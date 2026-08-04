iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜8月折扣 HK01獨家優惠碼

網店優惠碼2026！iHerb/Adidas/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！

1. iHerb 優惠碼

88健康嘉年華｜所有用戶輸入優惠碼可享 75 折優惠

優惠期：即日起 至 2026年8月11日12AM

優惠碼：8826A

夏季健康大特賣｜​Nature's Way商品 7 折優惠

優惠期：即日起 至 2026年9月1日2:59PM

優惠碼：NWYHK7

限時優惠｜優惠商品低至 3 折

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指定產品買兩件，第二件 2 折

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iHerb 自主研發品牌低至 35 折

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抗曬產品第二件半價

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2. Dyson 優惠

會員優惠｜購買指定產品滿$3,000輸入優惠碼即減$200，滿$6,000即減$500折。

優惠期：即日起 至 2026年7月31日

$3000減$200折扣：MYDYSON20Y

$6,000減$500折扣：MYDYSON50Y

3. Trip.com 優惠

《香港01》獨家｜預訂酒店即享額外 5% 折扣（上限最高$70）

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4. 豐澤 Fortress 網店優惠

夏日折慶大開催｜精選人氣產品每週輪流登場！超過200件人氣產品低至驚喜價！

優惠期：即日起 至 2026年9月30日

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5. ToysRUs 玩具反斗城 網店優惠

Play All Summer | 精選產品半價與加購優惠

優惠期：即日起 至 2026年8月31日

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6. Apple 網店優惠

Apple Back To School優惠｜購買指定MacBook Pro可獲贈HK$1,200禮品卡

優惠期：即日起 至 2026年8月27日

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Apple Back To School優惠｜購買指定MacBook Air、iPad Air或iPad Pro可獲贈HK$800禮品卡

優惠期：即日起 至 2026年8月27日

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7. 百佳網店優惠

首單網購店取購滿$100，輸入優惠碼即減$20

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優惠碼👉🏻CNC26

百佳網店購滿$399即享免費送貨

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8. Watsons 屈臣氏網店優惠

線上BB展嬰幼兒產品限時優惠｜購買精選正價貨品滿 2 件，即可享額外 8 折優惠

優惠期：2026年7月22日 至 8月6日

優惠碼👉🏻BB1999

9. Harvey Nichols 優惠

夏季特別優惠｜ 享低至 3 折優惠

優惠期：2026年7月8日 至 7月31日

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10. Olive Young 優惠

T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 30%折扣

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11. PUMA 網店優惠

SUMMER SALE限時快閃｜於官網購買3件指定精選貨品即享6折優惠

優惠期：2026年7月15日 至 2026年8月3日

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12. Swarovski 優惠

SS26 Sale特別優惠｜精選款式可享低至 6 折優惠

優惠期：2026年5月30日 至 2026年7月8日

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13. Crocs 優惠

Summer Sale限時優惠 | 產品可享低至5折優惠，買滿HK$800可享額外減HK$100優惠；買滿HK$1,200可享額外減HK$200優惠

優惠期：2026年7月21日 至 2026年7月31日

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Summer Sale限時優惠 | 首單買滿HK$700，輸入優惠碼可享額外減HK$50優惠；買滿HK$1,200，輸入優惠碼可享額外減HK$100優惠

優惠期：2026年7月21日 至 2026年7月31日

減HK$50優惠碼👉🏻NEW50

減HK$100優惠碼👉🏻NEW100

14. Lanecrawford.com 連卡佛優惠

SS26最後5天限時減價｜購買減價貨品享低至3折優惠

優惠期：即日起 至 2026年7月19日

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15. CHARLES & KEITH 優惠

首次購物輸入優惠碼可享9折優惠

優惠期：即日起 至 另行通知

9 折優惠碼👉🏻WELCOMEHK10

16. Teva 優惠

年度最強 MEGA SALE｜購買精選人氣涼鞋可享低至 5 折優惠

優惠期：2026年6月29日 至 2026年8月2日

優惠碼👉🏻 MEGA100

年度最強 MEGA SALE｜ 購買人氣新款區產品可享低至85折優惠

優惠期：2026年6月29日 至 2026年8月2日

優惠碼👉🏻 MEGA100

17. ITeSHOP 優惠

SS26優惠｜低至5折優惠，購買2件指定產品可享額外88折優惠

優惠期：2026年6月11日 至 2026年6月25日

立即購買👉🏻i.t｜I.T

18. Elemis 優惠

新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)

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19. Lookfantastic.com 優惠

限時優惠 | 指定產品優惠碼低至 75 折

優惠期：2026年6月5日 至 2026年6月8日

低至75折優惠碼👉🏻TREAT 精選8折優惠碼👉🏻FLASH

Treats of the Week｜指定產品低至半價

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20. Columbia HK 優惠

6月獨家優惠 | 購買任何產品輸入優惠碼，可享額外 85 折

優惠期：2025年6月1日 至 2026年6月30日

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618優惠｜超過1,400件貨品低至4折

滿$1,200再減$100，滿$1,800再減$200，滿$3,000再減$500

優惠期：2025年6月1日 至 2026年6月30日

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21. Casetify 優惠

新會員優惠｜首次註冊會員並購物立享 9 折

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22. 周生生優惠

指定定價飾品 2 件低至 88 折

優惠期：2026年6月10日 至 2026年6月23日

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