Zalora HK攻略｜信用卡優惠碼/退貨教學 優惠低至7折
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ZALORA 必買品牌
時尚服飾品牌：Dickies｜FILA｜Tommy Hilfiger｜Calvin Klein｜Timerland ｜MLB
精品品牌：Coach｜Kate Spade｜Burberry｜Gucci｜Michael Kors
美妝與護膚品牌：ghd｜La Mer｜Clarins｜Le Labo｜Dior ｜SK-II
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ZALORA 網上購物流程
在 ZALORA 官網購物非常簡單便捷，即使是初次使用者也能快速上手。
1. 下載應用程式或進入官網： 前往 iTunes App Store 或 Google Play 搜尋並下載「ZALORA」應用程式，或直接開啟 ZALORA 官方網站。
2. 註冊新帳戶： 打開應用程式或進入官網後，按照頁面提示註冊新帳戶。您可以選擇使用電子郵件、Google 帳戶或 Facebook 帳戶進行註冊。
3. 開始購物： 註冊成功後，即可開始瀏覽商品。您可以將心儀的產品加入購物車，然後前往購物車頁面進行下一步。
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ZALORA 退貨詳情：30 天免費退貨服務
ZALORA 提供簡單便捷的 30 天免費退貨服務。目前 7-11、CIRCLE K (OK 便利店) 和 ALFRED 智能櫃的退貨服務將會暫時中止。如需免費退貨，可以選擇以下方式：
順豐站投遞： 前往順豐站投遞您的退貨包裹 。
順豐上門收件： 也可以選擇順豐上門收件服務，但此服務需另支付港幣 $39 的費用 。
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