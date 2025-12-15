啟德體育園主場館最新座位表　演唱會、賽事劃位攻略｜附交通攻略

啟德主場館平面圖｜香港世界級演出地標，非啟德主場館莫屬！Coldplay、周杰倫、五月天、JJ林俊傑、鄧紫棋等國際級巨星已率先在此開騷，更有傳歌后Lady Gaga來年的演唱會選址都在啟德主場館舉辦！對於這個全新場館，相信大家最關心的是座位表、泊車資訊、公共交通點去的方法，以及最新入場限制，即看下文啦！



啟德主場館｜如何選座位？

啟德主場館座位表平面圖（啟德體育園）

啟德主場館共有四個模式，大型運動賽事可以開放容納50,000人，而在啟德主場館舉辦的演唱會，主要採用「三面台」或「四面台」的演唱會模式，兩者現場大約會有35,000個座位。

啟德主場館擁有4種不同操作模式 (啟德體育園）

啟德主場館｜泊車資訊

前往方法：沿承啟道西行，左轉進入位於啟德主場館1樓的停車場。東行的車輛可右轉入承豐道，利用迴旋處調頭，然後再左轉入承啟道西行。停車場出入口附近設有的士及私家車上落客區，駕駛人士可在此處接送乘客。

付款方式：八達通／Visa信用卡／萬事達信用卡／Apple Pay／Google Pay／Samsung Pay／支付寶／AlipayHK／Alipay+／WeChat Pay HK／微信支付

**請注意，停車場、的士及私家車上落客區在舉行活動期間將實施特別安排。屆時，請留意交通消息，以確保順利前往啟德體育園。

啟德體育園交通配套

啟德體育園交通｜【1】港鐵

訪客可乘搭香港鐵路（港鐵）屯馬綫，於啟德站D出口或宋皇臺站D出口下車後步行約5至10分鐘，前往啟德主場館。

前往啟德主場館的地鐵路線圖（啟德體育園）

啟德體育園交通｜【2】巴士

啟德體育園鄰近三個主要巴士站：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。

前往啟德主場館的巴士路線圖（來源：啟德體育園）

啟德體育園交通｜【3】專線小巴

前往啟德體育園的訪客可透過小巴服務輕鬆到達園區。園區附近設有多條小巴路線，提供往返園區的便利交通，全部均在步行範圍內。

啟德體育園交通｜【4】渡海小輪

訪客可從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行到啟德主場館。

北角碼頭來往九龍城碼頭的船期 （來源：新渡輪）

啟德體育園交通｜【5】過境直通巴士

訪客可乘過境直通巴士，經深圳灣口岸往返啟德體育園及多個大灣區地點，包括深圳、廣州、花都、中山、佛山、順德、番禺、江門、新會、台山及鶴山等。

過境直通巴士上落客區位於啟德主場館地面G樓的旅遊巴停泊處，乘客可從啟德主場館2樓H閘外的扶手電梯，直達地面G樓的上落客區。

過境直通巴士上車地點（啟德體育園有限公司）

啟德主場館違禁品｜水瓶、攝影器材可以帶？

入場要遵守場地規則，注意攜帶物品的限制，包括專業攝影器材、攝錄機、平板電腦、手提電腦、三腳架、任何尺寸大於38 厘米x 30厘米x 20厘米的隨行物品、任何尺寸大於50厘米x 50厘米的橫額及標誌、任何即棄塑膠瓶，以及超過35厘米的長傘等均不可帶入場內。容量不超過600毫升的便携式水瓶／杯可以攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋及任何液體。

如有需要，入場人士可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，但需自行評估風險；或選擇付費行李寄存及設於啟德零售館內的電子儲物櫃服務，並於離場時領回物品。

啟德主場館活動時間表

啟德主場館活動｜【1】2026年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽

日期：2026年4月17至19日

啟德主場館活動｜【2】BLACKPINK 2025 WORLD TOUR <DEADLINE> IN HONG KONG

日期：2026年1月24至26日

時間：18:30

啟德主場館活動｜【3】AIA友邦呈獻 周深2025「深深的」巡迴演唱會-香港站·跨年紀念場

日期：2025年12月31日至2026年1月1日

時間：2025年12月31日 21:00 - 00:30、2026年1月1日 19:00 - 22:30

(全文完)