2023年4大聖誕市集推介|HKT巨型夾扭蛋機贏逾$70萬獎品兼做善事！

聖誕市集2023|每逢聖誕節,逛聖誕市集幾乎是每個歐洲國家市民傳統節目,除了可以買到特色禮物之外,最重要是感受節日的氣氛。近年香港不少地方亦會舉辦聖誕市集,與市民歡度節日。記者整合了4個香港必去的聖誕市集,其中位於太古坊糖廠街的白色聖誕市集更設有巨型夾扭蛋機,有得玩之餘還可以做慈善幫助別人,普天同慶。



聖誕市集2023【1】鰂魚涌太古坊糖廠街白色聖誕市集 3米巨型夾扭蛋機贏一年寬頻服務、雙人首爾滑雪連住宿體驗

太古坊糖廠街再次舉辦白色聖誕市集2023,今年市集設有多個必到打卡位,而最觸目之處,莫過於HKT三米高巨型夾扭蛋機的進駐,夾扭蛋機內藏超過5,000份,總值超過港幣70萬的豐富獎品。

聖誕市集設有一個3米高巨型夾扭蛋機,裡面有多達5000份禮物,總值超過$70萬。(圖片來源:HKT)

參加者只需要捐款港幣20元就可以夾扭蛋一次,奬品包括csl 本地流動數據、網上行入屋寛頻、 Now TV 娛樂服務一年 , Club Travel 雙人首爾滑雪體驗連兩晚住宿等 ,而且保證中獎,人人有份,參加次數亦不限,玩得愈多,獲得大獎的機會就愈大!而今次活動所得的捐款都不扣除成本,全數捐予 「愛心聖誕大行動」,用作扶助香港的弱勢社群。

除此之外,夾扭蛋機背後亦設有一個巨型飄雪水晶球,市民更可走入其中拍照,記錄這個難忘的「白色聖誕」。想一次過夾扭蛋、贏獎品、做善事、於飄雪水晶球打卡 ,一定不能錯過。

+ 1

按圖看夾扭蛋機豐富獎品

+ 3

太古地產 2023 白色聖誕市集—CHOCOLAND

HKT「Unlock the Wonder of Christmas」 巨型夾扭蛋機

日期:2023年11月30日至12月3日;12月8日至12月10日

時間:中午12時至晚上9時(星期四、五)|中午12時至晚上8時(星期六)|中午12時至晚上7日(星期日)

地點:鰂魚涌太古坊糖廠街

捐款方法:以電子支付工具(Tap & Go「拍住賞」、八達通或轉數快)捐款$20,或於The Club 購物平台上以100 Club積分兌換, 即可參加夾扭蛋遊戲及贏取獎品 。如以Tap & Go「拍住賞」捐款,更可免費多玩一次

更多詳情:https://www.hkt.com/whitexmas2023

聖誕市集2023【2】赤柱市集逾150個攤檔 體驗南半球的熾熱氣氛

提起香港的聖誕市集,很多人自然會聯想起赤柱聖誕市集。今年市集特別以澳洲聖誕傳統為主題,打造了「Chillmas by the Sea」聖誕市集,由12月9日至12月26日,一連3個周末周日及聖誕節於赤柱海濱舉行。現場有人氣品牌、聖誕精品、手作、美食及澳洲特產發售。另外,與往年一樣,於赤柱廣場美利樓亦設有市集,售賣聖誕有關產品。全場共有超過150個攤檔讓你輕鬆逛個夠,感受來自南半球的火熱聖誕氣氛。

+ 3

赤柱廣場「Chillmas by the Sea」

日期:2023年12月9至10日、16至17日及23至26日(一連三個星期六、日及公眾假期,共8天)

時間:中午12時至下午8時

地點:赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

聖誕市集【3】AIRSIDE可口可樂聖誕市集 嚐特色美食逛原創手作攤位

說到最新的聖誕市集,莫過於今年首次舉辦的「Coca-Cola®️ x白紙」聖誕市集。它於啟德大型新商場AIRSIDE舉行,除了可以暢飲可口可樂之餘,當然亦不少得多款特色美食攤檔和本地原創手作攤位,與摯愛親朋歡聚節日還可入手別具創意的聖誕禮物。大會更安排了世界巡遊的可口可樂美食車,停泊在聖誕美食村,供市民入場打卡留念,在佳節中留下回憶。

(圖片來源:照片由可口可樂公司提供)

Coca-Cola®️ x 白紙市集

日期:12月23日至26日

時間:下午1時至9時(12月23、25至26日)|下午1時至10時(12月24日)

地點:九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 地下露天廣場 及 G008-G009 號舖

聖誕市集【4】上水廣場Xmas Beauté Town帶毛孩參加扮嘢大賽

如果家中有小毛孩,又想讓牠們感受滿滿的聖誕氣氛,就一定要去上水廣場的「聖誕毛孩冬日市集」了。市集由即日起2024年1月1日在北區上水廣場5樓晴空花園舉行,市集除了有多款美食和寵物用品外,更有戶外休憩區和用餐區,可以讓小毛孩盡情放電。另外,於12月24日大會更舉辦Santa Paws扮嘢大賽,讓主人和毛孩可以為節日悉心裝扮自己!想和心愛的小毛孩一起歡度佳節,就不可錯過了!

Landmark North 上水廣場「Xmas Beauté Town」

日期:即日起至2024年1月1日

時間:早上9時至下午10時

地點:上水廣場2樓庭及5樓晴空花園