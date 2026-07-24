$1優惠合集｜李錦記醬料/冬菇花膠/燒鵝/乳鴿/海蝦/冬瓜盅/老虎斑

$1優惠合集｜酒樓優惠｜$1可以做什麼？《香港01》好食玩飛記者為大家集合了坊間不同的抗通脹$1超抵優惠，只需$1就可以食到燒鵝、花膠、老虎斑、乳鴿等等！立即看看有什麼超抵優惠！



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$1優惠推介【1】香港百佳超級市場 ——$1李錦記「快趣煮」

即日至2026年7月28日，只需要讚好香港百佳超級市場facebook專頁，並在指定帖文留文留言「快閃星期三」即可獲得優惠券，憑優惠券買任何產品即可以$1換購李錦記「快趣煮」香菇火鍋上湯60克或麻辣香鍋醬65克1包（原價$10／包），限量3,000 包，換完即止！

$1換購李錦記「快趣煮」（香港百佳超級市場圖片）

$1優惠推介【2】百好名宴 —— 晚市$1隻走地雞／$38海斑

百好飲食集團旗下百好名宴、彩匯皇宮、百匯酒家、百匯軒、都匯漁港推出酒店晚市優品「4選1」，當中$1可享醬皇脆皮走地雞，$38清蒸生猛海斑、$38幹撈鮑魚粉絲煲及$68上湯波士頓龍蝦配伊麵，每天晚市5:30開始供應，2位入座就可以享用一款！

優惠詳情：



$1醬皇脆皮走地雞

$38清蒸生猛海斑

$38幹撈鮑魚粉絲煲

$68上湯波士頓龍蝦



優惠至另行通知



晚市$1隻走地雞（百好飲食集團）

$1優惠推介【3】 —— $1經典乾貝海皇冬瓜盅

稻香集團旗下的稻香、稻香茶居及稻香超級漁港，最近推出$1乾貝海皇冬瓜盅優惠！凡於晚市供應時間（下午5:00至8:30）惠顧頭牌小菜，即可用$1加配經典乾貝海皇冬瓜盅！

凡惠顧以下三款頭牌小菜：

$128 果木香燒鵝皇 （例）

$138 湯波士頓龍蝦（伊麵底）

$108 白灼海生蝦（一斤）

即可用超值震撼價$1加配「經典乾貝海皇冬瓜盅（例）」



$1加配經典乾貝海皇冬瓜盅 （稻香集團）

$1優惠推介【4】花萼樓 —— 晚市$1隻海蝦／龍躉／乳鴿3選1

荃灣花萼樓推出晚市$1三選一優惠！逢星期一至五（公眾假期除外），2人入座起可享白灼生猛海蝦、清蒸虎斑龍躉、生炸BB乳鴿$1優惠！優惠只限堂食，不可與其他優惠及晚市套餐同時使用。

花萼樓

地址：荃灣千色匯1期5樓5B舖

電話：26150818



$1優惠推介【5】逸豪軒 —— 晚市$1隻燒鵝／花尾斑／文昌雞

荃灣逸豪軒推出晚市限定只需$1雞！星期一至日晚市兩位入座點選一款正價小菜，即可以$1享用晚市三選一限定菜式，包括至尊燒鵝皇、珍珠花尾斑、海南文昌雞！優惠不可與至抵食晚飯優惠套餐同時使用。

$1 至尊燒鵝皇

2-5位享用1/4隻、6-8位享用半隻、9位以上享用一隻

$1 珍珠花尾斑

2-5位享用一條（約1斤重）、6位以上享用一條（約2斤重）

$1 海南文昌雞

2-5位享用半隻、6位以上享用一隻



逸豪軒 —— 晚市$1隻燒鵝／花尾斑／文昌雞

逸豪軒

地址：荃灣德士古道36-60號荃薈商場2樓S215-S215a舖

電話：26623348



$1優惠推介【6】半島漁港 —— 晚市$1隻燒鵝／燒味3選1

晚市燒味3選1優惠，星期一至五晚市期間，只需$1就可以品嚐到經典燒味！所有燒味每日新鮮燒製，當中包括至尊燒鵝、海南文昌雞、極品BB豬，而且$1燒味優惠更可與晚飯優惠套餐同時使用！

優惠詳情如下：

至尊燒鵝：2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

極品 BB豬：2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

海南文昌雞：2-3位限購半隻、4-7位限購一隻、8位或以上限購兩隻



・半島漁港・（元朗店）

訂座電話 : 2668 5577

地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地舖及1樓



・半島漁港・（秀茂坪店）

訂座電話 : 2668 8896

地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖



・半島漁港・（油塘店）

訂座電話 : 2698 3833

地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖



・半島漁港・（將軍澳店）

訂座電話：2368 3588

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖



半島漁港・（南昌店）

訂座電話：2368 1918

地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖



・半島漁港・（荃灣店）

訂座電話：2666 6822

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓



・半島漁港・（天水圍店）

訂座電話：2836 9988

地址 : 天水圍天華路33號T Town North(頌富商場) 1樓N105-109號舖



・半島漁港・（灣仔店）

訂座電話 : 2666 0998

地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及一樓



・半島漁港・（馬鞍山店）

訂座電話 : 2668 9022

地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖



$1優惠推介【7】多彩皇宮酒樓 —— 晚市$1歎鮑汁冬菇扣花膠／老虎斑

石硤尾多彩皇宮酒樓近日在晚市推出多款「1蚊經典菜式」！晚市時段（下午5:30起），5位或以上客人同行，即可以全枱$1優惠價，換購每人一客鮑汁冬菇扣花膠！除了超抵食的花膠外，多彩皇宮酒樓還有其他$1經典菜式可供選擇，包括$1至尊燒鵝皇、$1脆皮燒雞、$1清蒸金邊老虎斑！

優惠詳情如下：

鮑汁冬菇扣花膠：$1（5位或以上，全枱$1，每位一客；限每人一客）；$28（2至4位，全枱$28，每位一客；限每人一客）

至尊燒鵝皇：$1/半隻（6-9位以上），$1/全隻（10位或以上）；$28/例（2至5位）

脆皮燒雞：$1/全隻（5位或以上）；$28/半隻（2至4位）

清蒸金邊老虎斑：$1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位）



石硤尾多彩皇宮酒樓有$1鮑汁冬菇扣花膠、$1至尊燒鵝皇、$1脆皮燒雞、$1清蒸金邊老虎斑（多彩皇宮酒樓圖片）

地址：石硤尾南昌街美彩樓地下

電話號碼：27780278



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