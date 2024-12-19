香港聖誕景點小紅書9大推介　內地客鍾情半島？這地意外成新熱點

香港聖誕景點｜每逢12月，香港多地都有精心設計的聖誕裝飾和活動，成為了不少遊客的聚腳地。近日不少內地網民於小紅書上分享香港聖誕景點，感受城市遊的行程。《香港01》好食玩飛記者為大家精選，小紅書人氣高企的香港9大聖誕景點，當中包括每年都大熱的半島酒店、K11 MUSEA，氛圍感十足的Cafe，還有今年意外爆紅的一個地方。即睇內文了解更多！



每逢12月，香港多個地方都會有精心設計的聖誕裝飾和活動。（西九文化區官方圖片）

香港聖誕景點【1】西九文化區

西九文化區向來都是小紅書上的大熱景點，聖誕亦不例外，內地網民推薦於日落時段到訪文化區，晚霞配上草坪上的大型聖誕樹和聖誕裝熊貓，加上海濱長廊的聖誕美食市集及音樂表演，氣氛非常浪漫且適合打卡。此外，文化區亦會在12月24、25及26日晚上8時舉行「冬日維港水上煙火表演」，表演全長約10分鐘，大家不妨約定另一半、親朋好友一起觀賞限定煙火！

西九文化區今年化身聖誕小鎮，有超過20米高聖誕樹、聖誕美食市集及音樂表演。（西九文化區官方圖片）

西九文化區聖誕小鎮

活動日期：2024年11月22日至2025年1月1日

地點：九龍西九文化區海濱西草坪



西九聖誕市集

活動日期及時間：2024年12月12日至29日下午2時至晚上9時

地點：藝術公園海濱東草坪及M+對出海濱平臺



冬日維港水上煙火

日期及時間：2024年12月24、25、26日 晚上8時 （煙火表演全長約10分鐘）



香港聖誕景點【2】K11 MUSEA

每年聖誕K11 MUSEA與品牌聯乘的聖誕裝飾，都受小紅書上的網民熱議。今年K11 MUSEA依舊與Dior合作，配合Dior聖誕夢幻舞會主題，在商場地下Promenade，近尖沙咀海旁位置，設置了12米高金色Dior聖誕樹及閃耀的童話馬車，內地網民都大讚「金光閃閃超出片！」、「猶如璀璨星辰，美得讓人心醉！」。

另外，商場分別於3樓舉辦Jellycat聖誕市集，和6樓舉辦聖誕村市集，帶來了多款聖誕限定Jellycat，例如聖誕樹、雪人、薑餅人等，和各式節日產品、美食、手藝產品，大受內地遊客歡迎，紛紛於小紅書上分享戰利品！

Dior聖誕樹及馬車

日期：2024年11月23日至2025年1月2 日

時間：上午10時正至晚上10時正

地點：K11 MUSEA地下Promenade



Jellycat聖誕市集

日期：2024年11月23日起

地點：K11 MUSEA 3樓326號限定店



聖誕村市集

日期：2024年12月20日至2025年1月1日

地點：K11 MUSEA 6樓



香港聖誕景點【3】半島酒店

來到尖沙咀，當然少不了內地客大愛的半島酒店！主要是因為半島酒店已經連續4年與Chanel合作，添置Chanel的限定裝飾。今年半島酒店外牆就有經典的Chanel珍珠蝴蝶結，整棟半島酒店彷彿化身成奢華的聖誕禮物，內地客都表示「誰能拒絕半島Chanel」、「Chanel高級感滿滿」。內地網民又提示，除了外圍的裝飾，酒店內的黑色蝴蝶结聖誕樹也不容錯過的打卡點。

半島酒店聖誕裝飾

日期：2024年12月20日至2024年12月31日

地點： 尖沙咀梳士巴利道半島酒店



香港聖誕景點【4】海港城

海港城今年與日本超人氣微型攝影藝術家田中達也合作，以「The Big Little Christmas」為主題，以聖誕老人工作枱為靈感，擺放了多個大型聖誕裝飾於商場對出，就似置身於聖誕巨人國一般！其中5米高的書本聖誕屋、10米高聖誕帽造型聖誕樹等都是網民力推打卡點，還有海景作背景，小紅書上都留言「海邊聖誕樹好浪漫」、「隨便一拍都好拍到哭」。

海港城聖誕「The Big Little Christmas」

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

時間: 上午10時正至晚上10時正

地點: 海運大廈露天廣場



香港聖誕景點【5】太古廣場

相信不少人都在社交媒體見過這隻怪獸，原來是金鐘太古廣場的聖誕裝飾。今個聖誕，太古廣場把1樓位置變成聖誕奇妙村莊並放置「巨型萌獸The Grand Weaver」，萌獸奇特造型意外成為本地人和內地客的寵兒，不少內地網民都稱怪獸「突然火了」，亦有部分人讚村莊設計玩味十足，怪獸可愛，適合拍照。

太古廣場聖誕裝飾

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場1樓



香港聖誕景點【6】利東街

今個聖誕利東街就與國際得獎設計團隊GLOBALL Concept聯乘打造了多款聖誕燈飾，有橫越中庭半空的幻影雪鹿和8米高的蕾絲裝飾聖誕樹，街道上亦滿佈蕾絲裝飾聖誕樹與巨型聖誕花環，在小紅書上稱為「聖誕一條街」。此外，利東街亦會在星期五、六、日、公眾假期及除夕舉辦冬日飄雪匯演，讓大家感受白色聖誕。

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利東街聖誕燈飾

日期：2024年11月13日至2025年1月1日

亮燈時間: 每日下午5時亮燈至晚上11時 （12月24日至26日、12月31 日亮燈時間將延長至晚上12時）

地點：香港灣仔皇后大道東200號



利東街冬日飄雪匯演

時間：星期五、六、日、公眾假期及除夕

地點：香港灣仔皇后大道東200號



香港聖誕景點【7】Latter Cafe

走勻以上聖誕景點，是時候到咖啡店休息一下！Latter Cafe每年聖誕都會推出限定可愛造型蛋糕和咖啡，而且整間店都會有歐式聖誕佈置，今年就有聖誕限定伯爵茶巴斯克蛋糕和小熊薑餅人打卡位，節日氣氛滿滿。提提大家，最好就先留位，否則有機會要大排長龍！

Latter Cafe

地點：灣仔謝斐道151-153號金聲大廈地下E號舖

營業時間：星期一至日08:00-18:00



香港聖誕景點【8】銅鑼灣時代廣場

今個聖誕銅鑼灣時代廣場與BLACKPINK THE GAME將露天廣場化身BLACKPINK粉紅飄雪小鎮，有別於一般聖誕樹，廣場內的是6.5米粉紅聖誕樹，樹前亦設有Q版BLACKPINK成員立牌，內地網民都表示粉紅造型少女心爆棚，不論是粉絲定遊客都想前來拍照留念。另外在指定日子內，廣場亦會有飄雪匯演，感受另類白色聖誕！

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香港聖誕景點【9】昂坪360

昂坪360推出聖誕期間限定「懷舊冰室」及「涼茶舖」懷舊主題車廂，讓乘客享受滿滿「港風」的纜車旅程。2024年11月18日至2025年1月1日期間，大家更可前往昂坪360與紅A品牌合辦的「昂坪360 x 紅A聖誕夢工場」和「紅A 75周年香港珍藏展」，並到巨型夢幻摩天輪、巨型聖誕樹等聖誕主題裝置打卡，再參與紅A懷舊聖誕攤位遊戲，歡度一個與眾不同的港式聖誕！

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昂坪360港式懷舊主題纜車

日期：2024年11月16日至2025年1月1日

時間：上午10時至下午6時

詳情：主題纜車會來回行駛東涌及昂坪，隨機出現，纜車實際開放時間或有所變動，詳情請留意昂坪 360 官方網站公告



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