母親節活動推介19大｜親子樂都得！工作坊/音樂會/展覽/SPA $95起

母親節活動2026｜母親節即將來臨，大家準備好母親節禮物未？不如帶媽咪出去睇展打卡、聽音樂會、歎SPA！《香港01》「好食玩飛」整合19大母親節活動推介，有迪士尼音樂會、藝術展覽、紀念品工作坊等，不少更有母親節或2人同行優惠，無論你是想趁母親節帶小朋友親子樂的媽媽，還是想一盡孝心帶媽咪去玩的仔仔女女，以下活動總有一款啱你心水，詳情即看下文！



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親子活動及工作坊篇

母親節活動推介【1】福井真珠The Pearl Farm——珍珠首飾工作坊／獨家低至62折

想同媽咪在母親節製造有意義的紀念品？福井真珠的西貢珍珠首飾工作坊不但設有珍珠小學堂，參加者可一邊了解香港珍珠歷史及現況；而且還可以跟著專家一同剝珍珠蚌、尋找珍珠，然後製作專屬自己的珍珠首飾！此外，工作坊還會提供自由的釣魚時間，保證Chill住玩！無論作為親子活動、還是同媽咪一同參與都可樂在其中！現有獨家2人同行優惠，低至62折！

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福井真珠 The Pearl Farm｜西貢珍珠首飾工作坊

優惠價（二人同行）：$980｜人均$490｜原價$1,560

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福井真珠 The Pearl Farm

地址：白沙灣三星灣街渡



母親節活動推介【2】有機薈低碳農莊——近距離餵羊駝+工作坊！獨家快閃24折

母親節想帶小朋友或媽咪親親大自然？走入錦田有機薈低碳農莊與毛茸茸又可愛的羊駝互動！在菠蘿園除了可以近距離餵羊駝之外，如果是有小朋友的家長，這裡還有多款免費兒童遊樂設施，如網繩陣、菠蘿沙池、韆鞦及滑梯等，小朋友可盡情放電！此外，菠蘿園還有不少具教育意義的園區，如菠蘿知識館、有機農友田，及DIY工作坊等，非常適合半日至一日遊！現有獨家快閃24折優惠，2人同行人均低至$244即可入場！

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有機薈低碳農莊｜親親羊駝 倍你渡過2026入場套票

優惠價（2位）：$488｜原價$1,960｜人均$244

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有機薈低碳農莊

地址：新界元朗錦田錦河路四排石村



母親節活動推介【3】香港故宮文化博物館——期間限定特別展覽／低至$95

母親節留在香港都有不少活動！香港故宮文化博物館樓高7層，共有9個展覽廳，內部參考了北京故宮設計。博物館會定期展出不同的文物展品及藝術家的收藏品，當中有一些更是國家一級文物。

即日至8月31日，博物館推出「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」，展出逾250件古埃及珍貴文物，所有文物均首度在香港亮相，當中不少更是首次在埃及境外巡展，包括法老與諸神雕像、浮雕、石碑、黃金飾物等，部分展品年代更橫跨超過5,000年！博物館展覽9門票$95起！

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香港故宮文化博物館｜展覽9門票

優惠價：$95起

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古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

展覽日期：即日至8月31日

地址：九龍西九文化區博物館道8號



母親節活動推介【4】M+博物館——門票$190起／展出近180件趙無極的重要之作

M+博物館定期會舉辦不同的文化展覽，啱晒喜歡看展覽的媽咪。博物館全新主題展覽「趙無極：版藝匠心」，由即日至5月3日舉行。展覽回顧法籍華裔藝術家趙無極（1920至2013）版畫創作，展出M+館藏中近180件趙無極的重要之作，涵蓋版畫、圖冊、紙本作品及文獻材料，有興趣的朋友切勿錯過！門票由$190起。

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M+博物館｜M+全館通行門票（所有展廳）

優惠價：$190起

👉🏻 門票$190起✨

M+博物館「趙無極：版藝匠心」

展覽日期：即日至5月3日

地址：九龍西九文化區博物館道38號



藝術展覽及音樂會篇

母親節活動推介【5】尖沙咀天星碼頭酒吧STAY BAR——首間船上酒吧！門票低至$268

母親節難得有一天假期，不如帶媽咪到尖沙咀走走，前往充滿情懷的復古天星小輪，或可能令她憶起當年的青春回憶。天星小輪船上酒吧「STAY」由小輪船改建而成，色調復古，處處充滿年代感，現場還會有駐場歌手表演，等你一邊品嘗美酒，一邊飽覽整片維港海景。此外，酒吧更備有陸地K1觀景台及海上「輝星號」雙舞台，讓你從多角度欣賞與別不同的維港靚景！

大家可憑門票換領「日朝夜霧」蜂蜜酒一杯，及享受各式各樣的小食，現時報名，更獨家再送多杯飲品！每位客人更可獲贈伯爵茶卷蛋及蝴蝶酥，絕對是味蕾、聽覺及視覺的多重體驗！

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STAY BAR｜門票連兩杯Cocktail優惠

優惠價（非枱位）：$268｜原價$336

優惠價（觀景台／甲板暢遊位）：$488

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STAY BAR

開放日期：5月1、2、8、9、15、16、22、23、29、30日／6月5、6、12、13、19、20日

地址：尖沙咀天星碼頭（天星小輪）



母親節活動推介【6】Candle Night 燭光音樂會——宮崎駿／廣東話流行曲／獨家低至$315

趁住母親節，不如讓媽媽重溫浪漫的青春回憶？享負盛名的燭光音樂會回歸海事博物館！音樂會分為2大主題，包括宮崎駿及廣東話流行曲，無論是追求夢幻浪漫的電影旋律旋律，還是想細味充滿共鳴的流行曲，都能在是次音樂會體驗得到，相信總有一款能觸動媽咪。現時更有2人同行獨家9折，低至$315即可入場！

燭光音樂會｜宮崎駿／廣東話流行曲

優惠價（2位）：$630起｜原價$700起｜人均$315起

👉🏻 獨家2人同行9折｜宮崎駿 4月25日

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宮崎駿燭光音樂會

日期：4月25日



粵語流行曲燭光音樂會

日期：4月26日



時間：晚上6時30分／晚上8時30分（每節時長60分鐘）

地址：海事博物館



母親節活動推介【7】Gentle Pause 爵士映畫：《重慶森林》——電影與現場音樂跨界文化體驗／歎主題特調

如果媽咪是王家衛電影迷就不能錯過這個活動！香港創意策劃團隊Gentle Pause聯同本地爵士樂團「翻騰三週半」，以王家衛經典電影《重慶森林》為靈感舉辦爵士影院，活動結合現場爵士演奏同電影放映，讓你重新感受王家衛的電影魅力，以及在維港天際線下方，細味爵士樂與城市景觀。現時2人同行門票有獨家89折；單人門票$498，限量贈送重慶森林主題特調酒精飲品，等你過一個微醺的浪漫之夜！

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Gentle Pause 爵士映畫：《重慶森林》｜門票

優惠價（2位）：$448起｜原價$498起｜人均$224起

售價（1位）：$498起

👉🏻 立即預訂門票

Gentle Pause 爵士映畫：《重慶森林》

日期：5月1至2日（星期五&六）

時間：晚上6時至7時30分（時長90分鐘）（最早下午5時可入場）

地點：K11 MUSEA6樓Sculpture Park

＊Dress Code：綠色或黃色



母親節活動推介【8】Affordable Art Fair——為購買而設的藝術市集／92折

媽咪喜歡收藏藝術品？冉起當代藝博會 Affordable Art Fair將於5月14至17日在香港會議展覽中心Hall1D-E舉行，大家可以低至$1,000的定價購買到心儀的藝術品。是次展會將有100多家來自香港和世界各地的畫廊及藝術團體參與，重點畫廊包括公認為日本當代版畫藝術的領先出版者The Tolman Collection；以樹脂與日常物件創作的雕塑家山田勇魚；致力讓藝術更貼近大眾的GAROME等。門票現有92折。

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜公眾開放日

優惠價：$175｜原價$190

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜家庭早晨票

優惠價（2位入場）：$330｜原價$350｜人均$165

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜公眾開放日優惠票

優惠價：$150｜原價$160

冉起當代藝博會 Affordable Art Fair｜開幕之夜及藝博會通行證

優惠價：$320

＊適用於65歲以上長者或全日制學生

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Affordable Art Fair 第13屆冉起當代藝博會

日期：5月14至17日

開幕之夜：5月14日 下午4時至晚上9時

公眾開放時段：5月15日 中午12時至晚上8時／5月16日至17日 上午10時至下午7時

家庭時段：5月16日至17日 上午10時至中午12時

地點：Hall 1D-E，香港會議展覽中心



母親節活動推介【9】法國五月藝術節——韓國國寶級女聲獻唱+流動宇宙／獨家買1送1

帶不到媽咪去旅行，不如帶她體驗一場浪漫的「巴黎」之旅？今年法國五月藝術節有一連串的精彩活動，不但有韓國國寶級女聲羅玧宣為大家獻唱爵士樂，還有由法國跨領域藝術家Symbiose，以電子音樂光影藝術製作的沉浸式感官體驗《星海音航》光影音樂會；以及首位贏得范克萊本國際鋼琴大賽冠軍的韓國演奏家鮮于睿，將會與來自巴黎的樂團艾爾米爾四重奏共同獻奏！活動充滿浪漫法式情調，即使對藝術沒有基礎，都可陶醉其中！3大活動指定門票現時有獨家買1送1，最平人均$125就可入場！

👉🏻 即睇更多法國五月活動詳情

法國五月藝術節｜羅玧宣 X Bojan Z爵樂香頌

優惠價（2位）：$580｜原價$1,160｜人均$290

法國五月藝術節｜《星海音航》

優惠價（2位）：$250｜原價$500｜人均$125

法國五月藝術節｜鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

優惠價（2位）：$520｜原價$520｜人均$260

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羅玧宣 X Bojan Z爵樂香頌

日期：5月1日（星期五）

時間：晚上8時

地點：香港大會堂音樂廳



《星海音航》

日期：5月30日至31日（星期六至日）

時間：下午2時30及5時

地點：大埔文娛中心黑盒劇場



鮮于睿權與艾爾米爾四重奏

日期：5月12日（星期二）

時間：晚上8時

地點：香港大會堂劇場

＊以上活動每位另收手續費$9



母親節活動推介【10】迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會——70多位本地樂團音樂家演奏／榮獲奧斯卡金球獎及格林美多個國際級配樂／獨家95折

母親節除了享受美食，也可以試試帶媽咪聽音樂會。迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會將於5月9日在灣仔伊利沙伯體育館舉行！音樂會曾榮獲奧斯卡金球獎及格林美多個國際級配樂獎項，更由林屴汧指揮的本地樂團及Ponte Orchestra本地合唱團70多位青年音樂家現場演奏，當多位音樂家一同奏起夢幻的迪士尼音樂，其現場效果必定相當震撼！另一大加分位，現場更會有3位本地頂尖的青年音樂劇演員，包括香港舞台劇獎最佳男配角邢灝、新晉人氣迪士尼網紅演員麥曉琳，以及音樂劇演員鄧栢聰分別飾演精靈、茉莉公主和阿里王子，水準專業出色！音樂會現時有獨家95折優惠！

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迪士尼《阿拉丁》電影交響音樂會｜獨家門票

優惠價：$361起｜原價$380起

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母親節活動推介【11】「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽——沉浸式展覽／多國博物館精心策劃

如果媽咪是藝術愛好者，就不要錯過法國五月藝術節的「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」免費展覽。展覽融合羅浮宮博物館與大皇宮沉浸式展覽館共同創作的《邂逅蒙娜麗莎》沉浸式旅程，以及多國博物館精心策劃的《文藝復興的再現》部分，透過六個沉浸式展示，包括全景式肖像及風景投映、多媒體互動裝置以及沉浸式攝影場景等，讓大家走進《蒙娜麗莎》的世界！

日期：5月1日至7月27日

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館3-5



SPA篇：

母親節活動推介【12】香港W酒店——貴婦級體驗／維港景歎Spa／母親節限定35折

想在母親節讓媽媽感受貴婦般的招待，香港W酒店水療中心的水療體驗便是不錯的選擇。中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，即使不離開香港，也能體驗度假的舒適感。套餐主打60分鐘雙人尊貴玫瑰按摩，包括60分鐘Cell Premium幹細胞尊貴活肌身體護理及抗衰老眼部護理，2人同行更可獲得共$2,000水療護理禮券，還有迷你蛋糕,時令水果拼盤及養生草本茶；而酒店現時母親節限定35折，頭30名預約，還可獲贈鮮花一束！

香港W酒店Bliss®Spa｜60分鐘Cell Premium幹細胞尊貴活肌身體護理及抗衰老眼部護理

優惠價（2位）：$3,890｜人均$1,945｜原價$9,860

優惠價（1位）：$1,990｜原價$5,280

香港W酒店 Bliss® Spa｜75分鐘雙人訂製舒緩身體護理

優惠價（2位）： $2,980｜人均$1,490｜原價$5,850

👉🏻立即預約😍共享浪漫時光

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



母親節活動推介【13】香港海洋公園萬豪酒店——人均不用$1,000／按摩+護理+打卡下午茶全包／母親節限量買1送1

香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN，最平人均不用$1,000就可享受按摩、護理、歎茶打卡等一站式體驗！此外，水療中心空間寬敞且私密，套餐更是按摩、護理、打卡下午茶全包，啱晒安排作為半日的高質按摩體驗！而酒店推出母親節限定優惠，雙人90分鐘金色療癒按摩及刮痧面部護理有限量買1送1！

香港海洋公園萬豪酒店｜雙人90分鐘金色療癒按摩及刮痧面部護理

優惠價錢（2位）：$1,875｜人均$937｜原價$3,630

香港海洋公園萬豪酒店｜雙人90分鐘泰式香薰推油按摩或排毒按摩

優惠價錢：$1,888｜人均$944｜原價$3,410

＊以上均配送養生花茶和小食；需提前預訂

👉🏻即搶母親節限量優惠

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



母親節活動推介【14】香港帝苑酒店——55折歎名牌級數SPA／免費雙人午餐

香港帝苑酒店Sky Club & Spa連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項，酒店質素有保證。SPA設於尖沙咀17樓，擁有一覽無遺的空中泳池，環境優雅寧靜。其中推介90分鐘雙人水療按摩護理，以薰衣草依蘭依蘭香薰促進淋巴及血液循環，按摩後更可享受免費Crown Club雙人午餐；以及免費使用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！酒店現時更有母親節優惠，指定套餐僅55折，即歎到名牌級數的酒店Spa！

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜媽孖Mia！90分鐘雙人水療按摩護理

優惠價（2位）：$2,680｜人均$1,340｜原價$4,840

香港帝苑酒店Sky Club&Spa｜75分鐘單人帝苑水療按摩

優惠價：$1,080｜原價$2,642

👉🏻55折體驗極致放鬆

香港帝苑酒店 Sky Club & Spa

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



母親節活動推介【15】香港康得思酒店——奢華之選／獲獎酒店水療／低至72折

母親節當然要有奢華享受！香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及Spa China 2023年度養生服務大獎三甲之一，服務保證有舒適體驗！酒店水療還有母親節限定優惠，90分鐘奢華逆齡之旅水療體驗83折，可享受櫻花按摩油按摩、喜馬拉雅鹽身體磨砂或30分鐘臉部護理等；另外淋巴按摩套餐，亦有72折！👉🏻 按摩低至72折

香港康得思酒店｜90分鐘奢華逆齡之旅水療體驗

優惠價（1位）：$1,680｜原價$1,903

優惠價（2位）：$3,160｜人均$1,580｜原價$3,806

香港康得思酒店｜淋巴按摩1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,240｜原價$1,705

＊需提前預約

👉🏻 按摩低至72折

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



母親節活動推介【16】沙田凱悅酒店——「偽出國」體驗／海景SPA／低至49折／送$600禮券

近近地去沙田都能有高質的「偽出國」體驗！沙田凱悅酒店Melo Spa水療中心推出母親節限定49折優惠，做完Spa可免費任用恆溫泳池、健身室等，兼送美點下午茶，可靜靜感受遠離繁囂的寧靜，即使只是花半日時間，都能深度放鬆！其中雙人Melo特色按摩更額外贈送$300水療中心禮券兩張！👉🏻 開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人60分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,148｜人均$1,074｜原價$4,298

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人90分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,610｜人均$1,305｜原價$5,220

👉🏻 開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



母親節活動推介【17】Queens Beauty & Spa——浸住浴煲劇／享受母女私密時光／獨家買1送1

想與媽咪享受溫馨的母親節私密時光，不妨試試Queen's Beauty&Spa！水療中心主打沉浸式Spa體驗，設高私隱度獨立房間,特色玫瑰酒氣泡浸浴及水療私人影院，啱晒母親節來一趟母女談心之旅！其中135分鐘漂浮之境Spa套餐，主打皇牌瑞典式淋巴按摩，還可獨家升級漂浮無重體驗（限30套），以及熱磁深層放鬆肌肉按摩療法，幫助舒緩神經,深入肌膚，促進血液循環,淋巴排毒，及改善水腫，適合經常為家庭操勞的媽咪！現有買一送一優惠！

Queen's Beauty & Spa｜135分鐘漂浮之境SPA

優惠價錢（2位）：$988｜人均$494｜原價$1,976

＊水療浸浴時新增私人投影服務

👉🏻體驗極致放鬆

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心206至209室 / 香港銅鑼灣希慎道1號18樓01室



母親節活動推介【18】TONY BLACK——韓國知名護膚及化妝品牌／買1送1／人均$349

TONY BLACK是由韓國知名護膚及化妝品牌TONYMOLY授權成立的韓式美容護理中心，主打韓式按摩手法，配合TONYMOLY護膚品，讓媽咪的肌膚有如韓劇女主角般，素顏都能自帶水光感！其中90分鐘韓式紓活療癒護理，有45分鐘的香薰按摩，再加45分鐘的韓式頭部撥筋及熱敷肩頸按摩，全方位舒緩媽咪繃緊的身體，啱晒都市女性！現有優惠低至人均$349！👉🏻買1送1優惠

TONY BLACK｜90分鐘韓式紓活療癒護理

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,545

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TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室及13樓1301-1302室／香港銅鑼灣希慎道1號15樓01室



母親節活動推介【19】Modern Thai——曼谷之旅／多款泰式按摩／精緻糕點／2人同行75折

想帶媽咪去旅行但又無時間？不如去Modern Thai讓媽咪感受身處曼谷的出國體驗！Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，以及濃濃的「泰式招待」，按摩不但附送滋潤手膜足膜，療程後更可以歎件精緻泰式糕點，就像身處曼谷般寫意！水療中心現時兩大套餐都有2人同行75折優惠！

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Modern Thai｜Stress Away草球＆精油泰式按摩／Better Me

優惠價（2位）：$1,970｜人均$985｜原價$2,560

＊須提前預約

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Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



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