿（Oct East Horizon）

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）於2022年開幕，位於東部華僑城天麓別墅，建於山海之上，環境清幽開揚。酒店只有17間客房，最大的別墅可供多達12人入住。房間均採用乾濕分離浴室，配備免費迷你吧、電視、雪櫃等，部分房間更坐擁海景，配備大露台及戶外泡池，房間處處都是打卡位！酒店亦附設免費公共停車場，非常方便。

蜜悦·深圳天麓祕野仙蹤度假美宿（Oct East Horizon）
房價：人均HK$246起（C棟·梧枝園景大床房；包早餐及下午茶、20分鐘美拍、伴手禮）
地址：深圳鹽田區東部華僑城八區二號崗24棟
交通：小梅沙站車程14分鐘
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深圳靚景酒店推介【13】8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）坐落在金色海岸旁邊，樓下便是沙灘，非常方便！酒店於2023年開幕，擁有15間客房，房間均有不同主題，配備100寸投影機、桌上遊戲、棋牌桌等娛樂設施，部分房間亦設有海景露台及景觀浴缸。酒店附設高爾夫球場、網球場、遊戲室、家庭影院、免費私人停車場等設施。

8號小院海景美宿（深圳鹽田墟地鐵站海鮮街店）
房價：人均HK$129起（豪華棋牌山景大床房）
地址：深圳鹽田區海鮮街56號
交通：鹽田墟站步行8分鐘
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深圳靚景酒店推介【14】深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）

深圳南山香格里拉酒店座落於購物中心深圳灣，而且交通方便，與地鐵2、9、11號線均交匯，徒步到紅樹灣南站只須4分鐘。酒店南接深圳灣濱海帶，可望到海景及對岸的香港，房間開揚，以高雅的綠色為主色調，時尚且予人置身在自然環境之中，相當放鬆。酒店置有Spa、桑拿房、泳池等設施，完成一天的行程後，在晚上也可做做運動放鬆身心。

深圳南山香格里拉酒店（Shangri-La Nanshan,Shenzhen）
房價：人均HKD$1,007起
地址：深圳南山區白石三道深灣滙雲中心五期J座
交通：紅樹灣南站步行約4分鐘
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深圳靚景酒店推介【15】深圳灣木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Bay）

深圳灣木棉花酒店位置優越，處於深圳灣體育中心西門入口內，非常近深圳灣的購物商場，如海岸城、科技園、深圳灣口岸等，到萬象城更只需2分鐘。酒店房間以木製家具為主，感覺自然柔和，且有採光感十足的大窗，讓深圳灣的海景景觀盡收眼底。酒店提供早餐外，更有酒吧、健身室、餐廳等配套一應俱全。

深圳灣木棉花酒店（Hotel Kapok Shenzhen Bay）
房價：人均HKD$483起
地址：深圳南山區濱海大道3001號
交通：後海站步行約7分鐘
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深圳靚景酒店推介【16】深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）位於深圳灣萬象城，採用其標誌性的花紋地磚、南洋風百葉窗等，亦有洋溢中國傳統文化風格的室內空間，還可欣賞深圳灣的壯闊海景。酒店供應逾200間客房，整體設計明亮簡潔，用上水鴨藍與白色百葉窗與大理石，空間寬敞且精緻奢華，令人彷如置身度假村一樣。

酒店設有5間餐廳及酒吧，亦有游泳池及健身室。不少主客亦給予好評，認為酒店設計得富有藝術感，而且食物質素甚高。另外，酒店旁邊是萬象城，於商場購物之後可以直接步行回酒店，十分方便。

深圳灣安達仕酒店（Andaz Shenzhen Bay）
房價：人均HKD$1042起（雙床間）
地址：深圳市南山區科苑南路2600號
交通：後海地鐵站步行約10分鐘
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深圳靚景酒店推介【17】深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）可謂是南山人氣高級酒店之一，與香港僅一水之隔，大約30分鐘車程就可抵達中環！酒店設計時尚優雅，簡約大氣，客房非常寬敞有貴氣，從落地大玻璃窗可以遠眺美麗海景，設有超美浴缸，每個角落都非常打卡able！酒店內部更有泳池、健身室等，並且會提供中西式美食，住客可以於70樓的雲璟，足不出戶都可以邊欣賞景致邊歎佳餚！

深圳鵬瑞萊佛士酒店（Raffles Shenzhen）
房價：人均HKD$1001.5起
地址：深圳南山區中心路3008號深圳灣1號
交通：福田站約27分鐘車程、登良地鐵站步行約13分鐘
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深圳靚景酒店推介【18】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HKD$432起
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界站步行約9分鐘
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深圳靚景酒店推介【19】深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓（Savills Residence）

深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓位於深圳南山後海濱路，靠近海岸城購物中心、寶能購物中心及海上世界，無論飲食還是玩樂都非常便利。每套公寓均配有寬敞的陽台，可在陽台觀望到深圳灣的海景，公寓設施齊全、廚具、餐具、冰箱、洗衣機和烘乾衣機等等一應俱全，更有兒童遊樂場，可帶小朋友到這裡放電。

深圳第一太平戴維斯賽嘉服務式公寓（Savills Residence）
房價：人均HKD$370起
地址：深圳南山區後海濱路1168號
交通：灣廈站步行約5分鐘
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深圳靚景酒店推介【20】ZMAX酒店（深圳南山海上世界蛇口店）（ZMAX HOTELS （Shenzhen Nanshan Sea World Shekou Store））

ZMAX酒店曾獲中國新鋭酒店品牌、中國傑出新鋭設計酒店品牌等多項榮譽。酒店位於深圳市南山區蛇口老街，地鐵2號線東角頭站A口出，步行約8分鐘即可到達酒店，周邊景點、餐飲、商場等配套設施齊全，交通便利。房間走慵懶風，地板和牆身均以柔和的木色及紋理設計，且採光感十足，讓人身心放鬆。酒店離海邊很近，從窗外也能看到遼闊的海景。

ZMAX酒店（深圳南山海上世界蛇口店）（ZMAX HOTELS （Shenzhen Nanshan Sea World Shekou Store））
房價：人均HKD$142起
地址：深圳南山區蛇口老街116-3號
交通：東角頭站A口步行約8分鐘
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深圳靚景酒店推介【21】深圳蛇口郵輪中心CitiGO歡閣酒店（太子灣地鐵站店）（CitiGO Huange Hotel, Shekou Cruise Center, Shenzhen （Princewan Metro Station））

深圳蛇口郵輪中心CitiGO歡閣酒店鄰近深圳灣公園、世界之窗、歡樂谷、錦綉中華民俗村、華僑城及紅樹林森林公園等多個景點，酒店主打年輕市場，有很多智能化的設計，連送外賣也有機器人送餐。裝修富很強的現代化風格，因就在遊輪中心內，所以可從房間中看到海景和遊輪，就連健身室也可看到海景。

深圳蛇口郵輪中心CitiGO歡閣酒店（太子灣地鐵站店）（CitiGO Huange Hotel, Shekou Cruise Center, Shenzhen （Princewan Metro Station））
房價：人均HKD$195起
地址：深圳南山區深圳南山海運路1號郵輪中心8樓
交通：太子灣A出口步行約8分鐘
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深圳靚景酒店推介【22】深圳海景嘉途酒店（Seaview Gleetour Hotel Shenzhen）

深圳海景嘉途酒店鄰近華僑城地鐵站，步行只須1分鐘，到歡樂谷非常方便。酒店房間以簡約的白色設計，再配搭藝術感十足的掛畫及地毯，從房間可眺望到華僑城濕地的海灣景色。酒店飲食配套完善，設有咖啡室及中式餐廳。

深圳海景嘉途酒店（Seaview Gleetour Hotel Shenzhen）
房價：人均HKD$370起
地址：深圳南山區華僑城光僑街3號
交通：華僑城地鐵站步行約1分鐘
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深圳靚景酒店推介【23】深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）地處南山商務核心區，鄰近深圳灣步行大街、保利劇院、海岸城等景點。酒店交通方便，來往深圳灣口岸只需14分鐘車程；步行10分鐘即可抵達地鐵站。酒店位於高達300米的中洲控股中心內，房間景觀超開揚，且配有浴缸、音響、智能房間控制系統、電源插座等設備。酒店另設免費停車場、健身室、餐廳及Spa等，更擁有南山最高的室內泳池，以及打卡able的特式旋轉樓梯！

深圳中洲萬豪酒店（Shenzhen Marriott Hotel Nanshan）
房價：人均HK$574起（豪華城市景觀大床客房；包Spa代金券、茶點及咖啡）
地址：深圳南山區海德一道88號中洲控股中心A座
交通：南山書城地鐵站步行10分鐘
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深圳靚景酒店推介【24】空與海美宿（Air and Haimei Suites）

空與海美宿（Air and Haimei Suites）於2022年開業，坐落在深圳南澳第一沙灘旁邊，鄰近海鮮街，步行2分鐘便可抵達沙灘！雖然不近市區，但可以享受寧靜的環境，放慢腳步好好享受陽光與海灘！除了到海邊走走，更可以享用酒店的戶外泳池。至於酒店客房方面，共分為9種房型，全部均以北歐風格打造，更有超大觀景窗及露台面向一望無際的海洋，部分更設有海景浴缸！其中豪華套房更擁有巨大滑梯和波波池，最多可供7人入住，就算有一大班朋友或帶著小孩都啱住！此外，酒店房價亦包含免費早餐，可以邊感受海風邊享受歐陸風格早餐！

空與海美宿（Air and Haimei Suites）
房價：人均HK$462起（北歐海景小童滑梯房；包早餐）
地址：南澳街道水頭沙社區銀沙路3號10號
交通：由蓮塘口岸出發乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處」站下車步行約5分鐘
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深圳靚景酒店推介【25】深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）於2022年落成開業，坐落於深圳北站東廣場，距離深圳北地鐵站僅4分鐘步程，來往觀光景點都非常方便！酒店方面，融合自然生態環境與綠色科技相融風格，具有濃厚的藝術氣息。此外，酒店希望打造舒適時尚的生活氣息，因此客房亦以讓人心情放鬆的淺灰、米白色為主調，家具亦採用圓弧流線設計，感覺時尚柔和，別具心思！此外，酒店客房亦設有超大落地窗及景觀一流的室外泳池，部分客房更有城景浴缸，無論身處何方都可以飽覽繁華的城市景色！

深圳深鐵鉑爾曼酒店（Pullman Shenzhen North）
房價：人均HK$499起（DELUXE ROOM,1 King Size Bed）
地址：深圳龍華區民塘路385號
交通：深圳北站步行4分鐘
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深圳靚景酒店推介【26】深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）於2021年開業，坐落於大鵬半島南澳沙灘，酒店臨海而建，擁有絕美的一線海景和僻靜的林蔭小道。酒店雖然距離市區較遠，但附近設有酒館、咖啡館和特色海景餐廳，可以聽著海浪拍打的聲音享受美食。酒店以古巴風情為設計風格，由一片彩色小屋民宿區組成，加上古樸陳舊的街燈路牌、老爺車等復古裝飾，彷如穿越時空回到舊時代．有特色之餘更值得打卡留念！酒店提供99間海景客房，房型同樣採用復古設計，具有度假風情，大部分客房設有露台和海景浴缸，可以飽覽海天一色的美景，CP值超高！

深圳趣墅HAJANA海邊民宿（Qvilla HAJANA）
房價：人均HK$195起（綻放·沙洲園景雙床房）
地址：深圳大鵬新區南澳街道水頭沙社區188號
交通：蓮塘口岸乘搭公交車E11路，於「南澳辦事處公交站」下車步行約13分鐘
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深圳靚景酒店推介【27】深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）是寵物友好酒店，吸引很多民宿愛好者前來打卡，房間風格唯美簡約，燈光和綠植配合和諧。由於是舊房改造，每個房間有非常多的戶外空間。於Trip.com網站中獲得4.8/5的評分，不少網民都讚賞酒店旁邊的沙灘水清沙幼，而且人少。客房方面，所有房間都可以看到無敵大海景。酒店職員的貼心服務亦贏得不少網民的讚賞。另外，酒店設有洗衣服務，供客人使用。

深圳INNOBAY楹諾·小半灣民宿（INNOBAY Yannuo Xiaobanwan Homestay）
房價：人均HK$777起（山嵐｜精緻海景陽台大床房）
地址：深圳市龍崗區大鵬新區大鵬街道下沙社區下沙大澳灣紫濤閣101號
交通：由蓮塘口岸出發轉乘地鐵8號線至鹽田港西站再乘坐高快巴士26號，至「大鵬中心」站下車轉乘B983號線，至「大澳灣」站下車，步行1分鐘
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深圳靚景酒店推介【28】深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）

深圳瑞吉酒店位於全深圳第2高的京基100大廈，鄰近地鐵大劇院站，地鐵有通道直通B2層，酒店與KK MALL互通，附近有購物街，而且與達萬象城10分鐘路程！酒店位於京基100大廈第75層至100層，酒店大堂位於96樓，最低層的房間由77樓開始，酒店房內已經可以看到全深圳的風景！部份房間還可以看著風景浸浴！

深圳瑞吉酒店（The St. Regis Shenzhen）
房價：人均$648（豪華城景大床房）
地址：深圳羅湖區深南東路5016號
交通：地鐵1號線大劇院站B出口，出站步行5分鐘直達。
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