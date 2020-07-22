外賣優惠48間最強合集　麥當勞/KFC/HABITU 43折/稻香7折/元氣7折

新冠肺炎（COVID-19）疫情再度爆發，每晚6時後食肆只能提供外賣服務，迫使大量餐廳變陣紛推外賣優惠。《香港01》飲食記者整理48間連鎖食肆優惠，包括麥當勞、KFC、Pizza Hut等大型連鎖食店，還有牛角、Ruby Tuesday、616火鍋、和平飯店、意粉屋、牛涮鍋、溫野菜、牛角次男坊、HeSheEat、一粥麵、茶木、BEANS、火鍋撚、上海姥姥、Mr. Steak、Pizza Express、柳氏家鐵板雞、PHD、譚仔三哥、大家樂、元氣壽司、太興、米走雞、別府九州地獄拉麵、靠得住、譚仔、Pizza-Box、板長壽司、天仁茗茶、東海飲食集團、一風堂、丼丼屋、Outback、炑八韓烤、牛陣、李好純、大渣哥茶記、陸陸雞煲火鍋、水門雞飯、金田家、一幻拉麵、莆田、HABITŪ table、阿久根和牛拉麵屋和稻香集團陣的外賣優惠。

因應新冠肺炎疫情加劇，政府宣布全港食肆於7月15日起晚上6時後禁止堂食，只能外賣。連鎖食肆紛紛推出大量外賣優惠，例如HABITŪ table低至43折起、Ruby Tuesday自取半價、稻香推出7折點心等。點擊圖片睇所有優惠詳情 👇👇

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另外，麥當勞逢星期一推出逾$200的電子優惠券。本周精選優惠繼續有「1蚊大汽水」，更有「$10芝士漢堡飽配細汽水」。點擊圖片睇清17張優惠券及使用條款細則 👇👇

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KFC在星期一至五繼續有全日優惠，每晚更有「$99三人滋味桶餐」，即人均$33食到家鄉雞桶餐。點擊圖片睇星期一至五抵食優惠 👇👇

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新冠肺炎疫情下留在家中的時間多了，但想煮飯的意欲卻無增加，難道真的每次都要叫外賣？MUJI售賣的冷凍食品就包括了一餐所需，而有一款很適合作為下午茶甜點，點擊圖片睇介紹 👇👇

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