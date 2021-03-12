撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-03-12 17:37

麥當勞「Pie Day」$3蘋果批優惠又回來了！《香港01》飲食記者讓大家一文看清2大連鎖快餐店McDonald’s和KFC（肯德基）的最新優惠。 （下列優惠及食品款式以發稿日為準，最終安排視乎餐廳最新安排而定。）

🍎麥當勞3.14 Pie Day🍎

一如以往麥記都會在3月14日推出「Pie Day」優惠，用$3左右就買到蘋果批，今年還限定推出香芋批，同樣有優惠！留意日期及優惠用法上，與往年有分別！👇👇👇仲有多一日有Pie Day優惠！按圖看麥當勞17個優惠推介👇👇👇

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【最強流動派】挑戰千奇百趣有獎問答遊戲送您388「01積分」，答埋簡單問題隨時贏走$300 DON DON DONKI禮券！

🍗KFC抵食桶餐優惠🍗

而肯德基則重推抵吃的9件雞桶餐，另外還有$1汽水、$15餐等優惠，部分只需出示優惠券圖片即享折扣。👇👇👇如何免費加大汽水？按圖看KFC 9個優惠推介👇👇👇

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🥤同場加映1：回顧麥記絕版精品🥤

麥當勞曾經推出很多限量玩具及精品，例如可樂杯、聯乘卡通公仔等，引發全城瘋搶，有哪些你都儲過？👇👇👇記不記得漢堡包鐵甲人變身後的樣子？按圖看經典回憶麥當勞精品系列👇👇👇

哪一個系列號稱最難儲齊？想回顧精選10大系列，請按➡️【麥當勞新出限量可樂罐！集體回憶10大絕版玩具精品實有一款你儲過】⬅️觀看全文

🌷同場加映2：花展賞花地點一覽🌷

2021花展今年不再在維園，反而分開18區設置，區區有花睇！有主題花杜鵑花圃、鬱金香花圃等等。👇👇👇哪個公園有鬱金香花圃？按圖看香港島區展覽資料👇👇👇

想知道九龍區及新界區，全港共19個賞花地點，請按➡️【花展2021全港19個花圃地點一覽！九龍公園賞杜鵑 哪裏有鬱金香？】⬅️觀看全文