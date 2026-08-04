iHerb/屈臣氏/Dyson網店優惠2026｜8月折扣 HK01獨家優惠碼
網店優惠碼2026！iHerb/Adidas/百佳網購等各大網店推出一系列優惠，《香港01》好食玩飛團隊為各位整合各大網店最新優惠碼以及為大家爭取《香港01》讀者專享的Promo Code，讓您盡情享受網上購物樂趣。本文將持續更新，記得Bookmark本文，緊貼最新網店優惠碼！有興趣外遊的朋友，亦可留意最新酒店Promo Code以及最新自駕遊租車Promo Code，慳得一蚊得一蚊！
1. iHerb 優惠碼
88健康嘉年華｜所有用戶輸入優惠碼可享 75 折優惠
優惠期：即日起 至 2026年8月11日12AM
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夏季健康大特賣｜Nature's Way商品 7 折優惠
優惠期：即日起 至 2026年9月1日2:59PM
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2. Dyson 優惠
會員優惠｜購買指定產品滿$3,000輸入優惠碼即減$200，滿$6,000即減$500折。
優惠期：即日起 至 2026年7月31日
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$6,000減$500折扣：MYDYSON50Y
3. Trip.com 優惠
《香港01》獨家｜預訂酒店即享額外 5% 折扣（上限最高$70）
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4. 豐澤 Fortress 網店優惠
夏日折慶大開催｜精選人氣產品每週輪流登場！超過200件人氣產品低至驚喜價！
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5. ToysRUs 玩具反斗城 網店優惠
Play All Summer | 精選產品半價與加購優惠
優惠期：即日起 至 2026年8月31日
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6. Apple 網店優惠
Apple Back To School優惠｜購買指定MacBook Pro可獲贈HK$1,200禮品卡
優惠期：即日起 至 2026年8月27日
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Apple Back To School優惠｜購買指定MacBook Air、iPad Air或iPad Pro可獲贈HK$800禮品卡
優惠期：即日起 至 2026年8月27日
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7. 百佳網店優惠
首單網購店取購滿$100，輸入優惠碼即減$20
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優惠碼👉🏻CNC26
百佳網店購滿$399即享免費送貨
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8. Watsons 屈臣氏網店優惠
線上BB展嬰幼兒產品限時優惠｜購買精選正價貨品滿 2 件，即可享額外 8 折優惠
優惠期：2026年7月22日 至 8月6日
優惠碼👉🏻BB1999
9. Harvey Nichols 優惠
夏季特別優惠｜ 享低至 3 折優惠
優惠期：2026年7月8日 至 7月31日
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10. Olive Young 優惠
T新會員限定｜首購 & Baby會員購物即享 30%折扣
優惠期：即日 至 另行通知
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11. PUMA 網店優惠
SUMMER SALE限時快閃｜於官網購買3件指定精選貨品即享6折優惠
優惠期：2026年7月15日 至 2026年8月3日
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12. Swarovski 優惠
SS26 Sale特別優惠｜精選款式可享低至 6 折優惠
優惠期：2026年5月30日 至 2026年7月8日
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13. Crocs 優惠
Summer Sale限時優惠 | 產品可享低至5折優惠，買滿HK$800可享額外減HK$100優惠；買滿HK$1,200可享額外減HK$200優惠
優惠期：2026年7月21日 至 2026年7月31日
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Summer Sale限時優惠 | 首單買滿HK$700，輸入優惠碼可享額外減HK$50優惠；買滿HK$1,200，輸入優惠碼可享額外減HK$100優惠
優惠期：2026年7月21日 至 2026年7月31日
減HK$50優惠碼👉🏻NEW50
減HK$100優惠碼👉🏻NEW100
14. Lanecrawford.com 連卡佛優惠
SS26最後5天限時減價｜購買減價貨品享低至3折優惠
優惠期：即日起 至 2026年7月19日
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15. CHARLES & KEITH 優惠
首次購物輸入優惠碼可享9折優惠
優惠期：即日起 至 另行通知
9 折優惠碼👉🏻WELCOMEHK10
16. Teva 優惠
年度最強 MEGA SALE｜購買精選人氣涼鞋可享低至 5 折優惠
優惠期：2026年6月29日 至 2026年8月2日
優惠碼👉🏻 MEGA100
年度最強 MEGA SALE｜ 購買人氣新款區產品可享低至85折優惠
優惠期：2026年6月29日 至 2026年8月2日
優惠碼👉🏻 MEGA100
17. ITeSHOP 優惠
SS26優惠｜低至5折優惠，購買2件指定產品可享額外88折優惠
優惠期：2026年6月11日 至 2026年6月25日
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18. Elemis 優惠
新會員優惠｜尊享首購 8 折+迎新禮品 (價值 HK $560)
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19. Lookfantastic.com 優惠
限時優惠 | 指定產品優惠碼低至 75 折
優惠期：2026年6月5日 至 2026年6月8日
低至75折優惠碼👉🏻TREAT 精選8折優惠碼👉🏻FLASH
Treats of the Week｜指定產品低至半價
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20. Columbia HK 優惠
6月獨家優惠 | 購買任何產品輸入優惠碼，可享額外 85 折
優惠期：2025年6月1日 至 2026年6月30日
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618優惠｜超過1,400件貨品低至4折
滿$1,200再減$100，滿$1,800再減$200，滿$3,000再減$500
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21. Casetify 優惠
新會員優惠｜首次註冊會員並購物立享 9 折
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22. 周生生優惠
指定定價飾品 2 件低至 88 折
優惠期：2026年6月10日 至 2026年6月23日
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