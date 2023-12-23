聖誕樹2023｜香港8大打卡推薦 金色Dior聖誕樹、西九文化區

香港聖誕樹打卡2023｜聖誕樹是聖誕節的象徵，每年踏入12月，香港各區都會看到經過精心布置的華麗聖誕樹，供大家觀賞同時，感受佳節氛圍！今次，《香港01》好食玩飛記者為大家精選全港8大至打卡的聖誕樹，由超過20米的西九臨海聖誕樹、金光閃爍的Dior主題聖誕樹、夢幻的星海聖誕樹等均有，無論你是當地居民還是遊客，一定不要錯過這些精彩的聖誕樹打卡推介！



聖誕樹打卡全港8大推介！西九20米臨海樹/DIOR金樹/中環星海樹

聖誕樹打卡推介【1】西九文化區——臨海20米聖誕樹水上煙火表演

西九文化區今年聖誕期間再辦「香港繽紛冬日巡禮」並再次搖身一變成為聖誕小鎮。今年除了繼續會20米高的巨型聖誕樹、聖誕小屋、閃爍的節日裝飾，更會有冬日水上煙火表演。

香港繽紛冬日巡禮

地點：西九文化區藝術公園

日期：即日至2024年1月1日（煙花發放日子為：12月9日、10日、16日、17日、23日、24日、25日和26日，於晚上20:00開始發放）



聖誕樹打卡推介【2】香港迪士尼樂園——18米高飄雪聖誕樹 結合無人機表演超震撼

香港迪士尼樂園今年聖誕將會舉辦「A Disney Christmas」節慶活動，今次除一如既往，有超打卡的18米高飄雪聖誕樹、整條美國小鎮大街換上聖誕燈飾，今年更新加了無人機表演，還大家有更與別不同的亮燈體驗！

購票連結：Disneyland 香港迪士尼樂園入場門票 - 限時推廣瑪【DISNEY86】享低至原價86折優惠！「01空間」低至半價換購

+ 2

A Disney Christmas

地點：香港迪士尼樂園

日期：即日起至2024年1月1日（「夢想成真聖誕樹亮燈禮」於晚上18:15開始演出）



聖誕樹打卡推介【3】大館——聖誕遊樂場 馬戲主題重拾愉快童年

今個聖誕，大館搖身一變成為彌漫歡樂氣氛的聖誕遊樂場！今年大館聯乘馬會，以「馬會呈獻：小心意 • 大衆樂」為主題，大家不但可看到12米高的大型地標戶外聖誕樹、每天上演著聖誕燈光表演，會場還不時上演馬戲表演、音樂會及設有遊樂場裝置，讓人重拾童趣！

大館 聖誕燈光表演

地點：大館檢閱廣場

日期：即日起至2024年1月1日（18:00-21:30，每半小時一次）



聖誕樹打卡推介【4】K11 Musea——Dior聖誕夢幻樂園

今年聖誕K11 MUSEA將轉化為一座璀璨的黃金宮殿，靈感主要源自1851年的英國倫敦世界博覽會「The Great Exhibition」。當中，最吸引人的莫過於位於地下 Promenade 及 Opera Theatre的「Dior聖誕夢幻樂園」，內有高達15米的Dior聖誕樹，其周圍佈置了旋轉木馬、幸運星與經典香薰瓶的裝飾，為您營造出一個奢華而夢幻的節日氛圍。

K11 MuseaDior聖誕夢幻樂園

地點：地下 Promenade 及 Opera Theatre

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕樹打卡推介【5】香港ifc商場——8.5米高巨型聖誕樹 歐洲滑雪主題

雖然香港無緣下雪，不過想體驗白色聖誕，去香港ifc商場一樣可以！今次，ifc以「SnowPark」為題，一樓中庭將還原歐洲滑雪勝地，特設七大雪地打卡位及數碼互動裝置，讓大家透過多重感官體驗經歷非一般的雪地夢幻之旅！此外，園內最吸睛莫過於8.5米巨型聖誕樹，配合漫天飄雪效果，讓人能全程陶醉玩樂賞好時光。

「SnowPark」雪感白色聖誕

地點：ifc商場一樓中庭

日期：即日起至2024年1月1日



聖誕樹打卡推介【6】花園道三號——10米高巨型聖誕樹+樓梯星海

今年花園道三號成為令人目眩神迷的節日亮點，以巨型聖誕樹及銀閃閃的星海樓梯夜燈點亮中環，成為市民和遊客必到的聖誕打卡新地標！當中必影的莫過於10米高巨型聖誕樹，整條樓梯也有星星燈海，為這個繁忙的商業區添上浪漫的聖誕氛圍！

延伸優惠：聖誕快閃酒店優惠獨家64折｜the Arca雅格酒店 海景客房包早餐+雙人聖誕晚餐｜人均$1340｜ 低至半價預訂

花園道三號聖誕樹樓梯裝飾

地點：中環花園道三號

日期：即日起至2023年12月31日



聖誕樹打卡推介【7】新都會廣場——夢幻冬日雪之國

今年新都會廣場推出「夢幻冬日雪之國」，以紐約中央公園為主題，以4大慶典登場，共譜冬日聖誕交響曲。在展場中央，有7米高聖誕樹、Bling雪玻璃球及幻彩水晶球，打卡一流！此外，場內又有飄雪匯演、「冬日雪．祭」聖誕美食手作市集，不失為一個浪漫好去處！

延伸優惠：聖誕快閃酒店優惠獨家64折｜the Arca雅格酒店 海景客房包早餐+雙人聖誕晚餐｜人均$1340｜ 低至半價預訂

新都會廣場「夢幻冬日雪之國」

日期： 即日起至2024年1月1日

活動時間： 10:00-22:001

活動地點： 新都會廣場L4露天廣場



聖誕樹打卡推介【8】大埔LAKE HOUSE——巨型聖誕樹

不想和太多人逼，可去大埔的白鷺湖畔Lake House！這兒每年聖誕節都會裝置，今年就以馬戲團聖誕節為題，可與10米高聖誕樹和聖誕老人雪橇打卡。另外，Lake house不似商場般謝絕寵物，這兒歡迎毛孩進場，想人寵共樂的好去處。

白鷺湖畔Lake House

日期：即日起至2024年1月1日

開放時間：18:00-23:30

入場費：$150（通行證、連6個攤位代幣）

