看演唱會尿急｜Threads傳食大福「鎖水」神招　醫生提醒3類人勿試

看演唱會攻略｜無論是看演唱會，還是看電影，最怕突然人有三急，想去洗手間。最近Threads上有網民分享，只需要在入場前進食麻糬大福，就可以減輕尿意。隨後更有醫生發文解釋，為何麻糬或其他糯米類食物，能夠產生人體鎖水的功能，他更提醒有3類人不要嘗試這方法。



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演唱會每個時刻都不容錯過，但突然泛起的尿意又難以忍耐。（資料圖片）

看演唱會攻略｜麻糬可防止尿意？

日前，有網民在Threads上分享，「演唱會吃麻糬真的有用」。她表示過去看演唱會，每逢到後半段就會尿急，超影響觀看體驗。最近她去看TWICE演唱會時便實測了網民推薦的「麻糬大法」，結果「膀胱舒服到不行」。這個帖文火速在Threads上爆紅，獲得多達3.7萬人點讚、2.4萬人分享。

這篇帖文更吸引台灣家庭醫生温梓言留言，他以醫學角度為大家解釋為什麼麻糬可以減輕尿意。原來麻糬及糯米類食物本身就是精緻澱粉，進食後身體會將其轉化成糖原，並且儲存在肌肉和肝臟。由於每合成1g糖原，身體就要消耗3至4g水分，所以水分不會立刻流向腎臟製造尿液。而且糯米黏性高、消化慢，在胃部會緩慢地釋放水分，所以尿意會比平日延後出現。

糯米糍都同樣有效！（資料圖片）

看演唱會攻略｜3類人士不適用

温梓言更特別叮囑網民，這個方法雖然適用於健康的成年人，但如果是糖尿病患者、腸胃功能較弱、容易有脹氣，就不建議進食太多糯米類食物。

他提醒大家在活動前2小時應「定時、定量、小口」補水，減輕尿意之餘又不會對腎臟帶來太大壓力。另外，糯米是高GI食品，會令血糖急速上升，有機會引發「滲透性利尿」反效果，因此建議進食「糯米類食物」時要搭配蛋白質或油脂（例如肉粽），「鎖水」效果會比較好。

資料來源：Threads @ kevin112499

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