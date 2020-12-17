冬至湯圓｜實試3款香港製造湯圓　利川／小寧波／民豐邊間好食？

二十四節氣中的「冬至」就快到了，「冬至」是一年中白晝最短的日子。冬至當然要一家人吃熱騰騰的湯圓 （湯丸）應節，寓意團圓又溫暖。《香港01》飲食記者實試3款香港製造湯圓，包括老字號民豐粉麵行手工湯圓、超市購買的利川湯圓及小寧波湯圓，究竟邊間最好味？

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