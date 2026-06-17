暑假好去處39大｜CHIIKAWA迴旋木馬／反斗奇兵5打卡／蒙娜麗莎展

暑假好去處2026｜香港暑假活動｜室內好去處｜商場打卡展覽｜眨吓眼又到暑假，又是大大小小家庭、情侶和朋友四出尋找吃喝玩樂活動的高峰期！今年香港各區準備了各式各樣精采活動，無論是喜歡在冷氣商場高調打卡，還是熱愛充滿汗水與激情的戶外及水上活動，統統都可以滿足到你！我們更特別為大家搜羅了多個限時人氣特展與消暑秘境，保證讓你的假期充實又好玩。想知道暑假有哪些絕不能錯過的好去處？即看下文全攻略：



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

第一部份：戶外活動／主題樂園篇

暑假好去處【1】嘉道理農場暨植物園——親親大自然／期間限定免費入場

為慶祝嘉道理農場暨植物園70週年，即日起至9月14日期間，訪客透過網上預先登記，免費入園。現時嘉道理農場更有「喚醒記憶：大帽山的民族植物故事」展覽、「從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年」特別展覽及古蹟路徑夏日自助遊。

想到訪嘉道理農場暨植物園的朋友，可以按此網站預留入場門券，於網站選擇到訪日期後，將會收到確認電郵，該電郵為正式入場憑證，需於抵達時向接待處職員出示（電子版或列印版成本均可）。免費入園名額有限，先到先得。

嘉道理農場暨植物園

地址：香港新界大埔林錦公路

登記免費入場：嘉道理農場暨植物園網站

暑假好去處【2】海洋公園水上樂園——17米八彩天梯／室內室外27個玩水設施

香港夏天熱辣辣，水上活動就最好不過！海洋公園水上樂園已經在今年5月重開，樂園佔地57000平方米，共有5個主題區域，多達27個室內及室外設施，可以盡情玩水！喜歡刺激的朋友不妨試試「急流漩渦」，大家坐在巨型水泡上，然後在巨大湯碗中旋轉，最後極速沖去漏斗，刺激度十足。嫌小兒科？就可以去挑戰「八彩天梯」，體驗從17米（高度達5、6層樓的天梯）高速俯衝至終點的快感，絕對刺激！

旋風雙子梯／急轉雙子梯——熱身首選！（官方圖片）

海洋公園水上樂園

地址：香港仔黃竹坑道180號海洋公園

票價：學生及小童$98起；成人$196；長者及殘疾人士$2

預訂門票：01空間 限時9折 更詳細報導：海洋公園水上樂園懶人包｜8大必玩！17米高超狂滑梯+門票優惠$2起

暑假好去處【3】香港挪亞方舟主題公園——1比1方舟建築／5折優惠

香港挪亞方舟主題公園為全球首個根據遠古記載，以一比一比例建造的方舟主題建築。公園以動物、環保及故事為主題，園內劃分為不同展區，包括夢想星球、方舟花園、方舟博覽館、珍愛地球館等，提供娛樂、知識、教育多元化活動，無論是大人小朋友都啱玩！預訂二人票可享高達5折優惠。

香港挪亞方舟主題公園

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

門票優惠：二人票$210（原價$420）

預訂門票：01空間 獨家半價起

暑假好去處【4】大尾篤恐龍水上樂園——5大水上主題區／全日燒烤任飲任食

周末想全日盡情吃喝玩樂，不妨去大尾篤恐龍水上樂園，門票分為水上樂園連日間輕食放題、夜間燒烤或全日燒烤，歡迎大人、小朋友一起入場，全日任玩任食！場地佔地4萬呎，場內設有5大水上主題區，當中包括「穿越恐龍世界」、「恐龍的奇幻樂園」、「海盜船」等主題水池 ，彷彿置身於侏羅紀時代玩水。泡泡大戰與障礙挑戰區會不定期噴出綿密泡泡增加樂趣，場內佈置多個充氣水池及互動遊戲區，充氣滑梯更有不同程度的刺激體驗！

大尾篤恐龍水上樂園

日期：即日起至2026年9月30日

地址：大埔大尾篤汀角路202號大尾篤恐龍水上樂園

票價：小童$117起；成人$168起

預訂門票：Klook

暑假好去處【5】海洋公園——親親大熊貓／Sanrio角色限定打卡

海洋公園由即日起至8月23日，有聯乘Sanrio角色的主題活動「蔚藍海洋之旅」，園內多個位置（夢幻水都、海濱樂園廣場）都有Sanrio角色可以瘋狂打卡！更可以購買「遊園探險卡」啟動分佈園區各處的18個互動裝置！除了Sanrio角色活動，還可以挑戰不同的機動遊戲，以及親親小動物，並跟大熊貓龍鳳胎、樂樂和盈盈見面。

海洋公園

地址：香港仔黃竹坑道180號海洋公園

票價：成人$538；小童$269；樂悠咭持有人$100

預訂門票：01空間 獨家94折起

第二部份：DIY工作坊

暑假好去處【1】Build-A-Bear —— 自製毛公仔／獨家74折

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力，與小朋友共締美好時光。現在還有春日萌友毛公仔套裝獨家74折優惠，可以親手製作公仔一隻！

Build-A-Bear

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B231A

門票優惠：春日萌友毛公仔套裝 $288/ 隻 (原價$388)

預訂門票：01空間 獨家74折

暑假好去處【2】PAPABUBBLE —— 手工糖工作坊／全天然食材／獨家半價

西班牙糖果店PAPABUBBLE的西班牙手工糖果工作坊可增加互動機會，親手製作色彩繽紛及滿滿果香的手工糖果！過程中可以自由選擇口味，製作約100-150粒糖果或棒棒糖，全程均有專業糖果導師教授，保證不會失敗！現在有暑期特別工作坊指定時段獨家半價優惠！即搶獨家快閃優惠✨

PAPABUBBLE

地址：銅鑼灣銅鑼灣道34號

門票優惠：$340（原價$680）

預訂門票：01空間 獨家半價

第三部份：本地秘境與特色體驗

暑假好去處【1】主教山配水庫——地下羅馬水宮殿／一級歷史建築／免費入場

位於深水埗石硤尾的主教山配水庫，是建於1904年的地下蓄水池，被評為香港一級歷史建築。配水庫內部擁有108條花崗岩石柱、紅磚半圓拱券和混凝土拱頂天花，更被網民譽為「香港地下羅馬水宮殿」，是香港鬧市的隱世秘境。配水庫開放初期需要預約才能內進，不過個人參觀者現在已經毋須預約，只要在開放時間到場，就能直接參觀（場地限額100人，以先到先得形式入場）。現場還有QRCode自助語音導賞。

主教山配水庫 ——地下羅馬水宮殿／無需預約免費入場（廖雁雄 攝）

+ 1

主教山配水庫

地址：深水埗石硤尾主教山

門票：免費入場

暑假好去處【2】太平山頂纜車——凌霄閣摩天台／優惠套票

山頂纜車有100多年歷史，是通向香港太平山頂的主要交通工具，搭乘第六代山頂纜車，只需要7分鐘便可從山腳緩緩升至太平山頂。纜車整個車廂幾乎呈45度傾斜攀升，軌道兩邊是坐落在林木之間幢幢住宅，纜車一路沿著陡坡前行，可到欣賞摩天大廈傾倒的神奇錯覺現象，凌霄閣摩天台428，更可以360度全景俯瞰香港景色。

山頂纜車中環及山頂總站

地址：香港中環花園道33號

預訂門票：01空間 優惠車票及景點套票

暑假好去處【3】STAY BAR —— 船上酒吧／門票獨家8折

STAY BAR是全港首間「船上酒吧」，船隻逢星期五、星期六，晚上八點半至凌晨一點，喺尖沙咀天星小輪碼頭停泊營業。酒吧名叫「STAY」，寓意大家願意為自己騰出時間和空間。在陪伴香港人成長、有過百年歷史的天星小輪上，一邊舉杯暢飲，一邊欣賞迷人的維港美景；或走到露天甲板上，打卡拍照，好好享受周末。歡迎任何年齡人士購票，STAY BAR不會向未成年人士提供酒精類飲品。

STAY BAR

地址： 尖沙咀天星碼頭 K1

門票優惠：門票連兩杯Cocktail（非枱位） $268（原價$336）

預訂門票：01空間 獨家8折

暑假好去處【4】黑暗中對話體驗館

暗中對話體驗館是香港首個以黑暗和無聲為主題的體驗館，讓你不依靠眼睛重新感受世界。體驗館現時推出「愛家樂旅程」及「出雙入對」旅程，前者讓由小朋友小手牽著爸媽的大手，帶領爸媽離開漆黑一片的世界；後者是情侶之旅，兩人共用一支手杖，在黑暗之中互相扶持！現時還有獨家9折優惠！

黑暗中對話

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室

門票優惠：

愛家樂旅程小童9折$144（原價$160)、成人9折$234（原價$260 )；

出雙入對2位9折$468（原價$520)

預訂門票：01空間 獨家9折

第四部份：室內活動／兒童遊樂場篇

暑假好去處【1】Bun's 2020 —— 復古滾軸溜冰場／獨家買1送1

Bun's 2020 荔枝角新分店佔地約15,000呎，裝潢同樣採用80年代復古風格，設有霓虹燈、仿街燈等復古打卡位，可以一邊玩滾軸溜冰一邊打卡。新店另一特色是主滾軸溜冰場相對較大，全木地板光滑新淨，可以無障礙在場內滑翔。場內同時會有職員從旁協助及提供簡單指導，新手都可以無負擔試玩。

Bun's 2020

地址：荔枝角長義街9號D2 Place 1

門票優惠：

成人買1送1星期一至四$170（原價$340）｜星期五至日及公眾假期$190（原價$380）

預訂門票：01空間 限時買1送1

暑假好去處【2】Snow & Surf —— 室內暖水衝浪+單板雙板滑雪

Snow & Surf 是一間融合滑雪、滑水的室內運動場！佔地面積超過一萬呎，滑雪活動在室溫下進行，滑水衝浪亦有恆溫空間及溫水設備，無論什麼天氣都可以於室內大玩特玩！衝浪及滑雪體驗均有一對一私人教練指導，就算是新手都一定學得識！掌握好技巧，就可以自由自在地在滑雪場滑雪、於海上衝浪！

Snow & Surf

地址：葵涌葵秀路8號

門票優惠：一小時室內滑雪或衝浪課程$888（原價$1,396）

預訂門票：01空間 獨家64折

＊輸入推廣碼【50SUMMER】額外再減$50！

暑假好去處【3】Super Sports Park —— 全港最大室內運動場

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！

Super Sports Park

地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

門票優惠：$190起

預訂門票：01空間 限時優惠

暑假好去處【4】全香港滑板協會 AHKSA —— 獨家$150試堂／包裝備

AHKSA與頂級滑板教練聯手，提供最優質的滑板體驗予大家。小朋友未接觸過滑板，不知道適不適合自己？那就不能錯過今次活動！由AHKSA 專業教練，由淺入深教大家不同的滑板技巧。無論你是未踩過滑板，還是想在技巧上有所改善，都歡迎參加！

全香港滑板協會AHKSA

地址：觀塘偉業街185號恆生工業大廈7樓E室

門票優惠：單堂體驗班$150（原價$400）*

預訂門票：01空間 獨家優惠

*4歲以上兒童可以參加，亦歡迎未接觸過滑板的兒童。

暑假好去處【5】LOHAS Rink 康城溜冰場 —— 最大環保溜冰場／獨家88折

將軍澳日出康城的「LOHAS Rink」是香港最大型環保溜冰場，佔地1,579平方米，同時是首個採用最新節能科技的環保溜冰場地。另設有花式溜冰、冰球課程及包場服務。現在還有獨家88折專屬暑期溜冰課程。

LOHAS Rink

地址：新界將軍澳康城路1號THE LOHAS康城2樓206-210

門票優惠：30分鐘暑期溜冰課程 $1100（原價$1250）

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【6】香港樂高探索中心 —— 10大樂高主題園區／親子室內遊樂場／門票獨家77折起

位於尖沙咀 K11 MUSEA 的香港樂高探索中心，是由成千上萬塊 LEGO 積木打造而成的室內遊樂場，絕對是親子放電的絕佳好去處！館內設有10個不同的樂高主題園區，包括可以大玩機動遊樂設施的「古堡歷險」及「魔法轉盤」、專門播放4D電影的動感影院，以及用大量積木還原香港地標的「迷你天地」等。

不過各位讀者要特別注意，中心為專為兒童設計的遊樂場，因此規定成人（18歲或以上）不能單獨進場，必須攜同至少一名11歲或以下的兒童方可入場！現在還有門票獨家77折優惠。

香港樂高探索中心 —— 10大樂高主題園區／親子室內遊樂場（圖片來源：香港樂高®探索中心）

香港樂高探索中心

地址： 九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA 地庫 1 樓 B131-133 號

門票優惠：$189起（原價$240）

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【7】Wonder Valley 谷仔樂園——巨型波波池／室內遊樂場／門票獨家低至51折

放假想帶小朋友盡情放電，又驚出面日曬雨淋？位於銅鑼灣皇室堡及荔枝角長沙灣廣場的 Wonder Valley 谷仔樂園絕對是全港爸媽的救星！樂園佔地接近1萬呎，以夢幻奪目的色彩打造出多個主題玩樂區。有沙池、波波池﹑仲有不同的爬行區域，仲有啟發思維的廚房家家酒與積木區，都能讓不同年齡層的小朋友玩到樂而忘返！

Wonder Valley 谷仔樂園

分店地址：

銅鑼灣皇室堡15樓1501-1505號鋪

長沙灣833號長沙灣廣場3樓312-317號鋪

門票優惠：星期一至五$260（原價$390）｜星期六日及公眾假期$320（原價$480）

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【8】KINGDOM王國樂園——低至半價／幼兒小童樂園

屯門室內遊樂場KINGDOM王國樂園，是一個專為幼兒和小童打造的王國樂園。在這裡，您可以享受精彩繽紛的各種項目，專業水準的遊樂設施和身臨其境的角色扮演，親身體驗並感受到運動和遊戲帶來的樂趣。現在有超抵優惠，人均只需$57！

KINGDOM王國樂園

地址：新界屯門良運街3號建生商埸2樓

門票優惠：小童門票（已包括一名18歲或以上陪同成人）$230

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【9】彩虹蛋兒童遊樂場——多個遊戲區／門票低至64折

彩虹蛋兒童遊樂場在黃竹坑、北角、新蒲崗均有分店場內有多個遊戲區，包括：電子遊戲賽車機、氣墊球機、模擬消防救火遊戲、旋轉摩天輪機、角色扮演場景、大型波波池、超跣木滑梯旋轉滑梯、空中透明棧道、千秋、爬爬梯、大型跳彈床等無法盡錄！可讓小朋友盡情放電！ 場地更會定時清潔場地確保衛生。

彩虹蛋兒童遊樂場

地址：

黃竹坑香葉道22號S22 8樓全層

新蒲崗彩虹道212號The Burrow 17樓02-06室

北角英皇道383號 383 King's Road 17樓全層

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【10】Sooper Yoo —— 限時買1送1／人均$60

位於香港堅尼地城西寶城的「Sooper Yoo」佔地超過10,000平方英尺，分6大遊戲區，結合互動技術、體能訓練的遊戲場，除了讓小朋友在學習同時訓練身體，亦為家庭提供一個有趣的體驗場所，適合一家人共同享樂，增進家庭關係與樂趣。Sooper Yoo場內亦設有Cafe，當小朋友玩到累時可以吃雪糕，家長可以歎杯咖啡充充電。

Sooper Yoo

地址：堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓

門票優惠：平日$250/2組（原價$500）｜周末$320/2組（原價$640）

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【11】Ganarova——太空主題遊樂場／限時買1送1／人均最平$39.5

Ganarova是香港首個AI太空冒險主題遊樂場。場內設有六大特色遊戲區，包括4D虛擬星際激戰區、宇宙能量訓練營、人工智能裝備庫、太空無重力世界、AI星際競技場和數碼奇幻星球。同時搭配12隻獨家設計的太空戰士形象，小朋友可化身太空探險家，在遊戲中累積能力值、解鎖裝備，完成各項挑戰任務，實現「玩樂中成長」的體驗目標。

Ganarova

地址：荔枝角深盛路8號碧海藍天Aeon荔枝角店一樓

門票優惠：【買一送一】90分鐘2大2小門票 + 60個遊戲幣 | 送Ganawawa會員卡2張

平日$158/一組（原價$316） | 週末$188/一組（原價$376）

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【12】CHILDLIKE童心樂園——8,000呎動感親子遊樂場／低至半價換購門票／人均最平$53

CHILDLIKE兒童樂園是香港其中一個最大的室內兒童樂園，埸地面積共8,000呎，18大主題區，除了波波池、沙池這些必玩設施外，還有全港獨有MR互動體驗專區及水上小船漂流，我們提供孩子在安全和受控的環境中體驗體能和遊戲的樂趣的機會。

CHILDLIKE童心樂園

地址：荃灣愉景新城1029-1030號舖

門票優惠：

1家長+1小童 91折優惠＋送警局射擊遊戲

星期一至四｜$210（原價HK$230）

星期五六日公眾假期及特別日子｜$260（原價HK$280）

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【13】MOSKIDDO——3萬呎遊樂場／獨家78折

MosKiddo擁有超過30,000平方呎的空間，並設有多個不同的遊樂區域在我們的親子共玩空間中，孩子是所有歡樂活動的核心。逢星期六還有跆拳道課，讓孩子強身健體、學習紀律，培養專注力與自信心。在禮儀薰陶下學會尊重，透過晉級制度建立目標，是鍛鍊身心、促進全方位成長的最佳運動。逢星期日就有團體運動，讓孩子在奔跑中強健體魄，建立自信，學習尊重他人及運動精神。

MOSKIDDO

地址：黃竹坑香葉道 2 號 One Island South 13 樓

門票優惠：

全日通行證＋1小時課程 (1 家長+1 小童)：$350 (原價HK$450)

課程：

跆拳道｜每星期六下午12:30-1:30

團體運動｜每星期日上午9:30-10:30

預訂門票：01空間

暑假好去處【14】PowerPlay Arena —— 室內飄移車體驗／快閃限時66折

荔枝角PowerPlay Arena是室內飄移車遊戲中心，除了有5,000呎的飄移車, 刺激又好玩，還設備多款合家歡遊樂設施, 競技遊戲如大型電子踩階磚遊戲、超大擲彩虹池、夾公仔機, 推銀機、扭蛋機、氣墊球、籃球機等，大人同小朋友都啱玩！

PowerPlay Arena

地址：荔枝角D2 Place 二期3樓

門票優惠：飄移車+ Zone A 買二送一 $570（原價$855）

預訂門票：01空間 獨家優惠

暑假好去處【15】Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳 —— 二人套餐74折

紙飛機親子空間位於獨享達23000平方米開闊公園的郵輪碼頭平台上。一家人可以放鬆心情，擁抱著這城市中的綠州。一邊進行户外野餐，一邊享受维港的景色，特別是在黄昏的時候，璀燦的陽光反射在海中，金光閃閃著。小朋友可以盡情奔跑，釋放無盡的體力。

Origami Kids Cafe 紙飛機親子餐廳

地址：啟德郵輪碼頭B區北面平台N305號舖

門票優惠：入場券買1送1（平日）$138（原價$276）｜（週末及公眾假期）$198（原價$396）

預訂門票：01空間 獨家低至半價

第五部份：展覽與商場打卡

暑假好去處【1】CHIIKAWA ARTIVERSE特展——全球首座巨型迴旋木馬／130+幅原畫宇宙

去年CHIIKAWA DAY特展大受歡迎！所以今年再接再厲推出今次「CHIIKAWA ARTIVERSE特展」。這次特展分為四個宇宙領域，包括原畫宇宙、音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙及機動藝術宇宙：CHIIKAWA迴旋木馬，從視覺、聽覺等享受全方位沉浸式的藝術體驗！CHIIKAWA的原畫FANS就不能錯過原畫宇宙，可以欣賞到130+幅珍貴原畫、早期草稿及線稿。而音樂互動宇宙、裝置藝術宇宙就可以盡情跟CHIIKAWA打卡拍照。至於重頭戲就一定是全球首座CHIIKAWA巨型迴旋木馬，喜歡想登上迴旋木馬體驗一下，購票記得要揀清楚！立即購票

CHIIKAWA迴旋木馬藝術裝置首度公開亮相。（蘇琬淇攝）

+ 1

「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展

日期：2026年8月1日至9月6日

地址：尖沙咀K11 MUSEA

票價：4-11歲$170（原價）；12歲以上$200（原價）

預訂門票：Klook 更詳細報導：CHIIKAWA特展迴旋木馬｜4大注意位直擊 玩1轉幾分鐘?門票買邊款?

暑假好去處【2】Bubble Planet 泡泡星球體驗展 —— 用五官感受泡泡／11個主題展區／門票獨家減$20

喜歡感官體驗的朋友不妨去泡泡星球體驗展！展覽空間佔地超過27,000平方呎，參觀者可以穿梭11個夢幻主題展區，沉浸於充滿超大泡泡、氣球及肥皂泡的魔幻世界。各展區以光影技術、VR虛擬實境及互動裝置，帶來全方位五官刺激！無論親子家庭、朋友聚會都適合前往體驗一番！

Bubble Planet 泡泡星球體驗展

日期：2026年6月29日至8月31日

時間：

星期一、四及星期日： 10:00–19:00（最後時段 18:00）

星期五及星期六： 10:00–20:00（最後時段 19:00）

地址：啟德郵輪碼頭二樓

門票優惠：成人$270起（原價$300起）；兒童$252起（原價$280起）

預訂門票：01空間

暑假好去處【3】古埃及文明大展——雕刻巨像／0距離欣賞文物

喜歡古埃及文明的朋友去了沒有？早前門票爆滿、人山人海的古埃及文明大展來到尾聲，還沒去參觀的朋友就要把握在8月31日前去一趟！這次特展的特別之處是，很多大型展品沒有圍欄，讓參觀者可以超近距離看到古埃及的文物，文物上細緻的圖案、雕刻、被破壞過的痕跡都一覽無遺！辛努塞爾特一世巨像頭部、拉美西斯二世的半身像、圖坦卡門巨像等雕像幾乎有兩個人那麼高，就如法老站在你面前一樣，視覺感官更為震撼！立即購票

「古埃及文明大展：埃及博物館珍藏」（陳映蓉攝）

+ 2

古埃及文明大展：埃及博物館珍藏

日期：即日至2026年8月31日

開放時間：上午10:00至下午6:00（星期一、三、四及日）；上午10:00至晚上8:00（星期五、六及公眾假期）＊星期二休館

地址：香港故宮文化博物館展廳9

門票：$190（原價）

預訂門票：01空間 記者直擊報道：古埃及文明大展｜記者直擊18大文物!震撼人形棺必睇 館方研開夜展

暑假好去處【4】蒙娜麗莎沉浸展——免費走進畫框沉浸式體驗／達文西親筆素描

透過數碼互動與光影技術，參觀者可走進畫框，沉浸式感受羅浮宮名畫及文藝復興時期的藝術精粹，不用飛去法國都能感受沉浸式的古典藝術氛圍。現場更有由法國國家文藝復興博物館、意大利昂布羅修藝術博物館及大皇宮國家博物館聯盟為香港精心策劃並借出的珍貴展品，大部分更是首次在香港展出，包括4幅達文西的親筆素描和筆記，以及同期其他藝術大師的作品，如原創雕塑、畫作與版畫等。

+ 1

「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」沉浸展

日期：即日至2026年7月27日

地址：沙田文林路1號香港文化博物館

暑假好去處【5】香港藝術館——免費觀賞莫奈真跡／落地大玻璃維港靚景

位於尖沙咀的香港藝術館是近年的熱門好去處。除了因為館內2至4樓均設有落地大玻璃，可以飽覽維多利亞港的景觀外，更因為館內的常設展覽均可免費參觀！由即日起至7月29日，藝術館正舉辦「園美生活——中外園林藝術」展覽，獲法國凡爾賽宮及美國芝加哥藝術博物館等借出珍藏品，當中隔包括印象派大師莫奈的《睡蓮》及《睡蓮池》真跡！想親身欣賞這兩幅擁有百年歷史的名畫，就一定要到訪香港藝術館。

「園美生活——中外園林藝術」展覽現場（政府新聞處）

「園美生活——中外園林藝術」展覽

日期：即日至2026年7月29日

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館

暑假好去處【6】M+ —— 李昢生涯的回顧展

M+是亞洲首間全球性當代視覺文化博物館，位於香港西九文化區。 M+博物館致力於收藏、展示與詮釋二十及二十一世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像，以及香港視覺文化。M+博物館正舉辦「李昢：一九九八年至今的創作」特別展覽，這是關於李昢創作生涯的全面回顧展，匯集來自其工作室及亞洲各地收藏。持特別展覽門票更可參觀所有標準門票展覽！👉🏻 預先購票✨

M+｜李昢：一九九八年至今的創作

日期：即日至2026年至8月9日

M+｜致電一首詩．香港

日期：即日至2026年至8月30日

M+｜坂本龍一 | 觀音・聽時

日期：即日至2026年至7月9日

地址：九龍博物館道38號 西九文化區M+

預訂門票：01空間

暑假好去處【7】惠康香港情懷主題店——經典大排檔打卡位

惠康現時設有三間「香港情懷」的主題分店，而最新開幕的就是旺角星際城市商場店，店內以「地道街頭大排檔與茶餐廳文化」為主題！不單把五光十色的彌敦道照片貼滿牆身，更設置了經典懷舊郵箱等，非常適合打卡。店內更有「惠康大排檔」還原大排檔場景，無論是火水爐、火水燈還是港式汽水箱，全部都懷舊味道十足。

+ 1

惠康街頭及大排檔主題店

地址：旺角山東街47-51號星際城市商場地下

暑假好去處【8】《反斗奇兵5》FOREVER TOYS——POP UP STORE／AI動畫自拍亭

胡迪、巴斯光年返嚟喇！《反斗奇兵5》今個暑假將會登陸海港城，除了會帶來可愛的Toy Story打卡裝置，更會開設POP UP STORE，帶來800款Toy Story的主題精品，Fans可以盡情買個夠！現場更特別化身成寶妮的房間，設有多個可愛打卡位，還有限定自拍亭拍照留念，可以真人拍攝，或透過AI動畫生成，趣味十足！

《反斗奇兵5》FOREVER TOYS（海港城）

《反斗奇兵5》FOREVER TOYS @ 海港城

日期：即日起至8月31日

暑假好去處【9】apm黏黏怪物研究所——1500呎主題足球場／6米巨幕直播世界盃104場賽事

韓國人氣IP「Sticky Monster Lab」即日起已經衝入apm！五位人氣怪物成員更組隊踢波，穿上色彩繽紛的醒目球衣，在商場各個位置化身成運動造型的主題裝置，跟大家一起迎接全球足球盛事！場內設有逾1500平方呎的主題足球場、6米LED巨幕全程直播104場足球賽事，更有多個小遊戲可以挑戰。

黏黏怪物研究所闖入APM（APM圖片）

apm × Sticky Monster Lab Summer Playfest

日期：即日起至8月30日

地址：九龍觀塘觀塘道418號apm大堂層

暑假好去處【10】LEGO《拼出足球傳奇》展覽——1:8巨型3米高大力神盃／LEGO美斯、C朗／神射手挑戰

全港首個LEGO®《拼出足球傳奇》展覽暨期間限定店，即日起進駐沙田新城市廣場！今次展覽邀請了LEGO® Certified Professional洪子健（Andy Hung）動用超過15萬粒LEGO顆粒，砌成1:8比例的3米高巨型大力神盃！還有4位球星LEGO人偶，包括美斯、C朗、麥巴比及雲尼斯奧斯，全部都高度還原其神態及經典動作。現場更設有兩個互動區，分別是「足球迷創意拼砌區」和「十二碼神射手挑戰」，讓原本偏向靜態的展覽，變成可以動手參與的互動活動。

LEGO®《拼出足球傳奇》展覽

日期：即日至2026年7月19日

地址：新界沙田正街2-8號沙田新城市廣場1期3樓中庭（主場景）、1期UB樓層Play Park（其他場景）

暑假好去處【11】LEGO《開啟玩樂模式》展覽——4米高巨型樂仔DJ／巨型「天下太平」／3米高LEGO鐘樓

沙田新城市廣場聯同 LEGO®「開啟玩樂模式」！現場設有4米高巨型樂仔化身活力DJ，帶領大家體驗7大互動玩樂區。當中最矚目的莫過於全港首個巨型升級版「天下太平大對決」，大家可以親手用LEGO®顆粒拼砌武器，在放大版堡壘中展開實體對決！還有「85吋數碼塗鴉牆」、「Super Cube」跳格仔等結合科技與動感的遊戲。

沙田新城市廣場聯同 LEGO®「開啟玩樂模式」！（官方圖片）

現場更有由LEGO®專業認證大師洪子健（Andy Hung）及本地玩家團隊合作打造的「創意城市」微縮地標展。動用超過15萬粒LEGO®，還原多個沙田經典景點，包括「LEGO 鐘樓」、「獅子山」、「沙田文化博物館」等，非常適合打卡！

沙田新城市廣場 × LEGO開啟玩樂模式

日期：2026年7月24日至9月6日

地址：新界沙田正街2-8號沙田新城市廣場1期3樓

暑假好去處【12】粉紅兔子「兔」gather 瘋玩夏水禮——6米高巨型兔子／5米長充氣跳水飛魚／池畔主題期間限定店

韓國爆紅、以超浮誇搞笑表情聞名的插畫IP「粉紅兔子 My Friend Rabbit」首度登陸香港！由7月30日至9月6日，華懋集團旗下7大商場聯合打造全港首個「兔」gather 瘋玩夏水禮 Amusing Summer。其中荃灣如心廣場與沙田好運中心分別化身成「瘋玩夏水禮」和「大曬Juicy Beach」兩大主題派對，帶來9大超吸睛打卡兼互動遊戲區！

在如心廣場的「瘋玩夏水禮」，必影打卡位包括現身戶外廣場的「巨型6米高粉紅兔子」、長達5米的「充氣跳水飛『魚』造型兔子」，以及充滿夏日色彩的「『池』中梳乎浮潛區」。現場更設有「『抱』開煩惱大挑戰」和「『鴨』力全消撈撈樂」等刺激好玩的互動遊戲，趣味十足！

全港首間以池畔酒吧為主題的「粉紅兔子My Friend Rabbit主題限定店」亦會同步閃耀登場！店內齊集逾50款搞怪人氣周邊商品，當中包括在香港首度曝光的「藍色/粉色小天使掛件」、如心廣場限定的「精神系列」掛件、好運中心獨家專賣的「黑黑系列」大熱單品，以及網絡討論度極高的「金蛋天使掛件」，各位粉絲絕對不能錯過！

「兔」- gather 瘋玩夏水禮 Amusing Summer

日期：2026年7月30日至9月6日

地址：

荃灣如心廣場： 新界荃灣楊屋道8號如心廣場一期1/F中庭及戶外廣場

沙田好運中心： 新界沙田橫壆街1-15號 (其他華懋集團旗下指定商場亦有相關主題裝飾)

暑假好去處【13】Woodstock & Friends 盛夏運動會——3米高網球巨星Woodstock／Snoopy龍門神座／300款精品限定店

隨着國際足球盛事掀起運動熱潮，《花生漫畫》（Peanuts）的人氣角色 Woodstock 首度擔正做主角！由7月17日至8月31日，Woodstock 率領一眾好友進駐尖沙咀The ONE，打造「The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會」。現場設有四大打卡位、兩大體驗區及活力限定店。

運動會場中央有3米高的「Woodstock巨星發球局」，戴上頭帶、手握球拍的巨型Woodstock自信滿滿等大家來合照！旁邊還有Snoopy化身最強前鋒的「Snoopy龍門神座戰」、借彈床力量飛身入樽的「Olaf灌籃夢工場」，以及能留下勝利姿勢的「咔嚓！高光Moment更衣室」。

同場更設有以巨型運動鞋盒為設計概念的「Woodstock ＆ Friend活力限定店」，召集了逾300款運動主題及日本進口周邊精品，當中更有超過50款是全新首度登場！

The ONE • Woodstock & Friends 盛夏運動會

日期：2026年7月17日至8月31日

時間：上午10時至晚上10時（限定店為中午12時至晚上9時30分）

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE UG2中庭

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略