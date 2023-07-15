深圳美食｜安蒂婭美蘭酒店海鮮自助餐　龍蝦鮑魚外200+道菜任食

深圳安蒂婭美蘭酒店（Anthea Hotel）海鮮自助餐廳，多到堆成山的海鮮、壽司、甜品，鮮食材、高顏值、好環境、優服務，大口吃肉，盡在安蒂婭美蘭酒店。



高品質位上菜品，即刻回本！

芝士焗龍蝦，現點現做！精選新鮮個頭大的澳洲青龍，蝦肉肥美鮮嫩，飽滿Q彈，芝士奶香濃郁，味道妙到起飛！

選用新鮮肥美的「鮑魚之王」！鮑魚Q彈韌勁，鮑汁鮮香濃郁！搭配粒粒飽滿的泰國香米飯，香味撲鼻，超得勁！

從海南專程運送來的椰子，加上高品質雪燕，Q彈絲滑！淡淡香甜，軟嫩誘人，最適合女孩子們啦~

無限量海鮮「山」，滿足感MAX！

多到堆成「山」的新鮮螃蟹，一次性收割你的胃容量！海鮮那股鮮甜簡直能刺激到全身，滿足感MAX！無限量任嘆，立馬安排上！

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新鮮的的螃蟹、牡蠣、大蝦……各個色澤誘人，肉厚味美，鮮甜上頭，每口都是味蕾上的絕美享受！嘗一口，你絕對忘不了！

夏天的快樂當然少不了小龍蝦的參與！每一隻都肥美飽滿，特色烹飪入味三分！鮮香惹味，一試難忘！

日料區為您提供了豐富的壽司類型，讓你一次吃過癮！三文魚、鰻魚、蟹柳、海螺……總有一款能滿足你味蕾！

吃完肉質鮮美的海鮮，當然得來上一杯清爽可口的特調！精心準備了各種酒水，任君挑選！喝上一口，既解膩又爽口！現點現調，滿足個人專屬口味！品特調，享美食自由，幸福感立刻飆升。這麼優秀，哪能讓人不上頭！

簡約大方的環境，十分舒心

店內環境簡約大氣，空間寬敞，位置擺放整齊，明亮乾淨的感覺讓進門的顧客都眼前一亮！舒適的環境讓食客們在這裏能夠吃的更放心！無論是兩人浪漫約會還是好友聚餐，通通能滿足！高品質食材，超200道美食，選它準沒錯！

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安蒂婭美蘭酒店．海鮮自助餐廳

店鋪地址：深圳市寶安區西鄉街道水庫路108號安蒂婭美蘭酒店1樓

營業時間：週一至週日11:30-14:00，18:00-21:00

聯繫電話：0755-23207199

人均：¥200+



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