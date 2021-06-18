撰文： 駱煥琳 最後更新日期： 2021-06-18 12:37

近日唐記包點新推布甸狗食品，藝人Stephy鄧麗欣主理的茶飲店1011 TEABAR亦推出Miffy造型蛋糕，除此之外，還有便利店買到的多款6月新出零食及飲品！《香港01》飲食頻道記者精選其中10款，有限定版可口可樂系列、維他氣泡檸檬茶等，部分實試話你知味道如何。（下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

是次推介的6月新出美食包括：唐記包點布甸狗布丁燒、1011 TEABAR Miffy蛋糕、維他氣泡檸檬茶、維記煨番薯雪米糍、珍珍麻婆豆腐味薯片、譚仔三哥米線「少爺啤」辣味手工啤酒、Watson’s X-Soda雞尾酒口味蘇打水、VENCHI榴槤味雪糕、懷舊插畫新裝旺寶雪條及港式打氣潮語新裝可口可樂。

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🥤同場加映1：最甜汽水是哪款🥤

超級市場、便利店內汽水款式眾多，哪款含糖量最高？記者就營養標籤上的含糖量和熱量進行比較，發現有1款甜度比芬達高2.5倍！👇👇👇第一位是韓國出品？按圖看汽水含糖量TOP 17👇👇👇

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🌶️同場加映2：全球最辣即食麵排行榜🌶️

如果自問無辣不歡，可以試跟這個2021最新的辣即食麵排行榜去吃。由美國「即食麵之神」試後評選出來，小心辣到叫阿媽！👇👇👇有款韓國拉麵一出即登上第7位！按圖看第6至10位👇👇👇

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