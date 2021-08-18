【飲食熱話 / 飲茶 / 點心】飲早茶歎一盅兩件是不少香港人週末必去的活動，但是點心起碼幾十款，總是幾款食過就絕不會再叫！最近有網民討論飲茶一定不會點或者最討厭吃的點心，當中灌湯餃、馬拉糕、山竹牛肉球等等都有不少人提及，即睇下文有無絕不會叫的點心上榜！



最近有網民討論飲茶一定不會點或者最討厭吃的點心。（香港點心關注組圖片）

有網民於Facebook群組「香港點心關注組」發文，討論飲茶一定不會點或者最討厭吃的點心，並指自己最討厭的點心就是潮洲粉果和煎堆仔，引來超過200名網民留言，紛紛分享自己飲茶絕不會叫的點心，當中灌湯餃、馬拉糕、山竹牛肉球、鯪魚球等等都有不少人提及！即睇下文睇有無自己絕不會叫的點心上榜！

【第7位】鯪魚球

不少網民都指鯪魚球的魚腥味很難頂，不過最討厭的地方，就是裏面不時會埋藏一條半條未清理乾淨的魚骨，一不小心就會中招！網民Hong Too表示：「有次比佢搞到鯁骨，以後就不會再叫！」

不少網民都指鯪魚球的魚腥味很難頂。（IG @ lioncity）

除了鯪魚球外，還有6款絕不會叫的點心！👇👇👇灌湯餃又叫自私餃？這款公認最難食！點圖睇7款飲茶一定唔會叫嘅點心👇👇👇

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