紅館座位表平面圖｜演唱會買飛攻略！交通＋泊車攻略一文看清

紅館座位表平面圖｜香港最具代表性的殿堂級演出場地，紅磡香港體育館（紅館）絕對榜上有名！紅館可容納約12,500名觀眾，以四面台設計聞名，舞台與觀眾距離極近，音響效果出色，無論演唱會、綜藝表演、體育賽事或大型典禮，都能營造極具臨場感的震撼體驗。



多年來，紅館見證無數經典時刻——張學友、陳奕迅、劉德華、梅艷芳、Beyond，以至世界級歌手與樂團，都曾在此創下樂壇歷史，被譽為「歌手終極試煉場」與「香港演唱會聖殿」。即使面對新一代大型場館崛起，紅館依然憑藉其無可取代的地位與濃厚的集體回憶，穩坐香港演出界核心位置。而對準備入場睇show的你來說，最關心的當然是是座位表、泊車資訊、公共交通點去的方法，即看下文啦！



紅館｜座位表平面圖、容納人數

紅館｜正面舞台座位表平面圖

正面舞台座位表平面圖（來源：康樂及文化事務署）

紅館｜中央舞台座位表平面圖

中央舞台座位表平面圖（來源：康樂及文化事務署）

紅館｜三面台平面圖

紅館座位表點睇？要睇顏色閘口行數

紅館總共4個顏色閘口，分別對應不同座位行數：

紅閘段號：40-49

藍閘段號：50-59

緣閘段號：60-69

黃閘段號：70-79

紅館舉辦體育賽事或大型活動時，最高可容納約12,500人；而演唱會則主要採用三面台或四面台模式，視乎舞台設計與製作規模，三面台最多可容納7000人，四面台最多可容納約12,500人。

由於紅館場地相對緊湊，觀眾與舞台距離都相當接近，特別適合重視現場互動與音效體驗的演唱會製作，亦正是紅館多年來深受歌手與樂迷喜愛的重要原因之一。

紅館泊車幾多錢？最近係邊到？

紅館一帶的泊車選擇主要集中於港鐵紅磡站停車場及置富都會停車場。不過在演唱會或大型活動舉行當日，人流與車流都相當密集，車位往往供不應求。建議觀眾盡量提早到達，或考慮泊車轉乘公共交通工具前往紅館，以免臨時搵位影響入場時間。

紅館｜紅磡站停車場

位置：在紅磡站上蓋(5)

紅館｜置富都會停車場

位置：九龍紅磡都會道6號，在紅磡站附近(C出口)

紅館交通

紅館｜港鐵咩出口？

訪客可乘搭香港鐵路（港鐵）屯馬綫或東鐵線，於紅磡站C3、D2、D3或D4出口出閘，步行約5分鐘即可抵達紅磡香港體育館（紅館）。

港鐵紅磡站C3、D2、D3或D4出口均可前往紅館。（來源：康樂及文化事務署）

紅館巴士｜有特別巴士路線？

紅館（香港體育館）鄰近三個主要巴士站：紅磡站、香港理工大學及紅磡南道一帶巴士站。多達50條以上巴士路線途經紅館周邊，覆蓋港九新界多個主要地區，方便觀眾往返。而每條巴士線平日及假日的班次也不同，建議出行前先去巴士App／網核對時間及路線。

紅館｜散場特別巴士

特別巴士服務一般將於節目完結後約15分鐘陸續開出，方便觀眾於散場時乘車離開。主辦及運輸部門呼籲觀眾按現場工作人員指示前往指定候車位置，並預留時間輪候上車。

紅館｜巴士

紅館最新演唱會／活動／賽事

活動1.世界香港夜光龍醒獅錦標賽2026

日期：2026年1月31日

時間：13：00

活動2.保誠保險呈獻張學友60＋巡迴演唱會香港終章

日期：2025年1月23-24日,26-27日,30日；2026年1月2-3日、6-7日、9-10日、13-14日、16-17日、20-21日、23-24日

時間：20：00

日期：2025年12月31日

時間：19：45

