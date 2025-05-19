2025夏季10大必買！LOEWE全新海島系列85折／Karina同款眼鏡$3660

2025夏季必買單品推薦！天氣開始轉熱，又是時候幫衣櫃換季，準備迎接夏天的陽光與海灘！《香港01》「好食玩飛」就為大家整合10大必買的夏季單品，包括LOEWE全新海島系列手袋、Karina同款太陽眼鏡、GUCCI 2025新款涼鞋等。由即日起至5月25日，NET-A-PORTER官網更有限時優惠，指定單品可享85折！即看內文了解！



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NET-A-PORTER限時優惠 指定新品／夏季單品85折

由即日起至2025年5月25日，NET-A-PORTER官網推出「夏日派對」及「新季開幕」限時優惠，於指定連結選購單品，並於結帳前輸入【APAC15】優惠碼，即享85折優惠，無論服飾、鞋履、手袋還是配飾都有折扣！

NET-A-PORTER限時優惠

活動日期：2025年5月19日至25日

85折優惠連結：夏日派對｜新季開幕

手袋篇：

2025夏季必買單品【1】LOEWE 全新海島系列 酒椰纖維抽繩手拿包

LOEWE x Paula's Ibiza的系列一向以海島度假風格為主，設計單品圍繞陽光與海灘。在2025年全新春夏系列更推出這款融合編織元素及手工小雛菊裝飾的酒椰纖維抽繩手拿包，非常適合夏天穿搭！雖然手袋很小，但放入電話、銀包及紙巾就綽綽有餘！酒椰纖維抽繩手拿包原價$8,500，現在購買並輸入優惠碼【APAC15】即可享85折，只需$7,225！

LOEWE 全新海島系列 酒椰纖維抽繩手拿包

優惠價：HK$7,225（原價：HK$8,500）

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2025夏季必買單品【2】Chloé 全新Sea Treasures 系列 斜挎手袋

Chloé在2025年夏天推出帶有滿滿夏日風情的全新Sea Treasures系列，當中這款斜挎手袋更是從貝殼中獲得靈感，將外面的小牛皮塑造成貝殼形狀的袋型，配有皺摺模仿貝殼的紋路，再加上貝殼吊飾等點綴，絕對是夏天必備單品！CHLOÉ 全新Sea Treasures 系列 斜挎手袋原價$25,900，現在只需$22,015即可入手，而且更有兩種顏色任君選擇！

Chloé 全新Sea Treasures 系列 斜挎手袋

優惠價：HK$22,015（原價：HK$25,900）

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活動日期：2025年5月19日至25日

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鞋履篇：

2025夏季必買單品【3】GUCCI 2025 Lady Horsebit 夾趾涼鞋

GUCCI 2025年春夏系列推出了多款涼鞋，其中這款Lady Horsebit 夾趾涼鞋以皮革製成，搭配GUCCI經典馬銜釦點綴，設計低調又時尚，無論是到沙灘遊玩或城市漫步都適合，而且更有兩種顏色選擇！GUCCI 2025 Lady Horsebit 夾趾涼鞋原價$6,550，現在只需$5,567就買得到！

GUCCI 2025 Lady Horsebit 夾趾涼鞋

優惠價：HK$5,567（原價：HK$6,550）

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2025夏季必買單品【4】LOEWE Petal Anagram 柔軟小牛皮涼鞋

LOEWE Petal Anagram 柔軟小牛皮涼鞋鞋面採用了品牌標誌性的鏤空Anagram圖案，內底飾有LOEWE壓紋，有辨識度又不會太過搶眼，小牛皮皮革更增添舒適度！LOEWE Petal Anagram 柔軟小牛皮涼鞋有5款顏色選擇，由富有夏日風情的綠色及粉紅色到百搭的咖啡色、黑色及白色都有，原價$6,850，現在85折後只需$5,822，真的非常抵買！

LOEWE Petal Anagram 柔軟小牛皮涼鞋

優惠價：HK$5,822（原價：HK$6,850）

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服飾篇：

2025夏季必買單品【5】Stella McCartney 及膝牛仔褲

六分牛仔褲曾經在90至00年代爆紅，近期又重新掀起熱潮，想緊貼潮流絕對要入手！這款Stella McCartney 牛仔褲除了有近期流行的及膝元素，高腰設計亦可以修飾身體比例，任何人穿著都適合！上身只需要搭配普通短版純色背心，就可以輕鬆打造出舒適的夏日造型！Stella McCartney 及膝牛仔褲原價$6,500，現在只需$5,525就買得到！

Stella McCartney 及膝牛仔褲

優惠價：HK$5,525（原價：HK$6,500）

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2025夏季必買單品【6】Chloé 荷葉邊鉤編棉質短褲

Chloé 2025 春季系列全新推出了這款荷葉邊鉤編棉質短褲，短褲由棉質針織而成，飾有鉤編荷葉邊飾，充滿少女心的裸粉色更增添不少夏日風情！Chloé 荷葉邊鉤編棉質短褲原價$9,500，現在85折後只需$8,075！

Chloé 荷葉邊鉤編棉質短褲

優惠價：HK$8,075（原價：HK$9,500）

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2025夏季必買單品【7】GANNI 蝴蝶結束腰上衣

夏天當然要以「清涼」為主！GANNI這款蝴蝶結束腰上衣設有泡泡袖和荷葉腰擺，採用深V領設計，中間飾有三枚蝴蝶結，營造出小巧的挖剪細節，而且又不會過於暴露，非常適合夏天穿著！GANNI 蝴蝶結束腰上衣原價$2,295，現在只需$1,950即可入手！

GANNI 蝴蝶結束腰上衣

優惠價：HK$1,950（原價：HK$2,295）

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2025夏季必買單品【8】AMI PARIS 羊毛襯衫式迷你連身裙

AMI PARIS的單品定位落在休閒與時尚之間，這款羊毛襯衫式迷你連身裙就完美呈現了這條界線。迷你連身裙以休閒又帶有夏天感覺的淡黃色製成，但同時亦採用襯衫及修身設計，增添時尚感，是非常適合春夏兩季穿著的單品！AMI PARIS 羊毛襯衫式迷你連身裙原價$6,200，現在購買並輸入優惠碼【APAC15】即可享85折，只需$5,270便買得到！

AMI PARIS 羊毛襯衫式迷你連身裙

優惠價：HK$5,270（原價：HK$6,200）

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活動日期：2025年5月19日至25日

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配飾篇：

2025夏季必買單品【9】PRADA Symbole方框太陽眼鏡

要迎接夏天當然要有太陽眼鏡，Prada Eyewear 的「Symbole」太陽眼鏡就是最佳選擇！PRADA Symbole方框太陽眼鏡曾採用幾何設計，醋酸纖維鏡框非常輕巧，鏡臂上飾有傳統Prada三角形標誌。這款太陽眼鏡更是韓國女團aespa人氣成員Karina同款，絕對要入手！PRADA Symbole方框太陽眼鏡原價$4,307，85折後只需$3,660，CP值超高！

PRADA Symbole方框太陽眼鏡

優惠價：HK$3,660（原價：HK$4,307）

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2025夏季必買單品【10】MIU MIU 貓眼太陽眼鏡

MIU MIU 這款太陽眼鏡選用了時尚且流行的貓眼造型設計，能有效修飾臉型而且不會太過單調。太陽眼鏡採用黑色醋酸纖維製成，非常輕巧，眼鏡的鏡腳上更飾有品牌的金色標誌增加辨識度！MIU MIU 貓眼太陽眼鏡原價$4,072，現在只需$3,461就買得到！

MIU MIU 貓眼太陽眼鏡

優惠價：HK$3,461（原價：HK$4,072）

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活動日期：2025年5月19日至25日

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