新年賀年禮盒2025｜12大推介！美心熊貓禮盒+手工蛋卷｜1方法7折!

新年賀年禮盒2025｜農曆新年快到！大家開始辦年貨未？市面很多餅店、酒店都紛紛推出新年賀年禮盒，想準備一份得體大方的新年賀年禮盒送給親朋好友？《香港01》率先為大家整理了12大賀年禮盒推介，包括有香濃撲鼻的雞蛋卷、送禮一流的熊貓禮盒，還會教大家一個方法7折入手。馬上看看有沒有心水！



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美心今年推出13款賀年禮盒。（美心圖片）

賀年禮盒2025【1】美心——特別版熊貓禮盒

美心今年推出13款賀年禮盒，當中有兩款特別版熊貓禮盒，分別是甜心酥和曲奇為主的「鋪鋪發酥餅禮盒」（優惠價$96）及杏仁條與榛子條為主的「招招財酥餅禮盒」（優惠價$96），買兩盒還有特別版發財熊貓外紙盒！另外還有牛油香濃撲鼻的原味雞蛋卷禮盒「金蛇獻瑞禮盒裝」（優惠價$78），禮盒設計以紅色為主、金色點綴，送禮自用皆宜！

另有4款餅類禮盒非常適合送禮，包括甜心酥禮盒「甜心美意」（優惠價$133）、多款果仁的曲奇禮盒「什錦果仁曲奇」（優惠價$133）、以192層牛油酥皮鋪上杏仁片／榛子碎而成的「杏仁條榛子條禮盒」（優惠價$133），以及匯集不同口味的「三重奏禮盒」（優惠價$154），適合不同口味的親友。

提提大家，即日起至1月29日，各款美心賀年禮盒均以優惠價發售。即日起至1月23日，憑匯豐信用卡簽帳，指定產品更有零售價7折優惠。

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賀年禮盒2025【2】奇華——迪士尼米奇禮盒，多款禮盒限時8折

奇華餅家推出「八折五天」新年禮遇，門市及網店同步登場，顧客於2025年1月16日至1月20日期間，在奇華全線分店（香港國際機場分店除外）及奇華網店，購買指定賀年禮品，可享八折優惠。

另外奇華餅家今年推出模仿炮仗外型設計的「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒」（每盒$298）內有米奇造型的迷你亞嫲糖年糕、米妮造型的迷你椰汁糖年糕、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、歡樂笑口棗及鬆化香酥角；還有「迪士尼米奇與好友系列賀年什錦蛋卷禮盒」（每盒$92）內有特濃朱古力蛋卷及牛油蛋卷，兩款都非常適合送禮！

即日起至2025年1月20日，於奇華餅家分店或奇華網店，使用Citi信用卡（需輸入優惠碼：citipanda2025 + 信用卡首6位數字）或到奇華餅家分以Alipay結帳，即可以每盒優惠價$88購買「賀年熊貓小食禮盒」 或 「賀年熊貓曲奇禮盒」。

賀年禮盒2025【3】聖安娜餅屋——鹹蛋黃蛋卷夠惹味！

聖安娜餅屋今年推出多款烘焙禮盒，包括以法國進口高級牛油製作的「法式蝴蝶酥禮盒」（優惠價$105）及「牛油曲奇禮盒」（優惠價$105），一盒有齊各種口味！還有香港人賀年送禮必備的蛋卷，包括經典原味的「手工全蛋蛋卷禮盒」（優惠價$105）及搭配香濃鹹蛋黃的「金沙鹹蛋黃蛋卷」（優惠價$105），此外還有以手工製作成精緻桃花外形的宮廷糕點「桃花酥禮盒」（優惠價$96），口感鬆軟的酥皮包裹著清甜紫薯餡及廣式紅豆沙餡，讓人一試難忘。

即日起至1月15日， Mastercard®持卡人或聖安娜CakeEasy會員可享優惠低至7折，Walk in即享75折優惠，購買兩盒或以上額外95折。1月16日至28日， Mastercard®持卡人或聖安娜CakeEasy會員可享優惠低至75折。

賀年禮盒2025【4】半島——果仁禮盒夠健康！

今年半島精品店推出12款禮盒，每款禮盒都印有精美的蛇鱗如意結圖案，加上口味多元化，除了烘焙的曲奇、蝴蝶酥，還有健康的烤焗果仁！分別有奢享賀年禮盒（定價$1,588）、新春全盒（定價$658）、黑糖陳皮曲奇（定價$198）、新春碧根果仁曲奇蝴蝶酥禮盒（定價$338）、新春美點禮盒（定價$418）、新春朱古力片禮盒（定價$598）等等。

而杏仁酥、牛油曲奇、牛油蛋卷、芝士蝴蝶酥、原味龍鬚糖等禮盒都換上新春新裝，成為送禮佳品。

半島精品店新春系列（官方圖片）

賀年禮盒2025【5】M&M'S®——M&M'S 慶新年開運箱

M&M'S®在今年新年推出「M&M'S®慶新年開運箱」！開運箱共有兩款選擇，但均有精美貼紙、雙「豆」報喜利是封、醒獅來「豆」賀新年揮春版利是封及獨家限定馬克杯！ M&M'S®於LCX 特設全港獨家「M&M'S®慶新年開運箱」換領站。

在香港指定零售商購買任何瑪氏朱古力產品（包括最少 2 包 M&M'S®產品）滿$288，即可憑單一收據在換領時間內到換領站換領全港首度推出的珍藏限量「M&M'S®慶新年開運箱」！

賀年禮盒2025【6】COVA——奢華賀年朱古力禮盒

為慶祝蛇年到來，COVA特別呈獻3款奢華雅致的朱古力全盒，包括賀年瑰麗朱古力全盒（$1,698）、賀年珍瓏朱古力全盒（$998）、賀歲炮仗朱古力禮盒（$788），裡面包括COVA皇牌榛子朱古力或由米蘭直送、香醇濃郁的雜錦朱古力，設計精緻奢華！

COVA 今年更推出四款奢華雅致的新年禮籃（$1,168起）。當中滿載精美賀年糕點禮盒及來自米蘭原裝進口的禮品，例如備受歡迎的曲奇及朱古力禮盒、獨家調配的香醇茗茶及咖啡等，配搭品牌特選的美酒佳釀，送禮大方得體！

賀年禮盒2025【7】GODIVA——新年限定煙花主題巧克力禮盒

GODIVA在蛇年呈獻5款新年限定全新巧克力，以及9款2025新年限定巧克力禮盒，款款都精緻又好吃！5款全新巧克力以新春花海及璀璨煙花為主題，夾心巧克力帶有精緻花卉及煙火圖案，片裝巧克力則換上吉祥的紅色與金色調，滿載喜慶新春氛圍。

9款2025新年限定巧克力禮盒（HK$329起）則加入喜慶感十足的傳統中國元素，生動展現靈蛇多變的姿態。中式燈籠造型巧克力禮盒配搭中國結裝飾，則為節日慶典增添趣味，絕對是向親朋摯友傳遞心意的送禮首選！另有2款新年限定巧克力禮籃，帶來多重巧克力滋味！

賀年禮盒2025【8】雙月——法式酥餅禮盒

雙月今年推出兩款賀年禮盒，每款賀盒都有不同口味的酥餅、杏仁條、蝴蝶酥、捲餅，包括由法式酥皮開心果酥、法式杏仁條及迷你法式捲餅的「新年特選禮盒」（優惠價$266），以及有法式酥皮朱古力酥、朱古力蝴蝶酥、朱古力迷你法式捲餅的「新年朱古力系列禮盒」（優惠價$299），每款酥餅的口感都非常豐富有層次，用來送禮絕不失禮。

即日起至1月15日，訂購任何兩盒新年禮盒，可享$50折扣優惠，並享免費送貨服務。

賀年禮盒2025【9】Wise Food——手工製油器禮盒

Wise Food推出與眾不同的金銀滿屋香脆系列，3款賀年禮盒包括利用芋頭炸成球狀口感鬆脆的錦繡芋蝦（每盒$138）、鬆脆美味又不油膩的金沙笑口棗（每盒$68）及餃子造形的聚寶黃金角仔。如果家中帶氣炸鍋，食用錦繡芋蝦前更可以先用氣炸鍋以200度翻炸12分鐘，令口感更鬆脆可口。

2025年1月8日至1月28日，於智匯食品 Wise Food銷售點或智匯食品Wise Food 網店預購賀年食品套餐，可享任選兩件8折優惠。

Wise Food銷售地點：

Sogo：啟德雙子匯分店（1月8日至28日）

百佳：又一城分店（1月10日至28日）

一田：元朗YOHO、將軍澳坑口分店（1月8日至31日）

Fresh新鮮生活：康城店（1月17日至28日）

賀年禮盒2025【10】溢興貿易(香港）有限公司——「回味」系列賀年酥餅

溢興貿易(香港）有限公司推出「回味」系列賀年酥餅包括雞蛋卷、鳳凰卷、酥餅和曲奇。雞蛋卷（定價$108）有特級牛油、特濃雞蛋、香濃椰汁及- 抹茶&焙茶四種口味，經精心調配和烘焙，外層酥香金黃，風味醇厚！鳳凰卷（定價$ $108）則有椰子芝麻及紫菜肉鬆口味，外層有金黃色鬆脆的網格，呈現出多重口感層次，外皮金黃酥脆，口感香口鬆化！

此外更有蝴蝶酥（定價$ $108）、杏仁酥（定價$ $108）及曲奇（定價$ $108），曲奇有原味和咖啡味兩種口味，味道香濃，令人回味無窮！

「回味」系列賀年酥餅銷售地點：

City'super（全線分店）

誠品Eslite（全線分店）

SOGO（銅鑼灣店）

YATA一田（沙田、大埔、官塘、荃灣、元朗,新蒲崗、將軍澳

AEON（康怡、黃埔、荃灣、屯門）

百佳TASTE（沙田、屯門、又一城、東涌）

手信棧（高鐵西九龍站）

HKTVmall

Watsons屈臣氏（網上商店）

賀年禮盒2025【11】鯉魚門紹香園——金元寶鳳梨酥禮盒／果仁糕禮盒

鯉魚門紹香園今年推出不少新春禮盒，包括鳳梨酥系列：金磚鳳梨酥禮盒、金元寶鳳梨酥禮盒；果仁禮盒：「合」家安康合桃禮盒、「腰」纏萬貫腰果禮盒；果仁糕禮盒：野生南棗合桃糕禮盒、鐵皮石斛黑芝麻合桃糕禮盒、紫無花果夏威夷果仁糕禮盒，所有禮盒都只需$128！鯉魚門紹香園更有多種獨立包裝年貨產品，如皇牌角仔、笑口棗、迷你煎堆等。

賀年禮盒2025【12】Luna's Shop——超健康「原味千尋」乳酪絲

Luna's Shop 台灣小舖推出新年限定的蛇年「原味千尋」乳酪絲賀禮雙喜臨門禮袋和金銀寶財富滾滾禮盒，全部無色素、無添加、無香精、無防腐劑！「原味千尋」乳酪絲有原味、鮮採玉米濃湯、清境蜂蜜、普蘿旺斯羅勒口味，口味特別又健康！當成下午茶零食、搭配意大利粉或沙律都非常適合！蛇年限定賀年禮盒只需$168起！

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