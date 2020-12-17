冬至湯圓｜實試3款香港製造湯圓　利川／小寧波／民豐邊間好食？

二十四節氣中的「冬至」就快到了，「冬至」是一年中白晝最短的日子。冬至當然要一家人吃熱騰騰的湯圓 （湯丸）應節，寓意團圓又溫暖。《香港01》飲食記者實試3款香港製造湯圓，包括老字號民豐粉麵行手工湯圓、超市購買的利川湯圓及小寧波湯圓，究竟邊間最好味？
冬至當然要食湯圓應應節！（許慧恩攝）
👍 《香港01》飲食頻道「懶人即食報告」，代你食勻全港百貨超市懶人即食食品，開箱睇清楚份量，實試味道，等你可以輕鬆精明消費，避免中伏，又可以搵到適合你口味的懶人美食。
😍👍 每件食品編輯部都會以懶人角度開箱，評分以5個like為滿分，發掘CP值高的懶人即食食品。
👍 所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。
記者於12月中前往超市及荃灣民豐粉麵行，購買3款香港製造湯圓，分別是利川芝麻湯圓、小寧波麻蓉湯圓，以及民豐粉麵行的麻蓉湯圓，最貴一款$32.5。想知道邊一款湯圓最高分、最好味？按下圖即睇各款評分 😋😋😋
👍 如果你有懶人食品想我哋實試，可以電郵到 travel@hk01.com
想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新
😎😎😎 同場加映：冷鋒到最低跌至13度！煲仔飯全港Top13推介 深仔記$68原條鰻魚飯 😎😎😎
除了一家人吃湯圓，冬至天氣凍更可以吃熱辣辣的煲仔飯暖胃。記者精選全港13大高質煲仔飯，不少煲仔飯主打創新，包括榮記茶餐室推出的拉絲芝士午餐肉煲仔飯、砂煲兄弟的黑松露蟹肉海膽、等，吃慣傳統煲仔飯的你不妨去試試。最近有日式餐廳推出席前即煮海膽煲仔飯！點下圖即睇海膽有幾足料😋👇👇
想知道還有哪幾間必食煲仔飯，立即點擊內文👉👉冷鋒到最低跌至13度！煲仔飯全港Top13推介 深仔記$68原條鰻魚飯