2023年4大聖誕市集推介|HKT巨型夾扭蛋機贏逾$70萬獎品兼做善事！

聖誕市集2023｜每逢聖誕節，逛聖誕市集幾乎是每個歐洲國家市民傳統節目，除了可以買到特色禮物之外，最重要是感受節日的氣氛。近年香港不少地方亦會舉辦聖誕市集，與市民歡度節日。記者整合了4個香港必去的聖誕市集，其中位於太古坊糖廠街的白色聖誕市集更設有巨型夾扭蛋機，有得玩之餘還可以做慈善幫助別人，普天同慶。



聖誕市集2023【1】鰂魚涌太古坊糖廠街白色聖誕市集 3米巨型夾扭蛋機贏一年寬頻服務、雙人首爾滑雪連住宿體驗

太古坊糖廠街再次舉辦白色聖誕市集2023，今年市集設有多個必到打卡位，而最觸目之處，莫過於HKT三米高巨型夾扭蛋機的進駐，夾扭蛋機內藏超過5,000份，總值超過港幣70萬的豐富獎品。

聖誕市集設有一個3米高巨型夾扭蛋機，裡面有多達5000份禮物，總值超過$70萬。（圖片來源：HKT）

參加者只需要捐款港幣20元就可以夾扭蛋一次，奬品包括csl 本地流動數據、網上行入屋寛頻、 Now TV 娛樂服務一年 ， Club Travel 雙人首爾滑雪體驗連兩晚住宿等 ，而且保證中獎，人人有份，參加次數亦不限，玩得愈多，獲得大獎的機會就愈大！而今次活動所得的捐款都不扣除成本，全數捐予 「愛心聖誕大行動」，用作扶助香港的弱勢社群。

除此之外，夾扭蛋機背後亦設有一個巨型飄雪水晶球，市民更可走入其中拍照，記錄這個難忘的「白色聖誕」。想一次過夾扭蛋、贏獎品、做善事、於飄雪水晶球打卡 ，一定不能錯過。

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按圖看夾扭蛋機豐富獎品

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太古地產 2023 白色聖誕市集—CHOCOLAND

HKT「Unlock the Wonder of Christmas」 巨型夾扭蛋機

日期：2023年11月30日至12月3日；12月8日至12月10日

時間：中午12時至晚上9時（星期四、五）｜中午12時至晚上8時（星期六）｜中午12時至晚上7日（星期日）

地點：鰂魚涌太古坊糖廠街

捐款方法：以電子支付工具（Tap & Go「拍住賞」、八達通或轉數快）捐款$20，或於The Club 購物平台上以100 Club積分兌換， 即可參加夾扭蛋遊戲及贏取獎品 。如以Tap & Go「拍住賞」捐款，更可免費多玩一次

更多詳情：https://www.hkt.com/whitexmas2023

聖誕市集2023【2】赤柱市集逾150個攤檔 體驗南半球的熾熱氣氛

提起香港的聖誕市集，很多人自然會聯想起赤柱聖誕市集。今年市集特別以澳洲聖誕傳統為主題，打造了「Chillmas by the Sea」聖誕市集，由12月9日至12月26日，一連3個周末周日及聖誕節於赤柱海濱舉行。現場有人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售。另外，與往年一樣，於赤柱廣場美利樓亦設有市集，售賣聖誕有關產品。全場共有超過150個攤檔讓你輕鬆逛個夠，感受來自南半球的火熱聖誕氣氛。

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赤柱廣場「Chillmas by the Sea」

日期：2023年12月9至10日、16至17日及23至26日（一連三個星期六、日及公眾假期，共8天）

時間：中午12時至下午8時

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

聖誕市集【3】AIRSIDE可口可樂聖誕市集 嚐特色美食逛原創手作攤位

說到最新的聖誕市集，莫過於今年首次舉辦的「Coca-Cola®️ x白紙」聖誕市集。它於啟德大型新商場AIRSIDE舉行，除了可以暢飲可口可樂之餘，當然亦不少得多款特色美食攤檔和本地原創手作攤位，與摯愛親朋歡聚節日還可入手別具創意的聖誕禮物。大會更安排了世界巡遊的可口可樂美食車，停泊在聖誕美食村，供市民入場打卡留念，在佳節中留下回憶。

（圖片來源：照片由可口可樂公司提供）

Coca-Cola®️ x 白紙市集

日期：12月23日至26日

時間：下午1時至9時（12月23、25至26日）｜下午1時至10時（12月24日）

地點：九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 地下露天廣場 及 G008-G009 號舖

聖誕市集【4】上水廣場Xmas Beauté Town帶毛孩參加扮嘢大賽

如果家中有小毛孩，又想讓牠們感受滿滿的聖誕氣氛，就一定要去上水廣場的「聖誕毛孩冬日市集」了。市集由即日起2024年1月1日在北區上水廣場5樓晴空花園舉行，市集除了有多款美食和寵物用品外，更有戶外休憩區和用餐區，可以讓小毛孩盡情放電。另外，於12月24日大會更舉辦Santa Paws扮嘢大賽，讓主人和毛孩可以為節日悉心裝扮自己！想和心愛的小毛孩一起歡度佳節，就不可錯過了！

Landmark North 上水廣場「Xmas Beauté Town」

日期：即日起至2024年1月1日

時間：早上9時至下午10時

地點：上水廣場2樓庭及5樓晴空花園