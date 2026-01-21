啟德體藝館座位表｜啟德體育園除咗啟德主場館可舉辦大型演唱會外，啟德體藝館亦可以舉行中型演唱會場地！對於呢個全新場館，相信大家最關心的是座位表、泊車資訊、公共交通點去的方法，以及最新入場限制，即看下文啦！

啟德體藝館｜如何選座位？

啟德體藝館設有兩個多用途室內場地，而演唱會一般採用的是「競技場」模式。「競技場」可容納10,000人，並配備可伸縮的座椅。整個場地採用無柱式設計，確保觀眾視野無阻，並可靈活配置以舉辦不同類型的體育活動，以及不同規模的演唱會及活動。

啟德體藝館｜座位表

啟德體藝館沒有官方的座位平面圖，可以參考以下活動的座位表。

啟德體藝館｜CHILL เก่ง Music Festival參考舞台座位表

CHILL เก่ง Music Festival的參考舞台座位表（Warner Music Thailand）

啟德體藝館｜2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR參考舞台座位表

ZEROBASEONE WORLD TOUR的參考舞台座位表

啟德體藝館｜泊車資訊

前往方法：沿承啟道西行，左轉進入位於啟德主場館1樓的停車場。東行的車輛可右轉入承豐道，利用迴旋處調頭，然後再左轉入承啟道西行。停車場出入口附近設有的士及私家車上落客區，駕駛人士可在此處接送乘客。

付款方式：八達通／Visa信用卡／萬事達信用卡／Apple Pay／Google Pay／Samsung Pay／支付寶／AlipayHK／Alipay+／WeChat Pay HK／微信支付

**請注意，停車場、的士及私家車上落客區在舉行活動期間將實施特別安排。屆時，請留意交通消息，以確保順利前往啟德體育園。

啟德體育園交通配套

啟德體育園交通【1】港鐵

訪客可乘搭香港鐵路（港鐵）屯馬綫，於啟德站D出口或宋皇臺站D出口下車後步行約5至10分鐘，前往啟德體育園。

前往啟德體育園的地鐵路線圖（啟德體育園）

啟德體育園交通【2】巴士

啟德體育園鄰近三個主要巴士站：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。

前往啟德體育園的巴士路線圖（來源：啟德體育園）

啟德體育園交通【3】專線小巴

前往啟德體育園的訪客可透過小巴服務輕鬆到達園區。園區附近設有多條小巴路線，提供往返園區的便利交通，全部均在步行範圍內。

啟德體育園交通【4】渡海小輪

訪客可從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行到啟德主場館。

北角碼頭來往九龍城碼頭的船期 （來源：新渡輪）

啟德體育園交通【5】過境直通巴士

訪客可乘過境直通巴士，經深圳灣口岸往返啟德體育園及多個大灣區地點，包括深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山及鶴山等。

過境直通巴士上落客區位於啟德主場館地面G樓的旅遊巴停泊處，乘客可從啟德主場館2樓H閘外的扶手電梯，直達地面G樓的上落客區。

過境直通巴士上車地點（啟德體育園有限公司）

啟德體藝館活動時間表

啟德體藝館活動【1】Disney On Ice presents Magic in the Stars

日期：2026年1月23至25日

時間：2026年1月23日：15:30｜19:30 、2026年1月24及25日：11:30｜15:30｜19:30

啟德體藝館活動【2】頑童 MJ116 OGS 巡迴演唱會-香港站

日期：2026年3月28日

時間：20:00

