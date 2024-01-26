大圍美食15間推介｜王祖藍都推薦！米芝蓮級特濃海鮮麵／盒子吐司

大圍美食推介！大圍向來出名多價廉物美的親民食店，由街頭小食、茶餐廳以至Cafe也愈開愈多，美食控也不難找到心水飯堂！藝人王祖男1月更曾親自到大圍，介紹其中3間他喜愛的食肆，更爆出1間連譚詠麟也會去！《香港01》「好食玩飛」記者輯錄了15間當地必食的餐廳，帶大家一起來探索大圍的美食滋味！



（截圖來源：FB@王祖藍）

大圍美食15大推介！

藝人王祖藍1月在其Facebook專頁上載了2條影片，向網民介紹3間他至愛的大圍食肆。別以為平日工作繁重的他只是在錄影廠輕談當地「有乜好食」——他親身到大圍，帶大家直擊各食肆的實況！他更透露，大圍是不少藝人找不到宵夜的時候，往往會去「搵食」的地區。

大圍美食推介【藝人推介篇】

大圍美食推介【1】好湯好麵——熬足17小時湯底 日賣300碗

大圍只賣12款麵的湯麵店「好湯好麵」，被王祖藍重點介紹。店舖憑每日熬足17小時的湯底留住食客的心，日賣近300碗湯麵，更從2021年起連續3年獲米芝蓮必比登推介。也常見人排隊等進店。

王祖藍於影片中提到，該店是他光顧過的麵店之中，最足料的一間。他特別推薦2款湯麵，分別是賦有蝦油及濃郁雞味的「海龍皇湯」以及「膠膠麵」。

「海龍皇湯」配料豐富，有大蝦、魷魚、蟹肉、蠔、帆立貝等；「膠膠麵」則有厚而大片的花膠、魚肚以及黑豚肉、雲腿絲等。其中，王祖藍更大讚「膠膠麵」充滿膠質，相當美味。

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好湯好麵

地址：大圍積存街20號地舖

營業時間：星期一至日 12:00 - 17:00 18:00 - 21:30

查詢︰2813 5077



大圍美食推介【2】鹿苑粉麵餐廳——魚蛋、魚片一律手打！魚味十足

除了「好湯好麵」，王祖藍推薦另一家粉麵餐廳——鹿苑。餐廳主打港式粉麵，魚蛋、魚片一律手打製作，非用機器製造。王祖藍在片段中讚魚蛋真材實料，甚至吃得到碎魚骨。他亦透露自己最喜歡一邊吃魚蛋粉，一邊喝餐廳供應的豆漿。

鹿苑粉麵餐廳

地址：大圍大圍道55-65號金禧商場地下7號舖

營業時間：星期一至日06:30 - 00:00

查詢︰2695 1040



大圍美食推介【3】大圍小食——港式小食雲集！體積大、味道足

除了餐廳，王祖藍亦推薦了小食店——「大圍小食」。王祖藍表示，該店小食種類十分多，有體積大如手的炸雞腿、烤鵪鶉蛋、車仔麵、煎釀三寶、狗仔粉、雞蛋仔、蛤仔餅等，款式非常多元。

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王祖藍特別介紹了咖哩魚蛋、銀針粉與豬大腸。當中，他大讚魚蛋具腥味，味道十足；而豬大腸則新鮮熱辣，甚至熱得燙口，亦非常香脆，讓他停不了口。

大圍小食

地址：大圍富嘉花園22號地舖

營業時間：06:00 – 01:45



大圍美食推介【米芝蓮推介篇】

大圍美食推介【4】大圍小館——懷舊中菜厚切叉燒、眼淚流沙包

大圍街坊中菜館「大圍小館」，以招牌明爐厚切叉燒聞名，更有多款懷舊點心及小菜如蘿蔔糕炒蟹、腐乳蝦球炒西蘭花等，多年來登米芝蓮必比登推介。

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大圍小館

地址：大圍積福街92號地舖

營業時間：星期一至日10:30-15:30 18:00 - 22:30

查詢︰2339 0189 / 2339 1319



大圍美食推介【親民餐廳／小食篇】

大圍美食推介【5】華輝小食——人龍店 必食手撕雞腸粉、手工粢飯

大圍街坊小店「華輝小食」出名手撕雞腸粉及手工粢飯，每次來到，門外都現長長人龍！

手撕雞腸粉有不同辣度，由原味至地獄級辣，一共有7級辣度可供選擇，由於辣度強勁，所以不太能吃辣的人建議選BB辣，而手撕雞帶皮，加入辣汁更爽口入味；腸粉則薄身彈牙，整體都不錯！至於手工粢飯，可自選餡料配搭，不過絕大部分人也會揀手撕雞腸粉加粢飯，內裡有肉鬆和酸菜，非常足料！

華輝小食

地址：大圍積福街積壽4D號舖

營業時間︰10:00 - 03:00



大圍美食推介【6】坤記腸粉——大圍街坊老店 $12/6條腸粉

「坤記腸粉」是大圍一間正宗港式腸粉店，小店雖然不起眼，卻帶有濃厚的人情味，每天都吸引著大批街坊前來品嘗。坤記腸粉的招牌腸粉出名薄如紙，彈牙，配以醬汁，更能提升其風味。值得一提是，腸粉不過$12/6條，價錢十分親民，不失為一個價廉物美的地區美食選擇。

坤記腸粉（圖片來源：IG@坤記腸粉官方）

坤記腸粉

地址：大圍積富街石屋(近積德里)

營業時間：星期一至日07:00 - 20:00

查詢︰2682 0093



大圍美食推介【7】禦犇麵館——大圍必吃牛三寶粉麵

愛牛的朋友，必要去大圍的禦犇麵館嘗馳名的牛三寶粉麵，一碗麵有齊牛腩、崩沙腩及手打牛丸，加上自選麵／河粉／米線，不過也是五十元上下，好親民抵食！這兒的牛腩獲網民大讚煮得恰到好處，清淡但有味道，肥瘦適宜，手打牛丸也勁道十足，且份量頗多！

禦犇麵館

地址：大圍村南道53號地舖

營業時間：星期一至日11:00 - 23:30

查詢︰2389 6368



大圍美食推介【8】捌哥‧馬拉籽——馬拉菜名店任添肉骨茶

深水埗起家的人氣馬拉菜，招牌馬來西亞菜式包括無限任添的肉骨茶、超邪惡鮮牛油咖央多士、娘惹喇沙、檳城蝦麵等統統都可以品嚐得到。當中部分食材如肉骨茶湯料、多士麵包更是由馬來西亞空運到港，能夠吃到地道滋味。

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捌哥‧馬拉籽

地址：大圍積存街14號地下

營業時間：星期一至日11:00 - 22:00

查詢：2884 0886



大圍美食推介【9】在家居酒屋——溫馨日式料理人氣旋風滑蛋丼

這間日式居酒屋位處村屋，環境清靜，店內設計簡約又溫馨，令人有身處家中的舒適感。小店最受歡迎的旋風滑蛋丼，將雞蛋捲成漩渦形狀，雞蛋嫩滑又有蛋香，賣相吸引！另外亦有多款日式小吃如明太子玉子燒、串燒、魚生等。

在家居酒屋

地址：大圍下徑口村154號地舖

營業時間：12:00 - 15:00，18:00 - 23:00

查詢︰2646 3668



大圍美食推介【茶室／咖啡店篇】

大圍美食推介【10】The Shack Cafe——有汪星人坐鎮的度假風Cafe

大圍的度假風Cafe——「The Shack Cafe」設計怡人，店內有兩層高的木系裝潢配上特色吊燈，相當有到了東南亞國家遊覽的感覺！店內更有可愛狗店主坐鎮，特別適合喜愛小動物的朋友！

餐廳主打輕食、牛角包窩夫、各式飲品和特調咖啡，當中包括必試煙三文魚牛油果卷、開心果夾心牛角酥、朱古力窩夫等，好適合假期去一趟！

▼▼▼更多The Shack Cafe的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【11】老去茶事——活化茶文化 先苦後甜鍋煮奶茶

大圍咖啡店「老去茶事」，Cafe的佈局，但以喝茶為主，招牌是鍋煮燕麥奶茶。記者點了「先苦後甜鍋煮奶茶」，茶底是人參烏龍、碳焙鐵觀音，加薑糖水及Tea Master 燕麥奶熬煮。先喝一口奶茶後，加適量蜜糖調和，點出「先苦後甜」的主題。店主分享到帶麥香的燕麥奶比其他奶類更能與茶匹配。鍋煮奶茶所用的是Tea Master 燕麥奶，質地較濃稠；而一般茶Latte會用普通燕麥奶，令茶香及茶味更明顯。

▼▼▼更多老去茶事的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【12】E for Egg——爆餡盒子吐司 勁多人排隊

主打盒子吐司的E for Egg，有多款賣相精緻足料的盒子吐司，包括金沙軟殼蟹三文魚籽海鮮沙律、焦糖雞蛋布丁及雙重三文魚芝士滑蛋等口味！仲可以試埋荷包蛋造型的招牌奶蓋咖啡。

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▼▼▼更多E For Egg的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【13】屋子咖啡——日系打卡Cafe 水泡窩夫鬆餅

大圍有的文青Cafe屋子已屹立大圍多年，簡約的日系風格，店內主打多款日式家庭料理為主茶泡飯、日式小食、甜品，甜品出色，多款水泡窩夫鬆餅加雪糕球最吸引又可口！

屋子咖啡

地址：大圍積信街49號安信樓地下P號舖

營業時間：星期一至五 12:00 - 22:00；周末及假期 11:30 - 22:30

查詢︰2677 3218



大圍美食推介【麵包/甜品篇】

大圍美食推介【14】Dear Coffee & Bakery——手製麵包及Bagel

主打自家製手工麵包及Bagel的小店，每月都會推出新款麵包，包括水果夾心Bagel、創新口味鬆餅如Lotu醬咖啡鬆餅、XO醬臘腸鬆餅，更有融入特式小食如泰式生菜包、手撕雞等的特色麵包。

▼▼▼更多Dear Coffee & Bakery的特色美點、地址、開放時間：

大圍美食推介【15】傅師傅——歷史悠久的甜品舖炸雪糕、芒果梳乎厘

大圍地膽會推介在區內好耐歷史的甜品舖--傅師傅，西式甜品包括炸雪糕、凍芒果梳乎厘、紫薯鮮奶蛋等，平民價錢吃酒店級師傅水準的甜品。

（圖片來源：IG@傅師傅甜品小食官方)

傅師傅甜品小食

地址：大圍大圍村第六街1號地下

營業時間：星期一至日12:00 - 01:00

查詢︰2687 0668

