$1優惠合集｜百佳$1鮮奶！酒樓點心/燒鵝/乳鴿/花膠/龍躉/老虎斑

$1優惠合集｜百佳／茶樓／酒樓｜$1可以做到什麼？《香港01》好食玩飛記者為大家集合了坊間不同的抗通脹$1超抵優惠，只需$1就可以食到燒鵝／花膠／乳鴿等等！立即看看有什麼超抵優惠！



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$1優惠推介【1】花萼樓 —— 晚市$1隻海蝦／龍躉／乳鴿3選1

荃灣花萼樓推出晚市$1三選一優惠！逢星期一至五（公眾假期除外），2人入座起可享白灼生猛海蝦、清蒸虎斑龍躉、生炸BB乳鴿$1優惠！優惠只限堂食，不可與其他優惠及晚市套餐同時使用。

花萼樓

地址：荃灣千色匯1期5樓5B舖

電話：26150818



$1優惠推介【2】茶皇殿 —— 晚市$1隻乳鴿／精選菜式6選1

茶皇殿即日起至6月30日，星期一至五晚市時段（公眾假期除外）推出「晚市堂食6選1」優惠，當中最抵食就是$1隻脆皮燒乳鴿，而且每位可點1隻！其他優惠就有 陳皮蒸六頭南非鮮鮑魚$16.8隻、茶皇招牌燒鵝皇$68 、清蒸沙巴龍躉$38、西蘭花炒蝦球$38、海底椰螺頭燉雞$38，每次消費每枱只限點選以上一款優惠菜式，每枱2位起。

6款精選菜式：

脆皮燒乳鴿$1／隻（每位限點1隻，2位起）

陳皮蒸六頭南非鮮鮑魚$16.8 /位（每位限點 1 隻）

茶皇招牌燒鵝皇$68（2-4位例牌｜5-7位半隻｜8位或以上1隻）

清蒸沙巴龍躉$38（2-5位1斤｜6位或以上2斤）

西蘭花炒蝦球$38（2-5位1份｜6位或以上2份）

海底椰螺頭燉雞$38（每枱限點1份）



茶皇殿 —— 晚市$1隻乳鴿／精選菜式6選1

$1優惠推介【3】逸豪軒 —— 晚市$1隻燒鵝／花尾斑／文昌雞

荃灣逸豪軒推出晚市限定只需$1雞！星期一至日晚市兩位入座點選一款正價小菜，即可以$1享用晚市三選一限定菜式，包括至尊燒鵝皇、珍珠花尾斑、海南文昌雞！優惠不可與至抵食晚飯優惠套餐同時使用。

$1 至尊燒鵝皇

2-5位享用1/4隻、6-8位享用半隻、9位以上享用一隻

$1 珍珠花尾斑

2-5位享用一條（約1斤重）、6位以上享用一條（約2斤重）

$1 海南文昌雞

2-5位享用半隻、6位以上享用一隻



逸豪軒 —— 晚市$1隻燒鵝／花尾斑／文昌雞

逸豪軒

地址：荃灣德士古道36-60號荃薈商場2樓S215-S215a舖

電話：26623348



$1優惠推介【4】香港百佳超級市場 —— $1鮮牛奶

今期百佳快閃星期三有$1換購每日鮮語高品質鮮牛奶（236毫升）1盒，只需要在香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK facebook指定帖文留言「快閃星期三」，即可獲得優惠券，優惠限量5,000盒，優惠期至2026年6月16日。

攞優惠券步驟：

1. 讚好 香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK

2. 指定帖文留言「快閃星期三」，即可獲得優惠券

3. 憑優惠券到百佳門市，以$1換購每日鮮語高品質鮮牛奶 236毫升1盒（限量5,000盒）

$1優惠推介【5】半島漁港 —— 晚市$1隻燒鵝／燒味3選1

晚市燒味3選1優惠，星期一至五晚市期間，只需$1就可以品嚐到經典燒味！所有燒味每日新鮮燒製，當中包括至尊燒鵝、海南文昌雞、極品BB豬，而且$1燒味優惠更可與晚飯優惠套餐同時使用！

優惠詳情如下：

至尊燒鵝：2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

極品 BB豬：2-4位限購1/4隻、5-7位限購半隻、8位或以上限購一隻

海南文昌雞：2-3位限購半隻、4-7位限購一隻、8位或以上限購兩隻



・半島漁港・（元朗店）

訂座電話 : 2668 5577

地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地舖及1樓



・半島漁港・（秀茂坪店）

訂座電話 : 2668 8896

地址：觀塘秀茂坪邨秀茂坪商場2樓203號舖



・半島漁港・（油塘店）

訂座電話 : 2698 3833

地址：油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B舖



・半島漁港・（將軍澳店）

訂座電話：2368 3588

地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓104號舖



半島漁港・（南昌店）

訂座電話：2368 1918

地址：九龍南昌站西邨路19號南昌薈 1樓F102號舖



・半島漁港・（荃灣店）

訂座電話：2666 6822

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯1期6樓



・半島漁港・（天水圍店）

訂座電話：2836 9988

地址 : 天水圍天華路33號T Town North(頌富商場) 1樓N105-109號舖



・半島漁港・（灣仔店）

訂座電話 : 2666 0998

地址：灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地下及一樓



・半島漁港・（馬鞍山店）

訂座電話 : 2668 9022

地址：馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖



$1優惠推介【6】多彩皇宮酒樓 —— 晚市$1歎鮑汁冬菇扣花膠／老虎斑

石硤尾多彩皇宮酒樓近日在晚市推出多款「1蚊經典菜式」！晚市時段（下午5:30起），5位或以上客人同行，即可以全枱$1優惠價，換購每人一客鮑汁冬菇扣花膠！除了超抵食的花膠外，多彩皇宮酒樓還有其他$1經典菜式可供選擇，包括$1至尊燒鵝皇、$1脆皮燒雞、$1清蒸金邊老虎斑！

優惠詳情如下：

鮑汁冬菇扣花膠：$1（5位或以上，全枱$1，每位一客；限每人一客）；$28（2至4位，全枱$28，每位一客；限每人一客）

至尊燒鵝皇：$1/半隻（6-9位以上），$1/全隻（10位或以上）；$28/例（2至5位）

脆皮燒雞：$1/全隻（5位或以上）；$28/半隻（2至4位）

清蒸金邊老虎斑：$1/2斤（6位或以上）；$28/1斤（2至5位）



石硤尾多彩皇宮酒樓有$1鮑汁冬菇扣花膠、$1至尊燒鵝皇、$1脆皮燒雞、$1清蒸金邊老虎斑（多彩皇宮酒樓圖片）

地址：石硤尾南昌街美彩樓地下

電話號碼：27780278



$1優惠推介【7】大埔京都大酒樓 —— 早茶精美點心$1件／蟹籽燒賣皇／蝦餃皇

大埔京都大酒樓近日推出早茶精美點心$1件，星期一至六早茶時間（上午6:30至11:30止），可享用$1件精美點心，當中包括蟹籽燒賣皇、鮮蝦菜苗餃、潮州蒸粉果、鮮蝦炸雲吞、水晶蝦餃皇，每位限叫一件。

星期一至六早茶時段可享$1件點心（香港酒樓關注組圖片）

地址：新界大埔安慈路昌運中心1樓

電話號碼： 25150308



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