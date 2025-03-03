天文台開放日2025｜免費入場參觀！3.5截止報名｜附網上報名連結

天文台開放日2025｜一年一度的的天文台開放日，將於3月22日及23日一連兩日舉行，網上報名截止日期至3月5日！開放日採用今年世界氣象日的「攜手縮小預警差距」主題，設置展覽及攤位遊戲介紹天文台的各項服務。下文為大家整理天文台開放日2025的詳情及報名方法，有興趣參加的朋友要盡快報名啦！



圖為2023年天文台開放日情況（資料圖片）

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天文台開放日2025｜主題「攜手縮小預警差距」

今年天文台開放日的主題是「攜手縮小預警差距」，呼應今年世界氣象日的主旨，並介紹香港天文台與世界各地氣象部門的合作。除了可以參觀天文台總部、認識各種氣象監測儀器，開放日還有豐富展覽和攤位遊戲，啱哂一家大細！

天文台開放日2025｜網上報名方法

有興趣參加天文台開放日的朋友，需於3月5日中午12時到 香港天文台網站 登記申請免費入場券。每名申請人最多可申請4張入場券。3歲或以下小童如有成人陪同不需入場券；12歲以下兒童須由成人陪同參觀。

如報名人數超出限額，將以電腦抽籤形式處理。成功獲取入場券人士會於3月12日或之前經電郵收到二維碼入場券。入場人士必須持有有效入場券，方可參觀。

天文台開放日2025

地址：九龍彌敦道134A號香港天文台總部

日期：3月22日及23日

時間：上午9時30分至下午5時（每節參觀時間約1小時）



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