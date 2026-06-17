暑假好去處2026｜CHIIKAWA迴旋木馬／反斗奇兵5打卡／蒙娜麗莎展

暑假好去處2026｜香港暑假活動｜室內好去處｜商場打卡展覽｜眨吓眼又到暑假，又是大大小小家庭、情侶和朋友四出尋找吃喝玩樂活動的高峰期！今年香港各區準備了各式各樣精采活動，無論是喜歡在冷氣商場高調打卡，還是熱愛充滿汗水與激情的戶外及水上活動，統統都可以滿足到你！我們更特別為大家搜羅了多個限時人氣特展與消暑秘境，保證讓你的假期充實又好玩。想知道暑假有哪些絕不能錯過的好去處？即看下文全攻略：



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展覽活動篇：

暑假好去處【1】CHIIKAWA ARTIVERSE特展——全球首座巨型迴旋木馬／130+幅原畫宇宙

去年CHIIKAWA DAY特展大受歡迎！所以今年再接再厲推出今次「CHIIKAWA ARTIVERSE特展」。這次特展分為四個宇宙領域，包括原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙及機動藝術宇宙：CHIIKAWA迴旋木馬，從視覺、聽覺等享受全方位沉浸式的藝術體驗！CHIIKAWA的原畫FANS就不能錯過原畫宇宙，可以欣賞到130+幅珍貴原畫、早期草稿及線稿。而音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙就可以盡情跟CHIIKAWA打卡拍照。至於重頭戲就一定是全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，喜歡想登上迴旋木馬體驗一下，購票記得要揀清楚！立即購票

CHIIKAWA迴旋木馬藝術裝置首度公開亮相。（蘇琬淇攝）

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「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日至9月6日

地點：尖沙咀K11 MUSEA

票價：4-11歲$170（原價）；12歲以上$200（原價）

預訂門票：Klook 更詳細報導：CHIIKAWA特展迴旋木馬｜4大注意位直擊 玩1轉幾分鐘?門票買邊款?

暑假好去處【2】古埃及文明大展——雕刻巨像／0距離欣賞文物

喜歡古埃及文明的朋友去了沒有？早前門票爆滿、人山人海的古埃及文明大展來到尾聲，還沒去參觀的朋友就要把握在8月31日前去一趟！這次特展的特別之處是，很多大型展品沒有圍欄，讓參觀者可以超近距離看到古埃及的文物，文物上細緻的圖案、雕刻、被破壞過的痕跡都一覽無遺！辛努塞爾特一世巨像頭部、拉美西斯二世的半身像、圖坦卡門巨像等雕像幾乎有兩個人那麼高，就如法老站在你面前一樣，視覺感官更為震撼！立即購票

「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」（陳映蓉攝）

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古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

日期：即日至2026年8月31日

開放時間：上午10:00至下午6:00（星期一、三、四及日）；上午10:00至晚上8:00（星期五、六及公眾假期）＊星期二休館

地點：香港故宮文化博物館展廳9

門票：$190（原價）

預訂門票：01優惠購票 記者直擊報道：古埃及文明大展｜記者直擊18大文物!震撼人形棺必睇 館方研開夜展

暑假好去處【3】蒙娜麗莎沉浸展——免費走進畫框沉浸式體驗／達文西親筆素描

透過數碼互動與光影技術，參觀者可走進畫框，沉浸式感受羅浮宮名畫及文藝復興時期的藝術精粹，不用飛去法國都能感受沉浸式的古典藝術氛圍。現場更有由法國國家文藝復興博物館、意大利昂布羅修藝術博物館及大皇宮國家博物館聯盟為香港精心策劃並借出的珍貴展品，大部分更是首次在香港展出，包括4幅達文西的親筆素描和筆記，以及同期其他藝術大師的作品，如原創雕塑、畫作與版畫等。

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「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」沉浸展

日期：即日至2026年7月27日

地點：沙田文林路1號香港文化博物館

暑假好去處【4】香港藝術館——免費觀賞莫奈真跡／落地大玻璃維港靚景

位於尖沙咀的香港藝術館是近年的熱門好去處。除了因為館內2至4樓均設有落地大玻璃，可以飽覽維多利亞港的景觀外，更因為館內的常設展覽均可免費參觀！由即日起至7月29日，藝術館正舉辦「園美生活——中外園林藝術」展覽，獲法國凡爾賽宮及美國芝加哥藝術博物館等借出珍藏品，當中隔包括印象派大師莫奈的《睡蓮》及《睡蓮池》真跡！想親身欣賞這兩幅擁有百年歷史的名畫，就一定要到訪香港藝術館。

「園美生活——中外園林藝術」展覽現場（政府新聞處）

「園美生活——中外園林藝術」展覽

日期：即日至2026年7月29日

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館

商場裝置／特色打卡點：

暑假好去處【1】《反斗奇兵5》FOREVER TOYS——POP UP STORE／AI動畫自拍亭

胡迪、巴斯光年返嚟喇！《反斗奇兵5》今個暑假將會登陸海港城，除了會帶來可愛的Toy Story打卡裝置，更會開設POP UP STORE，帶來800款Toy Story的主題精品，Fans可以盡情買個夠！現場更特別化身成寶妮的房間，設有多個可愛打卡位，還有限定自拍亭拍照留念，可以真人拍攝，或透過AI動畫生成，趣味十足！

《反斗奇兵5》FOREVER TOYS（海港城）

《反斗奇兵5》FOREVER TOYS @ 海港城

日期：2026年6月19日至8月31日

暑假好去處【2】apm黏黏怪物研究所——1500呎主題足球場／6米巨幕直播世界盃104場賽事

韓國人氣IP「Sticky Monster Lab」即日起已經衝入apm！五位人氣怪物成員更組隊踢波，穿上色彩繽紛的醒目球衣，在商場各個位置化身成運動造型的主題裝置，跟大家一起迎接全球足球盛事！場內設有逾1500平方呎的主題足球場、6米LED巨幕全程直播104場足球賽事，更有多個小遊戲可以挑戰。

黏黏怪物研究所闖入APM（APM圖片）

apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest

日期：2026年6月11日至8月30日

地點：九龍觀塘觀塘道418號apm大堂層

暑假好去處【3】LEGO《拼出足球傳奇》展覽——1:8巨型3米高大力神盃／LEGO美斯、C朗／神射手挑戰

全港首個LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場！今次展覽邀請了LEGO® Certified Professional洪子健（Andy Hung）動用超過15萬粒LEGO顆粒，砌成1:8比例的3米高巨型大力神盃！還有4位球星LEGO人偶，包括美斯、C朗、麥巴比及雲尼斯奧斯，全部都高度還原其神態及經典動作。現場更設有兩個互動區，分別是「足球迷創意拼砌區」和「十二碼神射手挑戰」，讓原本偏向靜態的展覽，變成可以動手參與的互動活動。

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽

日期：即日至2026年7月19日

地址：新界沙田正街2-8號沙田新城市廣場1期3樓中庭（主場景）、1期UB樓層Play Park（其他場景）

暑假好去處【4】惠康香港情懷主題店——經典大排檔打卡位／

惠康現時設有三間「香港情懷」的主題分店，而最新開幕的就是旺角星際城市商場店，店內以「地道街頭大排檔與茶餐廳文化」為主題！不單把五光十色的彌敦道照片貼滿牆身，更設置了經典懷舊郵箱等，非常適合打卡。店內更有「惠康大排檔」還原大排檔場景，無論是火水爐、火水燈還是港式汽水箱，全部都懷舊味道十足。

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惠康街頭及大排檔主題店

營業時間：上午8時半至晚上11時

地址：旺角山東街47-51號星際城市商場地下

室外活動／主題樂園篇：

暑假好去處【1】海洋公園水上樂園——17米八彩天梯／室內室外27個玩水設施

香港夏天熱辣辣，水上活動就最好不過！海洋公園水上樂園已經在今年5月重開，樂園佔地57000平方米，共有5個主題區域，多達27個室內及室外設施，可以盡情玩水！喜歡刺激的朋友不妨試試「急流漩渦」，大家坐在巨型水泡上，然後在巨大湯碗中旋轉，最後極速沖去漏斗，刺激度十足。嫌小兒科？就可以去挑戰「八彩天梯」，體驗從17米（高度達5、6層樓的天梯）高速俯衝至終點的快感，絕對刺激！

旋風雙子梯／急轉雙子梯——熱身首選！（官方圖片）

海洋公園水上樂園

地點：香港仔黃竹坑道180號海洋公園

票價：學生及小童$98起；成人$196起

門票：01優惠購票｜Trip.com｜Klook 更詳細報導：海洋公園水上樂園懶人包｜8大必玩！17米高超狂滑梯+門票優惠$2起

暑假好去處【2】大尾篤恐龍水上樂園——5大水上主題區／全日燒烤任飲任食

周末想全日盡情吃喝玩樂，不妨去大尾篤恐龍水上樂園，門票分為水上樂園連日間輕食放題、夜間燒烤或全日燒烤，歡迎大人、小朋友一起入場，全日任玩任食！場地佔地4萬呎，場內設有5大水上主題區，當中包括「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」、「海盜船」等主題水池 ，彷彿置身於侏羅紀時代玩水。泡泡大戰與障礙挑戰區會不定期噴出綿密泡泡增加樂趣，場內佈置多個充氣水池及互動遊戲區，充氣滑梯更有不同程度的刺激體驗！

大尾篤恐龍水上樂園

日期：即日起至2026年9月30日

地址：大埔大尾篤汀角路202號大尾篤恐龍水上樂園

票價：小童$117起；成人$168起

預訂門票：Klook

暑假好去處【3】主教山配水庫——地下羅馬水宮殿／一級歷史建築／免費入場

位於深水埗石硤尾的主教山配水庫，是建於1904年的地下蓄水池，被評為香港一級歷史建築。配水庫內部擁有108條花崗岩石柱、紅磚半圓拱券和混凝土拱頂天花，更被網民譽為「香港地下羅馬水宮殿」，是香港鬧市的隱世秘境。配水庫開放初期需要預約才能內進，不過個人參觀者現在已經毋須預約，只要在開放時間到場，就能直接參觀（場地限額100人，以先到先得形式入場）。現場還有QRCode自助語音導賞。

主教山配水庫 ——地下羅馬水宮殿／無需預約免費入場（廖雁雄 攝）

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主教山配水庫

地址：深水埗石硤尾主教山

交通：港鐵石硤尾站A出口，步行至巴域街（近聖方濟各英文小學對出行人路），再沿山路及梯級步行約15分鐘上山直達入口。（逢星期二休館）

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