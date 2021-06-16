撰文：駱煥琳
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Dazzling Cafe推出超抵優惠，有機會免費吃足一星期！另外還有十分抵買的便利店餐點，最平$8有份麵包連咖啡飲品，早餐必買！《香港01》飲食記者以下推介共10間食店的抵食優惠，折扣低至半價，麥當勞等連鎖快餐店更有贈品送。
（下列優惠及款式以發稿日為準，最終安排視乎個別餐廳／商店而定）
是次精選的10間食店包括麥當勞McDonald’s、肯德基KFC、鮮芋仙、鴻福堂、Dazzling Cafe、Pacific Coffee、君蘭餅店、東海堂、7-Eleven便利店及Michi Juice。
君蘭餅店買$100送$100現金券，可以分開使用，日常買包當早餐都方便！而鴻福堂優惠也低至67折！👇👇👇想知如何才免費吃到Dazzling Cafe？按圖看10間優惠詳情👇👇👇
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