太陽馬戲團KOOZA香港2025｜門票快閃75折+11大必睇世界級雜技表演

太陽馬戲團《KOOZA》香港站2025！太陽馬戲團睽違7年再度來港演出，並將以香港為亞洲巡演的首站！太陽馬戲團將在2025年5月21日至6月22日登陸中環海濱，為觀眾帶來世界級規模的雜技盛宴，更有全新登場的扯鈴及空中綢吊表演！現在優惠門票只需$350起！



太陽馬戲團《KOOZA》全球好評 世界級規模雜技表演

世界級馬戲團太陽馬戲團是全球最大的戲劇製作公司，曾獲得包括艾美獎、斑比等在內的國際演藝界各項最高榮譽！太陽馬戲團每年會巡迴世界各地帶來不同劇目演出，每次都叫好叫座。而馬戲團的世界級鉅作《KOOZA》更是馬戲團的元老級經典劇目，被譽為是「一生必看一次」的世界級規模雜技表演！

《KOOZA》於2007年首演，曾在五大洲、橫跨23個國家的70多個城市進行了超過 5000 場表演，吸引了近 800萬觀眾入場觀賞，獲得全球好評，可見其水準與實力之強大！這次表演將由54位世界頂尖表演者聯手呈現，融合高難度雜技、華麗視覺及現場音樂，更首度加入全新節目！

太陽馬戲團《KOOZA》將在2025年5月21日至6月22日登陸中環海濱。（官方圖片）

太陽馬戲團KOOZA香港｜門票預訂$350起

太陽馬戲團《KOOZA》香港站門票分為VIP區、特選區、白金區、金區、銀區、銅區及標準區。經《01空間》享低至半價換購門票優惠。寬敞圓形舞台更提供了260度的無遮擋視野，可以全方位欣賞精彩表演！

太陽馬戲團KOOZA香港｜門票快閃買3送1

由2025年5月14日起至18日，《01空間》更推出買3送1套票率先購票優惠！75折優惠適用於白金區、金區、銀區、銅區及標準區，大小同價，成人每位低至$354，可以慳高達$1,363！優惠只有5天，手快有手慢無！

門票$354起｜《01空間》快閃5天買3送1套票

白金區（4位）：$4,089｜人均$1,022｜原價$5,452

金區（4位）：$3,144｜人均$786｜原價$4,192

銀區（4位）：$2,388｜人均$597｜原價$3,184

銅區（4位）：$1,890｜人均$473｜原價$2,520

標準區（4位）：$1,418｜人均$354｜原價$1,890

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經《01空間》半價起換購單人門票

VIP區：$1,998

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金區：$998｜*兒童$888

銀區：$758｜*兒童$658

銅區： $600｜*兒童$500

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*兒童（2至12歲）持有效身份證明可享有金區、銀區、銅區和標準區的$100購票優惠



太陽馬戲團KOOZA香港站｜座位表及場次

太陽馬戲團《KOOZA》香港站｜演出時間表

星期三至五：19:30

星期六：13:30｜16:00｜20:30

星期日：13:30｜16:00



《KOOZA》5月重臨香港！公開全新表演節目

太陽馬戲團《KOOZA》時隔7年後重臨香港，在2025年5月21日起登陸中環海濱，並將以香港為亞洲巡演的首站。香港站演出為期46天，每次演出時長125分鐘。《KOOZA》更將在香港首度公開全新表演項目及互動環節，及呈獻原創特色雜技，為大家帶來驚險刺激的表演！

瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》香港站

日期：2025年5月21日至2025年6月22日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間大帳幕

演出時長：125分鐘（包括25分鐘中場休息）



太陽馬戲團11大必睇推介

太陽馬戲團《KOOZA》香港站演出由54位世界頂尖表演者糅合全新的製作元素，結合西方流行音樂與印度傳統音樂的現場配樂、奢華服裝、豐富佈景、嶄新技能為大家帶來驚險刺激的表演，有部分表演更將在香港首度公開！

太陽馬戲團必睇推介【1】伊卡洛斯遊戲二人組（全新表演項目）

「伊卡洛斯遊戲二人組」將首次於《KOOZA》中亮相，兩位表演者將表演人腳雜耍、翻轉和翻筋斗，其中更會有一位表演者將另一位表演者拋向空中！

伊卡洛斯遊戲將首次於《KOOZA》中亮相！（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【2】扯鈴（全新表演項目）

三屆世界冠軍表演者將同時操控著三個扯鈴，進行旋轉、投擲等高難度動作，表演。

太陽馬戲團必睇推介【3】空中綢吊（全新表演項目）

表演者將在空中表演絲帶舞，做出姿態優美的飛行、旋轉、擺盪動作，將演出推向高潮！

太陽馬戲團｜空中綢吊表演將首次在港演出（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【4】柔身術

太陽馬戲團《KOOZA》柔身術與別不同，3位表演者在動作編排和位置上的大膽創新，以驚人的速度與無縫的團隊合作，共同編織出一幕幕宛如雕塑般動人心魄的畫面。

太陽馬戲團《KOOZA》柔身術與別不同（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【5】板凳平衡

表演者憑8張椅子和1個基座搭建起一座高約7米的高塔，並在塔頂施展出精湛的平衡技巧，過程動魄驚心！

太陽馬戲團｜板凳平衡表演過程動魄驚心！（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【6】歡樂雜耍盛會

歡樂雜耍盛會將呈獻人體金字塔、空中飛舞等，更會巧妙融合了消防員使用的著陸墊表演因紐特人的傳統遊戲「拋毯子」！

太陽馬戲團必睇推介【7】高空走鋼絲

四位走鋼絲的表演者將在兩條懸於約4.6米及7.6米的高空繩索上穿梭，每一步前行和平衡調整都讓觀眾屏息以待，緊張又刺激！

高空走鋼絲表演令人看到心跳加速！（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【8】獨輪車二人組

《KOOZA》將經典獨輪車表演的全新演繹，加入了故事元素。其中一位表演者將扮演乘客，在互相交流的過程中呈獻令人目不轉睛的雙人舞！

太陽馬戲團《KOOZA》的獨輪車表演加入了故事元素（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【9】死亡之輪

1,600磅重的死亡之輪由兩位表演者驅動，並以驚心動魄的速度旋轉，過程中緊接進行跳躍及反向旋轉等動作！死亡之輪從舞台左側延伸至右側，打破傳統的對稱布局，與觀眾距離超近，絕對令人心跳加速！

太陽馬戲團《KOOZA》死亡之輪將從舞台左側延伸至右側（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【10】翻轉板

翻轉板將表演者彈射至空中，在高空完成一系列高難度的翻騰動作！緊接著更有雜技演員則在距離舞台9米高的地方，雙腿綁著金屬高蹺，做出同樣的高難度動作！

翻轉板（官方圖片）

太陽馬戲團必睇推介【11】呼拉圈

太陽馬戲團《KOOZA》的呼拉圈表演罕有地結合柔身術，表演者更會展現驚人的平衡力及靈活的身手，同時旋轉、拋接、舞動一個、兩個、三個甚至多個呼拉圈！

呼拉圈表演將結合柔身術（官方圖片）

瑞銀呈獻太陽馬戲團《KOOZA》香港站

日期：2025年5月21日至2025年6月22日

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間大帳幕

演出時長：125分鐘（包括25分鐘中場休息）

01空間優惠票價：$350起



經《01空間》享低至半價換購門票優惠。

太陽馬戲團《KOOZA》｜特色舞台設計

《KOOZA》的舞台設計旨在創造一個充滿奇幻色彩的馬戲世界。 260度的環形舞台設計，令觀眾可以無死角地欣賞表演，讓每個人都能感受到那份興奮。舞台設計並未刻意隱藏馬戲設備，而是將圓頂帳篷結構巧妙地融入其中，讓觀眾的注意力集中在表演者和雜技表演上。舞台的核心是一個名為「巴塔克蘭」的可移動塔，它能靈活地改變表演空間的佈局。「巴塔克蘭」的設計靈感來自印度文化、珠寶及巴基斯坦巴士裝飾，充滿了異國情調。

太陽馬戲團《KOOZA》｜現場音樂表演

太陽馬戲團《KOOZA》的每場演出，均會有6位《KOOZA》的音樂表演家於現場演奏小號、長號、貝斯、鼓、打擊樂器、薩克斯風、電吉他及鍵盤，加上2名歌手的現場獻唱，將現場的表演氣氛推到最高峰！

太陽馬戲團《KOOZA》｜台灣、日本頂尖表演者帶來全新項目

太陽馬戲團《KOOZA》香港站匯聚了54位來自世界各地的頂尖表演者，當中扯鈴表演者林韋良更是團隊中唯一一位來自台灣的表演者！

林韋良自10歲開始接觸扯鈴，曾贏得無數獎項，包括法國「明日馬戲團藝術節」的總統金獎！林韋良將於太陽馬戲團《KOOZA》香港站帶來全新表演扯鈴項目！

另外值得關注的還有來自日本的品川瑞木，品川瑞木今年只有28歲，曾獲得法國「明日馬戲團藝術節」首枚空中表演藝術家的銅牌！其後於2022年更加入太陽馬戲團《KOOZA》，成為《KOOZA》團隊中唯一一位日本表演者之餘，更將於香港站表演全新項目空中綢吊！

太陽馬戲團《KOOZA》5大交通方法

交通方法【1】巴士

乘坐前往或途經中環、金鐘或港內線碼頭的巴士，然後步行數分鐘可達。

交通方法【2】港鐵

由港鐵中環站A出口或香港站A2出口步行約十分鐘。

由港鐵金鐘站A出口往中西區海濱長廊方向，經添馬公園後轉左直行，步行約十分鐘。

交通方法【3】渡輪

乘坐天星小輪前往中環，下船後靠左直行約一分鐘即達。

交通方法【4】的士

可於天星小輪的士站下車，步行約2至4分鐘即達。

交通方法【5】私家車

場地不設泊車設施，駕駛人士可使用附近停車場如大會堂、國際金融中心、太古廣場等。

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