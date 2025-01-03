年宵花市2025｜維園花市1.23開鑼！全港15個年宵地點＋時間懶人包

年宵花市2025｜新年好去處｜農曆新年｜新年當然要約上親朋好友行年宵花市，為新春辦年貨和行大運！2025年農曆年宵市場將於1月23日至29日舉行，為期7日，偏布港九新界，設有快餐、濕貨及乾貨3種攤位！本文整合全港15個年宵花市的地址及詳情，供大家參考。



大家新年行花市揀棵年花點裝家居。（資料圖片）

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年宵花市2025｜年宵市場幾時開始？

2025年宵花市將於1月23日開始，至1月29日（農曆年初一清晨）結束，為期7日。

年宵花市2025｜年宵市場地址在哪？

2025年宵花市有15個，分別位於銅鑼灣維多利亞公園、深水埗長沙灣遊樂場、深水埗花墟公園、觀塘區觀塘遊樂場、黃大仙慈雲山邨中央遊樂場、東涌達東路花園、葵青葵涌運動場、荃灣沙咀道遊樂場、大埔天后宮風水廣場、北區石湖墟遊樂場、屯門天后廟廣場、西貢萬宜遊樂場、將軍澳寶康公園、沙田源禾遊樂場、元朗東頭工業區遊樂場。

蘭花是最受歡迎的年花之一！（資料圖片）

2025農曆新年全港15個年宵花市一覽🌸

今年全港15個年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵，有391個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有148個及126個乾濕貨攤位。下文附有全港15個年宵花市列表，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！

銅鑼灣年宵花市2025｜1. 維多利亞公園

● 濕貨攤位：175個

● 乾貨攤位：216個

● 快餐攤位：4個

● 交通：港鐵銅鑼灣站 E 出口，或天后站 A2 出口



全港年宵花市中，最大最旺的當屬維園年宵！（資料圖片）

旺角年宵花市2025｜2. 界限街花墟公園

● 濕貨攤位：64個

● 乾貨攤位：66個

● 快餐攤位：6個

● 交通：港鐵旺角東站 D 出口，或港鐵太子站 A 出口



深水埗年宵花市2025｜3. 長沙灣遊樂場

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：36個

● 快餐攤位：3個

● 交通：港鐵長沙灣站 B 出口



黃大仙年宵花市2025｜4. 慈雲山邨中央遊樂場

● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵樂富站 A 出口，或黃大仙站 C2出口



觀塘年宵花市2025｜5. 觀塘遊樂場

● 濕貨攤位：50個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：5個

● 交通：港鐵觀塘站 D1 出口



乾貨攤位的商品種類多得令人眼花繚亂。（資料圖片）

葵青年宵花市2025｜6. 葵涌運動場

● 濕貨攤位：76個

● 乾貨攤位：22個

● 交通：港鐵葵芳站 E 出口



荃灣年宵花市2025｜7. 沙咀道遊樂場

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：30個

● 交通：港鐵荃灣站，或荃灣西站



大埔年宵花市2025｜8. 天后宮風水廣場

● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：15個

● 快餐攤位：1個

● 交通：港鐵太和站；或港鐵大埔墟站，轉乘 20A、20B、20C 或 20K 小巴



沙田年宵花市2025｜9. 源禾遊樂場

● 濕貨攤位：49個

● 乾貨攤位：26個

● 交通：港鐵沙田站，沿源禾路向東北行；或於沙田站轉乘 60K 小巴；或於旺角乘坐 61S 小巴



近年的揮春愈來愈多可愛趣怪款式。（資料圖片）

上水年宵花市2025｜10. 石湖墟遊樂場

● 濕貨攤位：54個

● 乾貨攤位：19個

● 交通：港鐵上水站 A4 出口



將軍澳年宵花市2025｜11. 寶康公園

● 濕貨攤位：54個

● 乾貨攤位：34個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵寶琳站 B2 出口



西貢年宵花市2025｜12. 萬宜遊樂場

● 濕貨攤位：16個

● 乾貨攤位：4個

● 交通：可於彩虹地鐵站 C2 出口轉乘 1A / 1M 小巴往西貢



元朗年宵花市2025｜13. 東頭工業區遊樂場

● 濕貨攤位：96個

● 乾貨攤位：60個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵朗屏站



屯門年宵花市2025｜14. 天后廟廣場

● 濕貨攤位：40個

● 乾貨攤位：15個

● 快餐攤位：2個

● 交通：港鐵屯門站 A 出口，或輕鐵青雲站（路線610，615，615P）



東涌年宵花市2025｜15. 達東路花園

● 濕貨攤位：10個

● 乾貨攤位：17個

● 交通：港鐵東涌站



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