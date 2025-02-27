七星連珠2025｜香港2.28夜空上演：最佳觀賞點+時間 77年一遇！

七星連珠2025｜香港2月28日將會上演罕見的天文現象「七星連珠」，七顆太陽系行星將排成一線，形成壯觀的「行星大排列」，錯過了就要等到2040年才可以再看到！《香港01》頻道「好食玩飛」整合5大最佳觀賞地點，即看內文！



77年一遇「七星連珠」香港2.28上演 歷史4小時17分鐘

「七星連珠」七星連珠多久一次？「七星連珠」是罕見的天文現象，指水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星在天空中連成一線的景象。是次七星連珠的奇觀將持續4小時17分鐘，錯過了就需要等到2040年才可以再看到。

「七星連珠」將在香港2月28日上演。（圖片來源：香港太空館@Facebook）

七星連珠怎麼看？香港太空館表示，雖然七顆行星會連成一線，但事實上單靠肉眼只能看到其中三顆，包括金星、木星和火星。水星及土星則因太接近地平線，加上被暮光和煙霞干擾而難以分辨。至於天王星和海王星則太遠及太暗，難以用肉眼分辨。如果想看到天王星及海王星，可以準備高倍率望遠鏡及定位程式輔助。

「七星連珠」觀賞時間預測+5大最佳觀賞地點推薦

「七星連珠」香港預測觀賞時間

在當日大約香港晚上9時會是七大行星排列最為明顯的時刻，直至凌晨1時左右的視覺效果最爲震撼。在日落後隨著天色變暗，面向西南方向，是觀測七星連珠的主要方位。水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星將大致從低到高依次排列在西南夜空。

尖沙咀海傍是其中一個最佳觀賞地。

七星連珠香港觀賞地點

如果想增加成功率，前往低光害的地區會相對容易看到，5大最佳觀賞地點包括：紅磡海濱花園、尖沙咀海濱花園、香港太空館天文公園、鶴咀及大美督船灣淡水湖主壩。另外，由於眼睛需要時間適應光線變化，可以提早半小時抵達觀賞地點待視力調節，在觀測時亦應避免使用電話。

「七星連珠」係不祥之兆？ 七師傅預言：頂級富豪陷危機

七師傅在其Facebook平台上表示，七星連珠代表著大變動、能量轉移大爆發的日子，也象徵國家和超級名人，預計會有頂級富豪陷入危機。

七師傅預言七星連珠將有頂級富豪陷入危機（資料圖片）

她亦建議在七星連珠當晚丟掉7件行衰運的物品，包括舊衣服、過期食物、枯萎的植物、有破損的碗碟、有裂痕的鏡子、殘舊或壞掉的家電、不亮的燈。她亦建議大家在七星連珠當晚吃素。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略