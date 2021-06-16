Dazzling Cafe推出超抵優惠，有機會免費吃足一星期！另外還有十分抵買的便利店餐點，最平$8有份麵包連咖啡飲品，早餐必買！《香港01》飲食記者以下推介共10間食店的抵食優惠，折扣低至半價，麥當勞等連鎖快餐店更有贈品送。

（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）