撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-01-29 15:48

本港肺炎疫情反覆，為了避免人群聚集，政府實施限聚令、禁堂食，加上美容、健身、戲院等娛樂場所多番被勒令暫停營業，不少港人甚至被裁員，經濟市道大不如前。最近有網民發帖討論逆市如何叫外賣，引來網民熱烈討論可行的慳錢方法。《香港01》飲食記者熱數網民6大叫外賣慳錢技巧，例如買「窮人恩物」三餸飯時應該先叫兩餸、兩個人買燒味買單併最抵食！

網民教路兩個人買燒味飯，買單併飯比雙併飯更加抵。（ig@ hungrysiusun）

有網民在連登討論區以「一人一個逆市叫外賣技巧」為題發帖，引發網民熱議，短短兩天時間已有10頁討論！上年開始本港經濟差，不少港人在疫情下失去工作或放無薪假，因此日常生活都要慳錢。有數口精的網民建議兩個人買燒味飯選兩盒單併比雙併抵食，引來不少網民讚好。有個技巧譚仔粉絲們一定要學識！點下圖即睇 😎👇👇

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😍😍 同場加映：哈迪斯、Wendy's成回憶！6間讀書一定吃過好味快餐 有間港版KFC 😍😍

說起快餐店，你是否想起麥當勞、KFC？其實香港曾經出現多間高質好味快餐，包括網民們念念不忘的哈迪斯、Wendy's等，有網民更指哈迪斯的炸雞比KFC更加好吃，希望它有超一日捲土重來！有間近年轉型做學生飯盒及冷藏食品！點下圖即睇6間讀書時必吃快餐😍👇👇

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