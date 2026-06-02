Zalora HK攻略｜信用卡優惠碼/退貨教學 優惠低至7折

【Zalora HK 網購攻略】Zalora作為亞洲領先的網上時裝平台，匯聚海量國際及本地品牌，讓您安坐家中便能緊貼潮流。想輕鬆選購心儀服飾，並盡享獨家優惠和便捷服務？即睇本篇攻略教你如何輕鬆網購、退貨教學，善用promo code享折上折優惠！



立即購物🛍️ ZALORA官網

精選優惠｜限時低至7折

女裝優惠專區｜男裝優惠專區

ZALORA 必買品牌

時尚服飾品牌：Dickies｜FILA｜Tommy Hilfiger｜Calvin Klein｜Timerland ｜MLB

精品品牌：Coach｜Kate Spade｜Burberry｜Gucci｜Michael Kors

美妝與護膚品牌：ghd｜La Mer｜Clarins｜Le Labo｜Dior ｜SK-II

立即購物🛍️ ZALORA官網

ZALORA 減價必買【1】男女同款WALLACE輕巧彈性防風外套 （原價HK$1,370）

立即購買👉🏻 National Geographic防風外套

男女同款WALLACE輕巧彈性防風外套 （原價HK$1,370）

ZALORA 減價必買【2】Veja Campo Chromefree Sneakers（原價HK$1,440）

立即購買👉🏻 Veja Sneakers

Veja Campo Chromefree Sneakers（原價HK$1,440）

ZALORA 減價必買【3】Gucci 女士眼鏡黑色（原價HK$ 2,805）

立即購買👉🏻 Gucci 女士眼鏡

Gucci 女士眼鏡黑色（原價HK$ 2,805）

ZALORA 減價必買【4】Burberry 女士單肩包棕色（原價HK$ 4657.6）

立即購買👉🏻 Burberry 單肩包

Burberry 女士單肩包棕色（原價HK$ 13,087）

ZALORA 減價必買【5】La Mer 海藍之謎 肌底修護液 150ml（原價HK$1,738）

立即購買👉🏻 La Mer肌底液

La Mer 海藍之謎 肌底修護液 150ml HK$693（ZALORA官網)

**實際結帳金額請以官網最終顯示為準，讓您享有折上折的驚喜**

ZALORA 網上購物流程

在 ZALORA 官網購物非常簡單便捷，即使是初次使用者也能快速上手。

1. 下載應用程式或進入官網： 前往 iTunes App Store 或 Google Play 搜尋並下載「ZALORA」應用程式，或直接開啟 ZALORA 官方網站。

2. 註冊新帳戶： 打開應用程式或進入官網後，按照頁面提示註冊新帳戶。您可以選擇使用電子郵件、Google 帳戶或 Facebook 帳戶進行註冊。

3. 開始購物： 註冊成功後，即可開始瀏覽商品。您可以將心儀的產品加入購物車，然後前往購物車頁面進行下一步。

立即購物🛍️ ZALORA官網

ZALORA 退貨詳情：30 天免費退貨服務

ZALORA 提供簡單便捷的 30 天免費退貨服務。目前 7-11、CIRCLE K (OK 便利店) 和 ALFRED 智能櫃的退貨服務將會暫時中止。如需免費退貨，可以選擇以下方式：

順豐站投遞： 前往順豐站投遞您的退貨包裹 。

順豐上門收件： 也可以選擇順豐上門收件服務，但此服務需另支付港幣 $39 的費用 。

立即購物🛍️ ZALORA官網

購買 ZALORA VIP 會員：無限次免運費與獨家福利

成為 ZALORA VIP 會員，您可以享受更多獨家福利和無限次免運費服務！只需每年港幣 $149 的價格訂閱 ZALORA VIP，您就能擁有高級會員資格 。

ZALORA VIP 會員4大福利：

1. 尊享一年 365 天無限次免運費服務（不限消費金額）

2. 優先享受促銷優惠

3. 優享客戶服務

4. ZALORA 的獨家合作夥伴有機會不定時推出優惠給 ZALORA VIP 會員

相比以往要購買滿港幣 $399 才免運費的門檻，ZALORA VIP 計劃更優惠和吸引 ！

立即購物🛍️ ZALORA官網

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略