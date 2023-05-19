港男$300淘寶聲控風扇燈　網民好奇如何叫喚？樓主指開關有暱稱！

智能家居愈漸普及，不少人為方便或選擇添置智能燈、智能飯煲等。近日有名男網民分享，經淘寶入手智能聲控風扇燈，到貨後全程自己安裝，前後花費大約$300，吸引不少網民熱議，更好奇如何聲控，樓主指開關要叫特別暱稱。



$300聲控風扇燈 樓主：開關要叫...

天氣轉熱風扇不可少，最近有男網民在Facebook群組「淘寶開心share」發帖分享，指其經淘寶購入一款聲控風扇燈，指「三舊水，聲控風扇燈，自己裝埋」，並附上一張相片，吸引大批網民留言讚好。

（圖片來源：FB@淘寶開心share）

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從相片中可見，該款聲控風扇燈體積不小，外圍是亞克力面罩用於照明，內部為扇葉，再配上導風網。樓主表示，自己是持牌電工，安裝工具齊全的情況下，10至15分鐘已經可以完成安裝，不過風扇燈始終需安裝在天花板，有一定重量，樓主提醒，無牌其實更應不要自己搞，建議尋找專業人士。目前該款風扇燈於淘寶售¥199起（約$224港元）。

示意圖（圖片來源：淘寶）

有不少網民表示，對於風扇燈的聲控功能甚感興趣，「點樣聲控？要講普通話？」、「係咪瞓瞓下覺，聽到鼻鼾聲會自己開燈」，樓主回覆指「支燈有名的…要叫佢小艾開燈，佢先會開」。

▼網民Facebook群組留言▼

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雖然看似方便，但都有不少用過的網民表示，風扇燈風力尚算不錯，「吹得幾舒服」，不過最麻煩是較難拆洗，連樓主都直言後悔購買，「呢隻要成支拆落嚟先拆到扇葉」，認為相當難拆除，建議網友們有興趣「可留意啲扇葉外露嘅，會易拆好多」。大家又有無興趣呢？