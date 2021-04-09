撰文：駱煥琳
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熱浪來襲，泳池泳灘又重開，是時候歎冰涼的雪糕雪條！《香港01》飲食頻道記者推介6個冰品優惠，有多款雪糕名牌如Mövenpick、Häagen-Dazs、雀巢等等，連Godiva都有！其中一款日本產品更被網民推舉成「神級」雪糕，下文更多介紹。
（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別商店而定）
是次推介的6個優惠，分別來自各大便利店及超市，方便又容易買到。特價品牌有Godiva、Mövenpick、Haagendaz、雀巢、日本直送品牌，還有維記和Häagen-Dazs新推的雪糕產品推介。👇👇👇有款被網民推舉成「神級雪糕」？按圖看全部雪糕優惠和新口味推介👇👇👇
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