麥當勞優惠｜玉子將軍漢堡返嚟!套餐優惠再減$5+古天樂宣萱珍藏卡
撰文：張雨靜
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麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡系列今日返嚟喇！今年更聯乘古天樂及宣萱推出首隻合唱歌《無時空之戀》，MV更有林峯驚喜客串，即日起更推出第一輪5款限量「將軍玉子」珍藏卡！更有期間限定美食，包括日式甜咖哩雞翼、抹茶麻糬三角批、麻糬芝麻新地、柚子椰果梳打茶，以及Shake Shake 薯條口味大阪燒風味！想知今期有什麼推介？即往下看！
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麥當勞將軍漢堡系列｜套餐優惠價$39／APP積分額外減$5
將軍漢堡超值套餐現已優惠價$39登場！今次更帶埋玉子將軍漢堡套餐（售價$44）、玉子雙層將軍漢堡套餐（售價$49.5），以及一眾新產品回歸麥當勞！當中包括：
全新日式甜咖哩雞翼（套餐加配價$13/2件）
全新抹茶麻糬三角批（售價：$11.5）
全新麻糬芝麻新地（售價：$12.5）
全新柚子椰果梳打茶＋Shake Shake 薯條大阪燒風味調味粉（套餐升級價$9.5）
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玉子將軍漢堡/玉子雙層將軍漢堡套餐再減$5
麥當勞APP更可以獲得玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡套餐減$3優惠券，或以180分積分換購減$5優惠券！
麥當勞將軍漢堡系列｜「將軍玉子」珍藏卡換領攻略
今次更同步推出古天樂、宣萱及林峯的「將軍玉子」珍藏卡，第一輪率先推出5款，當中更會有特別版閃中閃！只需要透過麥當勞 App選購指定四道菜、五道菜或大大啖套餐就可以免費獲得！指定套餐包括：
玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批及麻糬芝麻新地套餐減$5
玉子將軍漢堡配抹茶麻糬三角批套餐減$3
玉子將軍漢堡配麻糬芝麻新地套餐減$3
日式甜咖哩雞翼4件配麻糬芝麻新地套餐減$3
指定大大啖套餐
第一輪5款珍藏卡數量有限，送完即止！而第二輪就有另外4款，集齊9張小卡，背面更可以湊成《無時空之戀》的主題海報。
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