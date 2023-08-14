Kanken狐狸袋｜Trade in優惠最多減$250舊袋換新　附活動日期門市

Kanken狐狸袋Trade in優惠！VIKING現推出Kanken舊袋換新Trade In計劃，只需交任何舊Kanken或Fjallraven產品予VIKING全線門市，無須舊單、不論型號或折舊程度，均可獲$150回贈買新袋！同時購買第二件Fjallraven貨品，即可正價減$100，全單兩個袋最多可慳$250！



（圖片來源：IG@viking.hk 官方）

Kanken舊袋換新最多減$250！

Kanken狐狸袋設計輕盈、顏色及款式又多，極受年輕男女歡迎！最近VIKING推出Kanken舊袋換新Trade In計劃，無須舊單、不論型號或折舊程度，即便不在VIKING購買都可照以舊袋Trade In，即獲$150回贈買新袋！同時購買第二件Fjallraven貨品，還可正價減$100，全單兩個袋可直接慳$250！如購買Kanken產品後再Repost VIKING的IG Trade In貼文，可獲得Fjallraven Gear Bag 多用途袋乙個！價值$450！ 送完即止！

Fjallraven Gear Bag 多用途袋。（圖片來源：IG@viking.hk 官方）

舊袋換新計劃 適用於新款

另外，是次舊袋換新Trade In計劃，回贈同樣適用於新產品上，例如Kanken全新推出以北海道夏日花田為主題的刺繡款袋「Earth Floral」 ！

北海道夏日花田主題刺繡款袋「Earth Floral」。（圖片來源：IG@viking.hk 官方）

VIKING Kanken狐狸袋Trade in優惠

活動日期︰ 2023年8月11至9月11日

參與優惠門市：葵芳店（葵芳新都會廣場3樓350號鋪）、旺角店（旺角彌敦道700號TOP商場3樓316號鋪）

