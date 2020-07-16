太子高質餃子店Top 4！必食美味餃子店巨型煎餃、餃掂招牌松茸餃

近日本港出現第三波肺炎疫情，政府早前宣布收緊多項防疫措施，包括食肆只做朝五晚六堂食，夜晚六點後只能做外賣！疫情嚴峻，買外賣可以避免食客聚集，減少感染風險。太子向來多美食，特別是集齊多間餃子店，《香港01》飲食記者精選5間高質餃子，全部都大件夾抵食，煎餃、湯餃都有，仲有特別餡料，打包返屋企食就更安全！

本港由7月5日起出現第三波疫情，本地感染個案激增，截至7月15日，確診個案累計突破1500宗。政府早前宣布再度收緊防疫措施，食肆夜晚6時後不再供應堂食，只能提供外賣。疫情嚴峻，大家盡量都避免堂食，買外賣返屋企食就最安心！

▼▼▼ 先看衞生防護中心公布高危食肆、大廈、商場名單（最後更新於 2020 年 7 月 15日） ▼▼▼

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【1】人手製松茸餃配狀元湯@餃掂手工餃子雲吞專門店

一聽個名咁有霸氣就知好食！餃掂手工餃子有5間分店，主打各款特色口味餃子，招牌松茸豬肉餃，有白松露餃、黑松露餃兩款口味，黑松露比白松露更香氣濃郁，配埋用粉葛、鯪魚、赤小豆等材料熬製的狀元九鼎湯，仲可以強身健體。想知仲有咩特色餃子？按下圖即睇😋😋

餃掂手工餃子雲吞專門店 地址：太子界限街30號地下 電話：3105 9968

【2】老字號人龍店巨型餃子@美味餃子店

這一間是太子老字號，仲係人龍餃子店！美味餃子店的餃子出名大大隻、夠足料，招牌韮菜肉餃外皮厚身、餡料超飽滿，比起外面的餃子幾乎大成倍。煎餃表面金黃色、帶點焦香，湯餃就配野葛菜煲生魚豬骨湯，味道清甜，唔係一般的味精湯咁簡單！加一樣配料就更加惹味，按下圖即睇😋😋

美味餃子店 地址：太子大南街74號地舖 電話：2309 7308

【3】創意口味手工餃子@豐信餃子店

這間餃子店都是人龍小店！人手包的餃子口味多達14款，除了常見的韭菜餃、白菜餃，仲有咖喱餃、麻辣餃、梅菜餃、南瓜餃、芝士餃，最啱鍾意嘗試新事物的人！芝士粟米餃就最有人氣，湯餃配自家熬製椰子海帶豬骨湯，仲可以轉煎餃。配買自家製配料就最正，按下圖即睇😋😋

豐信餃子店 地址：太子汝州街17號地下A號舖 電話：2308 1883

【4】連續5年米芝蓮推介@阿純山東餃子

這間餃子店由2013年開始，連續5年上榜米芝蓮推介，非常厲害！餃子的選擇貴精不貴多，除了常見的韭菜、白菜，仲有北方口味的茴香餃、牛肉餃、京蔥羊肉餃，全部都大大隻。原來仲有好多小食值得試，按下圖即睇😋😋

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阿純山東餃子 地址：太子荔枝角道60號地舖 電話：2789 9611

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太子一帶美食選擇多，想食街頭小食有，想食創意漢堡又有，想鋸扒都有，任君選擇！記者精選太子一帶8大必試美食，包括「太子名物」流心豬扒包、超人氣的臭豆腐及炸大腸、古早味蛋糕等等。按下圖即睇8大太子美食😍😍

超香脆臭豆腐、炸大腸@美味食店

可能是全香港最好食的臭豆腐！臭豆腐可算是經典街頭美食，不少人都覺得這間臭豆腐好高質，未行過去已經聞到勁大陣香味。臭豆腐味道超香濃，記得一定要加齊全部醬先最好食！網民話一定要加一種醬先好味！按下圖即睇咩醬先正、炸大腸有幾正👇👇👇

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